Újabb 50 milliárd forint közpénzzel gazdagodott a 4iG-birodalom

A Jászai Gellért 4iG-elnök tulajdonába tartozó iG TECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. nyerte a Nemzeti Tőkeholding (NTH) áprilisban meghirdetett pályázatát, amelyre kizárólag védelmi, hadi vagy űr-, illetve légiipari területen tapasztalt alapkezelők jelentkezését várta – írja a 24.hu. A kiírásban az állami tőkebefektetések koordinálására létrehozott csúcsszervezet a Védelmi Ipari Magántőkealap (VIMA) feltőkésítésére keresett partnert, amivel együtt az 50 milliárd forintos alap kezelését is átadja a nyertesnek. A lap megjegyzi:

a tendert úgy írták ki, hogy annak az állami szervezeteket nem számítva nehezen tudott volna a nyertes alapkezelőn kívül bárki más megfelelni, és a kiíró nem is tett említést más pályázóról.

A pályázat kerete a Védelmi Ipari Magántőkealap állami forrásaiból származik, amelyet korábban a Magyar Fejlesztési Bankhoz, jelenleg pedig az NTH-hoz tartozó Focus Ventures Zrt. nevű állami alapkezelő menedzsel; ez tavaly vált benne száz százalékos tulajdonossá.

Az iG Tech vállalta a pályázattal azt is (a 4iG Befektetési Kft.-vel közösen), hogy legalább 500 millió, legfeljebb 5 milliárd forint magánforrást is bevon. Ezért cserébe az alapkezelőt a szokásos, 1 százalékos alapkezelői díj mellett 20 százalékos hozam illeti meg a befektetések sikerdíjaként az alap zárásakor – derül ki a pályázatból. A 4iG Befektetési Kft.-t mindössze néhány nappal a pályázat kiírása előtt, 2025. március 24-én jegyezte be a cégbíróság.

A pályázat összefügghet a 4iG múlt heti bejelentésével, amely szerint két lépésben összesen 96 milliárd forintos tőkeemelésre készülnek a vállalat űr- és hadiipari érdekeltségeit összefogó 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-ben. A forrás két magántőkealapból, az iG Tech II.-ből és az iG Tech III.-ból érkezne, ezek alapkezelője szintén az iG TECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. Az iG Tech III.-at április 24-én regisztrálta a cégbíróság, ebbe olvadt bele az 50 milliárd forintos vagyontömeget képviselő Védelmi Ipari Magántőkealap, ezt a Magyar Nemzeti Bank határozatából ásta ki a 24.hu.

Mint a cikkben olvasható: „így tehát tovább folytatódik a 4iG körüli, már a korábbi években is jelentős állami forrásokban részesült cégek feltőkésítése közpénzből, ami azt a célt szolgálhatja, hogy ilyen módon vásároljanak fel állami vállalatokat. Mindezt átláthatatlan hátterű és tulajdonosi szerkezetű magántőkealapokon keresztül teszik, ahol a magánbefektetők kilétét” csak találgatni lehet.