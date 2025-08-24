Trumpék tavasz óta nem engedik az ukránoknak, hogy az orosz hátországot támadják – nemzetközi lapszemle

Kiszivárgott, hogy a Pentagon tavasz óta nem engedélyezi Ukrajna számára a nagy hatótávolságú ATACMS-rakéták bevetését oroszországi célpontok ellen, miközben Donald Trump amerikai elnök béketárgyalásokra igyekszik rávenni Moszkvát. Vagyis Kijev hónapok óta nem tudja bevetni ezeket az igen hatékony fegyvereket az invázió elleni harcban – írja a The Wall Street Journal.

Az új ellenőrzési rendszer értelmében a döntő szót a Pete Hegseth amerikai külügyminiszter mondja ki a csaknem 300 kilométerre elhordó rakétákról. A Fehér Ház képviselője most csak annyit közölt, hogy a tárcavezető az elnökkel egyeztetve jár el.

Csakhogy Trump négy napja azt írta a közösségi médiában, hogy az ukránok nem győzhetnek, ha nem támadólag lépnek fel. Illetékesek szerint ez nem jelent változást a hivatalos álláspontban, bár akad forrás, amely szerint módosulhat a washingtoni hozzáállás. A választási kampány idején a republikánus kihívó még keményen bírálta elődjét, Joe Bident, miután az hozzájárult, hogy az ukrán fél lőhessen oroszországi hátországi objektumokat.