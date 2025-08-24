Több méter magasra felpattanó motor találta el egy operatőr kameráját a MotoGP magyar időmérőjén – videó

Csak a szerencsén múlt, hogy az operatőrnek nem esett baja.

  • HVG
Több méter magasra felpattanó motor találta el egy operatőr kameráját a MotoGP magyar időmérőjén – videó

Ijesztő jelenetek játszódtak le szombaton a Balaton Park versenyályán, ahol a MotoGP Magyar Nagydíját tartják ezen a hétvégén. A világbajnoki pontversenyben a 7. helyen álló Pedro Acosta az időmérőn kicsúszott, a motorja pedig úgy pattant meg a kavicságyban, hogy több méter magasra pördült fel, és nekicsapódott az egyik pálya menti kameraállásnak. A kamerát is eltaláta, amely mögött ott állt az operatőr, akit odébb is lökött az ütközés ereje, de nem esett baja.

A balesetről készült felvételeket a MotoGP a hivatalos csatornáin is bemutatta:

Később aztán megörökítették azt is, ahogy Acosta személyesen bizonyosodott meg arról, hogy az operatőrrel, Joaóval minden rendben van, még a térdvédőjét is dedikálta neki.

A MotoGP 1992 után tért vissza Magyarországra, a versenynek ezúttal a Balatonfőkajár mellett – helyiek tiltakozása ellenére – felépült Balaton Park Circuit ad otthont. A pályán már tavaly rendeztek volna Superbike-futamot – és a királykategória versenynaptárában is tartalék helyszínként szerepelt –, de a beruházó nem készült el a szükséges módosításokkal, így nem sikerült idejében homologizáltatni.

Még tavalyról idénre átnyúlóan is több helyen át kellett építeni az aszfaltcsíkot, egyes bukótereket szélesíteni volt szükséges, és újakat is kialakítottak. A június végi tesztek után több versenyző is kritikusan nyilatkozott a pályáról. A leginkább kritikus része a 8-as kanyar, amelyben az időmérő során többen is kicsúsztak.

A Moto-E sorozatban versenyző Varga Tibor is bzukott a pályán szombaton. A 14-es kanyarban esett el, egy mögötte érkező versenyző pedig átment a lábán. Kórházba vitték.

Kanyargós úton térhetnek vissza Magyarországra a motorversenyzés legjobbjai

Ha minden a tervek szerint alakul, jövőre tényleg újra MotoGP-futam lehet Magyarországon. A feltételes mód indokolt, hiszen több elvetélt próbálkozáson is túl vagyunk már: a Gyurcsány- és az Orbán-kormány bicskája is beletört a feladatba.

2025 34. lapszám