A fizetési meghagyásos eljárás gyors: amennyiben a kérelemben mindent rendben talál a közjegyző, haladéktalanul – az elektronikusan beterjesztett kérelmeknél 3, a papíralapon benyújtottaknál 15 munkanapon belül – kibocsátja a fizetési meghagyást. Ha az adós (kötelezett) a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizet, de nem is vitatja a követelés jogosságát, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik. Ezután a közjegyző a társasház kérelmére elrendelheti a végrehajtási eljárást, így néhány héten belül pénzhez juthat a házközösség. A végrehajtási kérelem formanyomtatványa is megtalálható a kamara honlapján. Ezt a kérelmet ugyanahhoz a közjegyzőhöz kell benyújtani, mint akinél a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett. Ha a fizetési meghagyás kézbesítését követően az adós vitatja a tartozást (ellentmondással él), akkor az eljárás perré alakul és bíróságon folytatódik az ügy. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a fizetési meghagyás kibocsátása – annak ismert és súlyos következményei miatt – önmagában is növeli a fizetési hajlandóságot.