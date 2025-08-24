Magyar Péter: A Fidesz által pénzelt álellenzék igyekszik végrehajtani a párt győzelmi tervét

A kormány által kapott milliárdokból új pártokat hoznak létre és az alig látható politikai pártokat igyekeznek futtatni a propagandában, hátha így sikerül megosztani a rendszerváltást akaró milliók szavazatát. Nem fog sikerülni

– írta ki a Facebook-oldalára vasárnap Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki szerint „amíg Orbán Viktor az oligarchák luxusgépén az Adriára repül jachtozni, addig a Fidesz által pénzelt álellenzék igyekszik végrehajtani a Fidesz győzelmi tervét”.

A párt elnöke azokra is kitért, akik a Tisza javára nem indulnak jövőre: „nekik tisztelet jár” – fogalmazott a politikus. Legutóbb Mellár Tamás országgyűlési képviselő jelentette be, hogy nem indul a 2026-os választáson, hogy győzelemhez segítse a Tiszát. De hasonló indokkal a momentumos Gelencsér Ferenc sem indul a jövő évi választáson, illetve Jámbor András, Józsefváros és Ferencváros független országgyűlési képviselője is visszalépett.

Ráadásul a DK kecskeméti jelöltje sem indul jövőre, mert nem szeretne a változás útjába állni. Annak ellenére, hogy a Demokratikus Koalíció mind a 106 körzetben indít jelöltet.

Augusztus közepén írtunk arról, hogy január óta Magyarországon több tucatnyi párt szűnt meg, ugyanakkor új politikai formációk is születtek. A szélsőjobbos Magyar Hajnal és Bokros Lajos egykori szervezete megszűnt, miközben kiábrándult DK-s, KDNP-s és egy korábbi tiszás is új párt alapításába kezdett. Két régi szereplő, Gődény György és Gattyán György pártja újjáéledt, így ismét visszatérhet a kamupártok időszaka.