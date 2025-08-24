Több méter magasra felpattanó motor találta el egy operatőr kameráját a MotoGP magyar időmérőjén – videó

Ijesztő jelenetek játszódtak le szombaton a Balaton Park versenyályán, ahol a MotoGP Magyar Nagydíját tartják ezen a hétvégén. A világbajnoki pontversenyben a 7. helyen álló Pedro Acosta az időmérőn kicsúszott, a motorja pedig úgy pattant meg a kavicságyban, hogy több méter magasra pördült fel, és nekicsapódott az egyik pálya menti kameraállásnak. A kamerát is eltaláta, amely mögött ott állt az operatőr, akit odébb is lökött az ütközés ereje, de nem esett baja.
A balesetről készült felvételeket a MotoGP a hivatalos csatornáin is bemutatta:
Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025
We're so glad to see he's ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT
Később aztán megörökítették azt is, ahogy Acosta személyesen bizonyosodott meg arról, hogy az operatőrrel, Joaóval minden rendben van, még a térdvédőjét is dedikálta neki.
👀 @37_pedroacosta checked in on Joao after the big scare! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/sYqL5h9iO1— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025
A MotoGP 1992 után tért vissza Magyarországra, a versenynek ezúttal a Balatonfőkajár mellett – helyiek tiltakozása ellenére – felépült Balaton Park Circuit ad otthont. A pályán már tavaly rendeztek volna Superbike-futamot – és a királykategória versenynaptárában is tartalék helyszínként szerepelt –, de a beruházó nem készült el a szükséges módosításokkal, így nem sikerült idejében homologizáltatni.
Még tavalyról idénre átnyúlóan is több helyen át kellett építeni az aszfaltcsíkot, egyes bukótereket szélesíteni volt szükséges, és újakat is kialakítottak. A június végi tesztek után több versenyző is kritikusan nyilatkozott a pályáról. A leginkább kritikus része a 8-as kanyar, amelyben az időmérő során többen is kicsúsztak.
A Moto-E sorozatban versenyző Varga Tibor is bzukott a pályán szombaton. A 14-es kanyarban esett el, egy mögötte érkező versenyző pedig átment a lábán. Kórházba vitték.