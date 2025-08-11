„Ő van leginkább éjszaka porondon” – Szoboszlai Dominik arról beszélt, hogyan osztoznak a feleségével a szülői feladatokon  

Nemrég született meg Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka kislánya, aminek hírét a Liverpool középpályása az Instagramon jelentette be.

A focista korábban arról beszélt, hogy élete legkülönlegesebb pillanata volt, amikor először a karjában tarthatta a babát, akinek a születéséhez egyetlen győzelem vagy aranyérem sem hasonlítható, most pedig a Spíler Tv műsorában azt is elárulta, miként osztják meg feleségével a szülői feladatokat.

Hála Istennek, az alvásra oda tudok figyelni, hála a feleségemnek. Ő van leginkább éjszaka porondon, kivéve, ha szünnap van, mert akkor besegítek neki, amennyire tudok, de nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap. Egyrészt, mert nem akarok megsérülni, másrészt, mert oda kell tennem magam minden edzésen, hogy hétvégén számoljanak velem. De szerintem jó csapatot alkotunk”

– összegezte az eddigi tapasztalatokat.

Szoboszlait alapvetően a vasárnapi angol szuperkupadöntő értékeléséről kérdezték, amelyet ugyan a Liverpool elvesztett, de azt a felesége Instagram-posztjából mindenki megtudhatta, hogy a kislányuknak is van már meze.

A labdarúgó márciusban vette feleségül párját, a gyermekáldást májusban, stílusosan gólörömmel jelentette be.