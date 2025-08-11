Felgyújtotta az ország legkedvesebb buszmegállóját egy őrjöngő, részeg férfi

Felgyújtották a Tolna megyei Mórágy ikonikus buszmegállóját; a rendőrség szerint a helyiség teljesen kiégett egy részeg, dühöngő férfi randalírozása után.

A bejegyzésből kiderül, hogy vasárnap este érkezett bejelentés az esetről. Mire a bonyhádi rendőrök kiértek, a tűzoltók már megkezdték az oltást, a téglából épült buszmegálló berendezése azonban teljesen megsemmisült.

Az előtte-utána fotókon látszik, hogy nézett ki fénykorában a megálló, amelyet az önkormányzat a helyiek segítségével pihenőhellyé is berendezett. Székek, fotelek, asztalok és több száz könyv is volt benne, és mindez a tűz martalékává vált:

Az elkövető egy 33 éves dunaszekcsői férfi, akiről azt írják, minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a várakozóhelyen. Előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd öngyújtóval felgyújtotta azokat. Amellett, hogy részeg volt, feltehetően drog hatása alatt is állt. A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngött és öntudatán kívül volt, végül kórházba vitték.

A helyszíni szemle során az is kiderült, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörték, emiatt és a gyújtogatás miatt büntetőeljárást indítottak a Bonyhádi Rendőrkapitányságon.