Ha egy osztrák vakáció kerül szóba, sokaknak egyből Karintia ugrik be, ahol hamisítatlan alpesi hangulat fogadja a vendégeket. A fenti elfoglaltságok közül a hótalpas túrázók találhatják itt meg a számításukat, a Lavanttali Hótalpas Központból ugyanis öt, kitáblázott, GPS-koordinátákkal is ellátott túraút indul, de a Reiländereck, a Gerlitzen Alpe és Dobratsch Natúrpark kínálatában szintén szerepelnek hótalpas túrák. De érdemes Bad Kleinkirchheim régiójába is ellátogatni, ahol további túraútvonalakon lehet elindulni, a Römerbad fürdő pedig egyedülálló kalandot ígér számtalan élményszaunájával és speciális medenceteraszával, ahol a kellemes meleg vízben lubickolva lehet nézni a síelőket a szemközti hegyoldalon.

De említhetnénk Alsó-Ausztriát is, amit valószínűleg mindenki ismer, aki legalább egyszer elment a Semmeringre csúszni egyet. Az úgynevezett Bécsi-Alpok régiójában érdemes túrát tenni a Waldviertelben, de a Mostviertel régió is jó választás egy hótalpas kiránduláshoz. Sőt, aki az éjszakai túrázást szeretné kipróbálni, St. Aegyd am Neuwalde és Lunz am See településeken, valamint az Ötscher régióban foglalhat időpontot, akár telihold idejére is!

Salzburg tartományt is érdemes bejárni, már csak a jellegzetes osztrák Mozart-golyók miatt is, de például a nordic walking szerelmesei is hódolhatnak kedvenc hobbijuknak Mariapfarr környékén, ahol az Osztrák Nordic Walking Szövetség által minősített nordic walking park (15 pálya, 119 kilométer) várja az érdeklődőket. A Zell am See–Kaprun régiót sem szabad kihagyni, a sípályák tetejéről ugyanis elképesztő kilátás nyílik a környékre, de természetesen hótalpas túrára vagy kiadós kirándulásra is lehetőség van a kiválóan karbantartott túraútvonalak egyikén.