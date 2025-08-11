Néhány nappal a halála előtt hagyta minden vagyonát a szomszédjára egy budapesti nő, a bíróság szerint nem történt csalás

Egy 58 négyzetméteres rózsadombi lakás és a benne lévő ingóságok,

egy 13 négyzetméteres garázs,

nagyjából 11 millió forint,

valamint néhány százezer forint értékű kötvény.

Ezeket mind a szomszédjára hagyta az a budapesti nő, aki 2019-ben rosszindulatú rákos megbetegedése miatt egy budapesti tüdőgondozóban töltötte élete utolsó napjait.

Mária férje már korábban meghalt, gyerekei nem voltak, de élt még egy vér szerinti rokona, az unokatestvére, így elvben neki kellett volna örökölnie mindent. (Az asszonyt a családja kérésére álnéven említjük.) A hagyatéki tárgyaláson viszont meglepő fordulat történt: a közjegyző ugyanis előhúzott egy korábban nem látott dokumentumot, amelyben az állt, hogy minden ingó és ingatlan vagyon Mária szomszédjához, egy idősebb nőhöz kerül.