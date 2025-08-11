Fotókon az Orbán család hatvanpusztai „majorságának” fűtött gondolkodósétánya és föld alatti alagútjai

Fotókat tett közzé az Orbán család hatvanpusztai uradalmáról Hadházy Ákos – ami Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „majorság”, a kormányfő szerint pedig édesapja gazdasága, amely még nincs is készen. A független országgyűlési képviselő most korábbi, négy évvel ezelőtt készült fotókat tett közzé a komplexumról, ahol az általa korábban bemutatott dokumentumok szerint lakóépületek is vannak. Akkoriban még javában folyta az építkezés.

Hát, ha ez egy mezőgazdasági üzem, akkor annak igen furcsa”

– írta Facebook-bejegyzésében Hadházy, akinek ismertetése szerint a képeken például az látszik, hogy „fűtőszálat építettek be a park útburkolata alá, hogyha esik a hó, a miniszterelnök úrnak ne kelljen lapátolnia (a burkolat aztán a lehető legdrágább macskakő lett)”. További fotókon az épületeket összekötő, téglával kirakott föld alatti folyosó látható.

A képviselő azt írta, hogy a felvételeket „egy rövid ideig ott dolgozó munkás készítette, de hamar otthagyta, megundorodott”. Mostanra a bejegyzése szerint már óvatosabb az építtető, mert „a munkásoktól belépéskor elveszik a telefonokat és megfenyegetik őket”.

Azt is hozzátette: „Én láttam az épületeken belül készült képeket (megdöbbentőek voltak), de készítőjük nem merte őket ideadni… Mindenesetre azok alapján száz százalékig biztos vagyok abban, hogy a folyosó képe valóban ott készült (az út pedig beazonosítható a szegélykőről, az ívéről, és a környezetéről).”

A képviselő azt is írta, hogy „sajnos egyelőre nagyon kevés belső fotó látható” Hatvanpusztáról, de megemlítette, hogy a kevesek egyike volt, amelyet a HVG közölt korábban a galériás, kazettás mennyezetű könyvtár építéséről még 2021 nyarán. Akkor azt írtuk: átriumos, galériázott könyvtárszoba épül, másfél méter magas égésterű kandallóval. Az ívelt gerendák közé XVIII. századi református templomok mennyezetén lévőkről mintázott, festett kazettákat rögzítettek.

Hadházy jelezte azt is: mivel sokan jelezték, hogy lemaradtak a betekintésről, szervez még túrát Hatvanpusztára. Az első ilyen látogatáson az érdeklődők létráról tekinthettek be a gondosan elkerített ingatlanra. Az akcióról a HVG stábja videót is forgatott, illetve fotókon mutattuk meg a szomszédos Mészáros-uradalom antilopjait:

