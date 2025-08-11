Trump tett egy gesztust a techszektornak, ami a kriptokorszak kezdetét hozhatja el

Az Egyesült Államok az élére állna a pénzügyi világ forradalmának, Donald Trump pedig – nem függetlenül az elnökjelölti kampányát is dollármilliókkal támogató techmilliárdosok biztatásától – a stablecoinokban látja a szektor jövőjét. Az őrült árfolyam-ingadozásokat mellőző digitális fizetőeszközök az optimista várakozások szerint a kriptovaluták rugalmasságát ötvözik a hagyományos pénzügyi rendszer nyújtotta stabilitással. A ma már évtizedes múlttal bíró stablecoinokra sokáig kétkedve tekintettek a klasszikus intézmények, azzal azonban, hogy a Trump-adminisztráció törvényi kereteket szabott az eszköz köré, ez megváltozhat.

A stablecoin kifejezés viszonylag pontosan leírja a mögötte rejlő fogalmat: olyan kriptovalutákat takar, amelyek értékét nem a limitált darabszám adja, hanem az, hogy a kibocsátó vállalja, hogy a meghatározott árfolyamon bármikor visszaváltja azt – erről Énekes Tamás, a HOLD Alapkezelő privátbankárja beszélt nekünk.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha veszünk egy dollárhoz kötött stablecoint, azt bármikor visszacserélhetjük egy dollárra. Ezzel anélkül hajthatunk végre tranzakciókat a blokkláncon, hogy attól kéne tartanunk, az átruházott összeg értéke jelentősen megváltozna – a kötetlen árfolyamú kriptovaluták, például a Bitcoin esetében fennáll ez a veszély.