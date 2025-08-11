40 milliárd forint közpénzbe kerül, hogy a kormány megmenti a Magyar Vagont

Mint arról a HVG is beszámolt, mentőövet dob a kormány a Magyar Vagonnak, amely az elmúlt években az orosz Transmasholdinggal közös egyiptomi vasútikocsi-beszerzéssel, valamint a Talgo – balul elsült – felvásárlási próbálkozása miatt került be a hírekbe. Az erről szóló, augusztus 7-én megjelent kormányhatározat leszögezi: „Magyarország nem hagyja, hogy az ország védelmi kapacitásának megőrzéséhez kiemelt szolgáltatással hozzájáruló gazdasági társaságok fennmaradása az orosz–ukrán háború, valamint az elhibázott brüsszeli szankciók káros gazdasági hatásai miatt veszélybe kerüljenek”.

A dokumentum kimondja: a kialakult helyzetben a dunakeszi járműgyártás működésének fenntartása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Emiatt az üzem folyamatos működését biztosítani kell; az ott dolgozók munkahelye nem kerülhet veszélybe és nem szűnhet meg; a nemzetközi kötelezettségeket teljesíteni kell; a gyár működése által biztosított közszolgáltatások folyamatos fenntartása nem kerülhet veszélybe.

Ezért egy ugyanaznap megjelent rendeletben a Ganz-MaVag Invest Zrt. felszámolási eljárását stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárássá minősítette augusztus 8-i hatállyal. Az indoklás szerint a cég „adósságainak rendezéséhez és a hitelezőkkel való megegyezéséhez kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik”. Emiatt reorganizációs tervet kell készíteni. A kiemelt eljárás azt jelenti, hogy az erre kijelölt állami felszámoló veszi át a feladatot.

A Magyar Vagon Dunakeszi Kft.-nek 2024 végén mínusz 5 milliárd forint volt a saját tőkéje, további 16 milliárd forinttal tartozott partnereinek, 8 milliárddal a kapcsolt vállalatainak, rövid lejáratú kötelezettsége pedig 38 milliárd forint volt. A G7 számításai szerint tehát

közel 40 milliárd forintra lesz szükség, hogy egyenesbe állítsák a vállalatot – amiből a magántőkealapok mögé rejtőző tulajdonosok 2022 óta kivettek 10 milliárd forint osztalékot.

A csoport főtulajdonosa a Solva II. magántőkealap, ezt a Hernádi Zsolthoz, a Mol vezérigazgatójához tartozó alapkezelő kezeli.