Trump tett egy gesztust a techszektornak, ami a kriptokorszak kezdetét hozhatja el

Az Elon Muskkal való nyilvános szakítás után is szerette volna bebiztosítani a techszektor támogatását Donald Trump, ehhez pedig kézenfekvő eszközt jelentett a stablecoinok szabályozása. A kriptovilág régóta lobbizott a stabil árfolyamú digitális valuták intézményi elfogadásáért, ami valóban forradalmat jelenthet a pénzügyi világ számára.

Az Egyesült Államok az élére állna a pénzügyi világ forradalmának, Donald Trump pedig – nem függetlenül az elnökjelölti kampányát is dollármilliókkal támogató techmilliárdosok biztatásától – a stablecoinokban látja a szektor jövőjét. Az őrült árfolyam-ingadozásokat mellőző digitális fizetőeszközök az optimista várakozások szerint a kriptovaluták rugalmasságát ötvözik a hagyományos pénzügyi rendszer nyújtotta stabilitással. A ma már évtizedes múlttal bíró stablecoinokra sokáig kétkedve tekintettek a klasszikus intézmények, azzal azonban, hogy a Trump-adminisztráció törvényi kereteket szabott az eszköz köré, ez megváltozhat. 

A stablecoin kifejezés viszonylag pontosan leírja a mögötte rejlő fogalmat: olyan kriptovalutákat takar, amelyek értékét nem a limitált darabszám adja, hanem az, hogy a kibocsátó vállalja, hogy a meghatározott árfolyamon bármikor visszaváltja azt – erről Énekes Tamás, a HOLD Alapkezelő privátbankárja beszélt nekünk.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha veszünk egy dollárhoz kötött stablecoint, azt bármikor visszacserélhetjük egy dollárra. Ezzel anélkül hajthatunk végre tranzakciókat a blokkláncon, hogy attól kéne tartanunk, az átruházott összeg értéke jelentősen megváltozna – a kötetlen árfolyamú kriptovaluták, például a Bitcoin esetében fennáll ez a veszély. 

2025 32. lapszám