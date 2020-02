Van, akinek már 40 éves kora előtt, van, akinek később érkezik el. Van, aki szinte semmit nem észlel belőle, van, akinek egy évtizedig is eltart. Töltse ki tesztünket, melyből kiderült, ön is az érintettek között van-e már.

A változókor a petefészkek hormontermelésének folyamatos csökkenésével majd megszűnésével együtt járó, természetes élettani folyamat. A változókor kezdetét nem lehet egy határozott időponthoz kötni, inkább úgy kell gondolni rá, mint egy hosszabb átmenetre, amely során lassan, eleinte szinte észrevétlenül csökken a nemi hormonok termelődése. Ez a folyamat többnyire a nők negyvenes éveiben kezdődik el, bár sokáig nincsenek észrevehető tünetei. Magyarországon a menopauza, vagyis az utolsó menstruációs vérzés időpontja többnyire az 51. életév környékére tehető.

A tünetek, és ami mögötte van

Hőhullámok, izzadás

A változókor egyik legjellemzőbb kísérői a hőhullámok. A hormonális változások által kiváltott „működési hiba” következményeként a bőr hajszálerei időről időre hirtelen kitágulhatnak, az így kialakuló fokozott véráramlás pedig hőmérséklet-emelkedést és kipirulást okoz. A pirosság az arcról gyakran továbbterjed a hajas fejbőr, a nyak, a mellkas és a felkarok területére is. Magasabb lesz a testhőmérséklet, szaporává válhat a pulzus, emelkedhet a vérnyomás. Egyeseknél szédülés is jelentkezhet. A hőhullámot gyakran követi intenzív verítékezés, és sokaknál hidegségérzettel, borzongással zárul a folyamat. Vannak, akik a hőhullámot követően kimerültségről, fáradtságról panaszkodnak. A hőhullámok rendszertelen időközönként jelentkeznek, és egyes esetekben 24 óra alatt akár 30-szor is ismétlődhetnek. Általában néhány percig, vagy akár mindössze pár másodpercen át tartanak.

Alvászavarok

A klimax idején jelentkező el- és átalvási zavarok hátterében a hormonháztartás változása húzódhat, ez ugyanis érinti az alvás különböző fázisainak összehangolásában fontos szerepet játszó agyi hormonokat is. Ha ebben a rendszerben zavar keletkezik, akkor a normál alvásritmus felborulhat. A nyugodt alvást a klimax idején sokaknál jelentkező hőhullámok ugyancsak megzavarhatják, főképp, ha olyan erős verítékezést okoznak, hogy emiatt hálóruhát is kell váltani.

Lelki tünetek

A hormonok változása, csökkenése egyénenként eltérő hatással lehet a lelki életre. Ez okozhat például nyugtalanságot, idegességet, ingerlékenységet, általános elégedetlenséget, szomorúságot vagy akár depressziót is.

Bőr- és hüvelyszárazság

Bőrünk megfelelő hidratáltságáért az ösztrogén hormon felelős. Változókorban, az ösztrogénszint csökkenésével felgyorsulnak az öregedési folyamatok. A bőr vékonyabb lesz, veszít rugalmasságából, és érzékenyebbé is válik. A klimax idején bekövetkező hormonális változás jelentősen befolyásolja a hüvely nedvesedését is. A fenti okokból a hüvely egyre szárazabbá válik, és később, a menstruáció végleges elmaradása után a hüvelyszárazság már mindennapos problémát is jelenthet: a szexuális együttlét akár mindkét fél számára fájdalommal járhat, illetve a kellemetlen szárazságérzet a hétköznapokban is viszkető, feszülő érzést okozhat. A száraz hüvely ugyanakkor sokkal fogékonyabb a fertőzésekre is.