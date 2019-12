1. Közel van

Ausztria északkeleti részének egyik legnagyobb előnye, hogy a szomszédban van. Nem kell fél napot a kocsiban töltenünk a jó levegőért és a csodálatos síparadicsomokért. A tavasszal méregzöld völgyeket, télen pedig havas hegycsúcsokat kínáló Magas-Stájerországban mindenki megtalálja a számítását, és körülbelül négy óra alatt ott is vagyunk.

Magas-Stájerország a Hochsteiermark, a Leoben, Bruck an der Mur és a Mürzzuschlag közötti területet jelenti, ahol olyan kisebb, de kifejezetten szuper síterepekre bukkanhatunk, mint Stuhleck (Semmering), Mariazell, Gemeindealpe vagy Niederalpl.

2. Mariazellt látni kell!

A Budapesttől kevesebb mint négyszáz kilométerre fekvő Mariazell a Bürgeralpe (1270 méter) lábánál fekszik, vadregényes romantikáját pedig az adja, hogy az alig négyezer fős várost minden irányból kisebb-nagyobb hágók fogják közre, csakis ezeken keresztül léphetünk be és hagyhatjuk el ezt a hegyes-völgyes, „titkos” helyszínt.

Mariazell fontos zarándokhely, Közép-Európa egyik legismertebb Mária-kegyhelye van itt, a hívők már évszázadok óta rendszeresen felkeresik. Érdemes meglátogatni a gótikus alapokon nyugvó barokkos bazilikát, aminek Johann Bernhard Fischer von Erlach, a barokk korstílus egyik legkiemelkedőbb alakja készítette az oltárát.

© TVB Mariazeller Land

3. Felvonóval a városból

Közvetlenül a belvárosból indul a mariazelli felvonó, ami nyáron zöld hegyoldalt kínál, télen pedig a sípályákig repít bennünket. A bazilikától juthatunk fel pár perc alatt, közel ezerháromszáz méterre a tengerszint felett. A felvonót 1928 februárjában adták át, azóta pedig többször is felújították: ez Magas-Stájerország első és egyetlen kötélpályás kabinos felvonóját, a vadiúj Bürgeralpe-Expresszt pedig december elejétől vehetik birtokba az idelátogatók.

A kabinos felvonó végállomása a Mariazeller Bürgeralpe közepe, ide több sílift is közlekedik. Sőt, a főtérről akár szánkóval is érdemes beszállni, hiszen a hegyről egy két és fél kilométeres pálya indul egészen a városig. Az se baj, ha szánkót sem hoztunk magunkkal, ugyanis a helyszínen akár bérelhetünk is egyet.

© Mariazeller Bürgeralpe, Rudy Dellinger

4. A kezdők és a haladók is jól érezhetik magukat

Magas-Stájerországban hét síterep épült ki, amik közel esnek egymáshoz. A kényelmes carvingpályáktól a mélyhavas, vadregényes hegyoldalakon át a FIS-versenypályáig sorakoznak a lehetőségek (az utóbbi típusú pályák, melyek a Nemzetközi Síszövetség fémjelzését viselik, a komolyabb kihívások kedvelőinek ajánlatosak itt a régióban). A különböző síközpontoknál más és más stílus kapja a főszerepet, és a legjobb, hogy annyira gyorsan váltogathatjuk a pályákat, hogy képtelenség őket megunni. A freeride, a sítúrázás és a szűzhavas síelés kedvelői is megtalálják a számításaikat. A sítúrázók például az erdőn át, a sípályáktól távol kapaszkodhatnak fel a hegyre.

Mindegyik pálya könnyedén megközelíthető, a zsúfoltság, illetve a lifteknél való sorban állás ismeretlen fogalom Magas-Stájerországban. Ráadásul a hét síterep bármelyikén töltött háromnapos üdüléshez ingyen jár egy negyedik sínap egy másik, szabadon választott magas-stájerországi terepen.

5. Mariazeller Bürgeralpe tökéletes a családoknak

A Mariazeller Bürgeralpéra váltott síbérlet összesen három hegyre érvényes: Mariazell Bürgeralpéra, Gemeindealpe Mitterbachra és Annabergre. Tíz különböző nehézségű, pályakarbantartó-gépekkel kezelt, tömörített, elsimított, ún. ratrakolt, hóágyúzott sípálya tizennégy kilométeren keresztül várja az érdeklődőket. A zöld pályáktól a feketéig. A kicsik gyakorolhatnak az egyszerű lejtőkön, de ha ez sem volna elégséges, akkor két síiskolában is biztosított számukra a lehetőség tanulásra, fejlődésre. Az egyik a Rudyschool, a másik pedig az Amigos Síiskola, ami a varázsszőnyeg és az ülőfelvonó miatt tökéletes gyermekbirodalom.

A profibbak – vagy azok a síelők, boardosok, akik már gyakorlottabbak az ugratókon – kipróbálhatják a Bastis Slop funparkban az időmérő- illetve akadálypályát, és a csúszást ingyenesen visszanézhetik a skiline.cc oldalán.

6. Nem csak síelőknek való vidék

Sok helyen bonyolulttá teszi az életet, hogyha a családban nem mindenki van oda a pályákon való lesiklásért, nem igényli az egész napos csúszkálást. Ilyenkor marad a hütte, hogy eseménytelen téli üdülésünkből fakadó bánatunkat gőzgombócba és forralt borba fojtsuk, és ha minden kötél szakad, akkor otthon maradhatunk a szálláson olvasni... De nem Magas-Stájerországban, ahol különösen figyelnek arra, hogy a társaság azon tagjai is kikapcsolódhassanak, akik nem akarnak lesiklani. Mariazeller Bürgeralpén a két hegyikerékpáros ösvény nyitva áll a sítúrázók és a hótalpas kirándulók előtt is. És azt se felejtsük el, hogy a decembertől március közepéig üzemelő síterepen péntekenként sítúrázók éjszakája van, amikor is egyes pályák este kilencig tartanak nyitva, így színesítve a lehetőségek palettáját, ha valaki esetleg kevésbé klasszikus élményekre vágyna a lejtőkön.

© www.buergeralpe.at

+1 Pénztárcabarát telelés Aki gyakran jár síelni, az pontosan tisztában van azzal, hogy mennyire elszabadulhatnak a költések. Nemcsak a kiutazás vagy a szállás terheli meg a pénztárcánkat, igazából maga a síbérlet jelentheti a legdrágább tételt. Viszont ezen a környéken az árak jóval kíméletesebbek. Itt egy hároméjszakás üdülés négy nap síeléssel már 252 eurótól elérhető személyenként (január 6. és 24. között), és ebben benne van a félpanziós ellátás plusz a síbérlet (a negyedik napos grátisszal egy szabadon választott síterepen). A Bürgeralpén rengeteg opció közül választhatunk: az egynapos síbérlet 36 és fél euróba kerül, de ha családosan érkezünk, spórolhatunk. Az szintén olcsóbb, ha több napra váltjuk meg a bérletünket: három napra 101 euróba kerül a jegyünk, a gyerekeké pedig 53 euróba.

A borítókép forrása: Mariazeller Bürgeralpe, Rudy Dellinger