Dobrev Klára bejelentette, hogy a DK mind a 106 körzetben indít jelöltet

„A DK mind a 106 körzetben indít jelölteket, mert tudjuk, hogy van sokszázezer olyan ember, aki kormányváltást akar, de sosem fog egy jobboldali pártra szavazni” – jelentette be Dobrev Klára, a párt elnöke a Facebookon.

„Kell azoknak a baloldaliaknak és látom, hogy miután a Momentum feltette a kezét, azoknak a liberálisoknak is egy olyan garanciát adni, hogy oké, én értem és tudom, hogy mi az az ország, mi az az értékrend, amit te képviselsz és számíthatsz rám, hogy foggal-körömmel harcolni fogok érte” – fejtette ki álláspontját Dobrev.

A Demokratikus Koalíció hozzáállásával kevesen értenek egyet. Legutóbb Mellár Tamás országgyűlési képviselő jelentette be, hogy nem indul a 2026-os választáson, hogy győzelemhez segítse a Tiszát. De hasonló indokkal a momentumos Gelencsér Ferenc sem indul a jövő évi választáson, illetve Jámbor András, Józsefváros és Ferencváros független országgyűlési képviselője is visszalépett. Ráadásul a DK kecskeméti jelöltje sem indul jövőre, mert nem szeretne a változás útjába állni.