Ez történt: Lejjebb vitték a magas vérnyomás küszöbértékét, máshogy kell számolni

Lejjebb vitték a magas vérnyomás küszöbértékét, az új ajánlások már az alkoholfogyasztásra is kitérnek

Egészségesebb életmód, kevesebb alkohol, korábban kezdett kezelés – új iránymutatást adtak ki a magas vérnyomást, valamint annak kezelését illetően.

Sulyok gyávasága berobbantotta a mémgyárat, nézze csak, íme a legjobb képek

Az internet népművészeit megihlette Sulyok Tamás köztársasági elnök bátor kiállása a kárpátaljai Munkácsot ért rakétatámadás után. Tálcán kínáljuk a legjobb alkotásokat, itt a Sulyok-féle oroszmémtorta. Tudjukkik már a spájzban vannak.

Az Ersténél van? Akkor figyeljen – szinte mindenki bankkártyáját lecserélik, mutatjuk a teendőket

Csak egy maradhat – megválik a MasterCard kártyáktól az Erste, a jövőben csak az Erste termékeit kínálja a bank. Ez azt is jelenti, hogy az ügyfelek meglévő MasterCard kártyáit kivezetik.

Álomfunkciót kapott a Google Fotók, úgy működik, mint a Photoshop

A Google mesterséges intelligenciája, a Gemini lehetővé teszi a Google Fotók felhasználói számára, hogy párbeszéd formájában szerkesszék meg a képeiket.

Így söpört végig a szökőár az óceánon az oroszországi brutális erejű földrengés után – videó

A NASA kutatói francia szakemberekkel közösen elemezték a SWOT nevű műhold adatait, amely megmutatta, milyen hatással volt az óceán vizére a kamcsatkai 8,8 erősségű földrengés.

