Azt gondolhatnánk, hogy a hüvelyszárazsággal kizárólag a változókorú nők küzdenek, pedig nemcsak idősebb korban fordulhat elő, hanem szülés után, szoptatás idején ugyanúgy jelentkezhet. Fontos, hogy beszéljünk róla, kezeljük a panaszokat, hiszen ez az állapot a mindennapjaink mellett az intim pillanatokat is megnehezítheti.

A hüvelyhám állapotát a nemi hormonok befolyásolják, így teljesen érthető, hogy a nőknél a természetes hormonváltozások, a menstruációs ciklus, a terhesség, a szoptatás vagy éppen a menopauza hatással van a hüvelyhám állapotára. Ha az ösztrogénszint alacsony, olyankor kevesebb hüvelyváladék termelődik, a hüvelyhám elvékonyodik, veszít a rugalmasságából és érzékenyebbé válik. Ilyenkor égető, feszülő érzést tapasztalunk.

Mivel nincs megfelelő nedvesedés, a szex fájdalommal és gyakran apróbb hámsérülésekkel is járhat. Síkosítóval átmenetileg megkönnyíthetjük az együttléteket, de akad ennél komplexebb megoldás is.

Legtöbbször a klimax-szal társul a hüvelyszárazság, de előfordulhat, hogy korábban kell megoldást találnunk. A pefefészkek korai kimerülésénél, különböző hormonzavaroknál, fogamzásgátló, vagy kemo- és sugárterápia mellékhatásaként szintén jelentkezhet ez a tünet. De állhat a hüvelyszárazság hátterében intenzív sport és/vagy diéta, lelki problémák, a stressz vagy a megfelelő előjáték hiánya is, ami párkapcsolati gondokhoz vezethet. A terhesség után pedig ugyancsak észlelhetjük, hogy valami nincs rendben, ezért is fontos utánajárnunk, hogy mi okozhatja a panaszokat.

Hormonális változás a szoptatás idején

A változókorban a petefészek hormontermelése csökken, egyre alacsonyabb lesz az ösztrogénszint, ami leggyakrabban hőhullámokkal jár, de a nők mintegy negyven százalékánál hüvelyszárazság, és akár visszatérő húgyúti fertőzések is jelentkezhetnek. Ez esetben sokszor van szükség hosszabb távú, összetettebb kezelésre, ezzel szemben a terhességet követően csupán átmeneti időszakról van szó, bár ez nem jelenti azt, hogy ne kellene foglalkozni a problémával.

A várandósság alatt mind a progeszteron, mind az ösztrogén szintje rendkívül magas, a szülést követően azonban ez a szint drasztikusan lecsökken. A témáról Dr. Szabó Zsolt főorvost, a Miskolci Kórház menopauza-rendelésének vezetőjét kérdeztük, aki elmagyarázta, mi is történik ilyenkor a szervezetünkben: az ösztrogénszint alacsony, és a szoptatás időszakában a prolaktin – egy tejelválasztást segítő hormon – szintje emelkedik meg, ez pedig tovább csökkentheti az ösztrogénszintet. A prolaktin biztosítja, hogy elegendő tej termelődjék, és ilyenkor gyakorlatilag a petefészek működése átmenetileg felfüggesztődik, hiszen nincs peteérés, és nincs menstruációs ciklus az esetek döntő többségében – tette hozzá a főorvos. Ez az intervallum néhány hónaptól akár két évig is terjedhet.

“Ez idő alatt pedig kialakulhat a hüvelyszárazság, amely egy élettani állapot, ezért ilyenkor hormonpótló kezelést nem kell külön javasolnunk, a hüvelyben helyileg alkalmazható, hidratáló hatású összetevőket tartalmazó hüvelykúp és krém is megfelelő lehet az állapot helyreállítására.” – mondta a főorvos.

Szülés utáni regeneráció

Amikor kisbabát hozunk a világra, a hüvelyhámon sérülések, horzsolások is keletkezhetnek. Akárcsak a külső bőrfelületen lévő sebek, előbb-utóbb ezek is begyógyulnak, de ez bizony időbe telik, és addig is fájdalmat okozhat az újdonsült anyukáknak. Mindenképpen figyeljünk oda, ha égő, feszülő érzést tapasztalunk! A hüvelyszárazsággal foglalkozni kell, hiszen gyakran kísérheti valamilyen hüvelyi fertőzés, esetleg hólyaghurut, ami tovább ront a helyzeten.

Szülés után első a baba, az anyák mindennapjainak nagy részét kitölti, hogy gondoskodnak a csecsemőről. A szülői feladatok mellett azonban nem szabad önmagunkról sem megfeledkezni, nehogy a hüvelyszárazság rontsa az életminőségünket. A hüvely komoly megpróbáltatáson esik át a szülés közben, és különösen fontos, hogy odafigyeljünk a regenerációra. Az első hat hét után is küzdhetünk hüvelyi irritációval, és később kifejezetten fájdalmas lehet az együttlét.

A hialuronsavat – plusz akár gyógynövényeket is – tartalmazó készítmények hatóanyagát a kozmetikai ránctalanító krémekből már jól ismerhetjük. A hialuronsav vízmegkötő képességének köszönhetően nemcsak a bőrünk nyerheti vissza a rugalmasságát, hanem a hüvely is. Egyetlen gramm hialuronsav hat liter folyadék megkötésére és géllé alakítására képes, és külön érdekesség, hogy a szervezetünkben több helyen megtalálható: például a szem üvegtestjének felépítésében vagy az ízületeinkben is.

Érdemes utánanézni, hogy az egyes készítmények a hialuronsav mellett mit tartalmaznak, milyen természetes anyagok segítik a hámképződést. A körömvirág például gyulladáscsökkentő, és segíti a bőr-, hám- és nyálkahártya-sérülések gyógyulását csakúgy, mint az aloe vera, amely emellett baktérium-, vírus- és gombaellenes tulajdonságokkal is rendelkezik, a tigrisfű pedig fertőtlenítő hatású.

Amíg a terhesség, illetve a szülés után vissza nem áll a normális hormonszint vagy be nem gyógyulnak a sebek, szenvedhetünk a hüvelyszárazságtól, de nem kell együtt élnünk a kínzó tünetekkel. Közel sem csak az ötven év feletti nők problémája lehet az irritáció: az ösztrogén részt vesz a hüvelyváladék képződésében, hogy a hüvely fala nedves maradjon, és az is természetes, ha a hormonális változások következtében változik a helyzet.

Merjünk a tüneteinkről szakemberrel beszélni, hiszen nem vagyunk egyedül a problémánkkal, azonban sok nő szemérmességből fel sem hozza, milyen égető érzést tapasztal altájon vagy hogy milyen fájdalmakkal jár számára a szex. Utóbbi akár a kapcsolatunkat is próbára teheti. Ne szégyelljük tehát, hanem kezeljük!