Röpgyűlést tartott Orbán a Karmelitában Rákay Philippel és Dopemannel

Alapítói röpgyűlés. Gőzerővel készülünk a Digitális Polgári Körök első találkozójára”
– írta hétfő délelőtt Orbán Viktor a Facebookon, a bejegyzéséhez pedig fotókat is mellékelt. Ezeken látszik, hogy a nem kormányzati, hanem pártpolitikai projekt, az első számú Digitális Polgári Kör (DPK) tagjait fogadta a munkahelyén, a Karmelita kolostorban.
Az egyik képen például együtt nevetgél az épület körpanorámás teraszán Lánczi Tamás filozófussal, Rákay Philip filmproducerrel és a rapper Pityinger Lászlóval, azaz Dopemannel. Egy másik képen még többen vannak, és egy nagy asztalt ülnek körül.
Bizonyára a szeptember 20-i országos DPK-gyűlést szervezik, amelyre Orbán a hétvégén még bejárást is szervezett magának a helyszínre, a Papp László Sportarénába. A megbeszélésen és a bejáráson is ott volt az első számú DPK tagja, Partos Bence is, akinek az új körök átvilágítása a feladata:
A miniszterelnök naptára elég sűrű hétfőn, de úgy tűnik, jobbára csak pártfeladatokkal foglalkozik. Reggel arról posztolt a Harcosok Klubja tagjainak, hogy délután a Fidesz-elnökség ülését tartják, ahol az őszi politikai évadot tervezik, s azt is elárulta, hogy szeptember 7-én lesz a kötcsei piknik.