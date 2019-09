A világ legnagyobb okostelefon-gyártójaként a Samsung kerek egy évtizede dobta piacra egyik legsikeresebb modellcsaládjának első tagját, a Samsung Galaxy S-t. A készülék annyira népszerű lett, hogy a cég könnyedén utasította maga mögé a konkurenseket és a mai napig élen jár az innovációban. Lássuk, milyen mérföldkövek fűződnek a Samsung Galaxy modellekhez. Ahogy cikkünkben is írtuk, 2009-ben jelent meg az első Samsung Galaxy S, amely a korábbi okostelefonoktól eltérően már Super AMOLED-kijelzővel volt felszerelve. Két évvel később, a Samsung Galaxy SII-ben debütált az első kétmagos processzor - összehasonlításként, ma már nem ritkaság a négy-, sőt nyolcmagos CPU sem. A következő generáció hozta az első HD-felbontású kijelzőt a márka életében, a Galaxy S4-gyel pedig véget ért a római számok korszaka, cserébe megjött az LTE-A, vagyis a 4G adatátviteli szabvány támogatása, amellyel már a ma is megszokott sebességgel lehetett mobilnetezni. A Samsung Galaxy S5 újabb fontos mérföldkövet hozott: a ma már „szériafelszereltségnek” számító por-, és cseppálló borítás sok telefon „életét” mentette meg. A Galaxy S5-be emellett beépített pulzusmérő is került, amellyel a Samsung a hordható elektronikai eszközök világában is letűzte zászlaját. A Galaxy S6 edge régóta várt újítást hozott, a kétoldalt ívelt kijelzővel, amely különleges megjelenítési módokat tett lehetővé, emellett a stílusra érzékeny felhasználók kezébe egy minden szempontból prémium megjelenésű okostelefont adott. A Galaxy S7 az első dual pixel kamerával kápráztatta el a fotózás rajongóit, míg a Galaxy S8-cal megjelent az első, úgynevezett Infinity Display, amely a készülék csak nem teljes felületét lefedte, ezzel egyébként trendet indítva el az okostelefonok világában. Ugyanennél a modellnél jelent meg a kiváló hangminőséget biztosító AKG-fülhallgató a két cég partnerségének köszönhetően. Az idén bemutatott Samsung Galaxy S10e, S10, illetve a Galaxy S10+ ismét a fotósok számára hozott komoly ínyencséget: a Duál Pixel szenzor és Duál Rekesz formájában Ilyen innovációk láttán nem csoda, hogy a Samsung a mai napig piacvezető az okostelefonok terén, nem csak világszerte, de hazánkban is – a becslés szerint ugyanis hazánkban minden 10-11 okostelefon felhasználó közül legalább 1 Galaxy S-szériás készüléket használ.