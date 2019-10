A Samsung Galaxy S10 5G-nek köszönhetően most az ön fotója is eljuthat oda, ahol még csak nagyon kevés fotó járt korábban: az atmoszféra határára! A Samsung ugyanis a légi fotózással foglalkozó Flightline Films-zel együttműködve arra vállalkozott, hogy legújabb technológiáit eljuttassa a Földön kívülre, ahol a felhasználói számára lehetővé teszi, hogy egy kis szerencsével elkészülhessen a saját „űrszelfijük” egy Samsung eszköz segítségével. Egy fél kosárlabdapálya nagyságú (10,5m*18m), nagy magasságú ballonrendszer emelkedik majd fel egy dél-dakotai katonai bázisról, amely az S10 5G készüléket is tartalmazó csomagot viszi magával, egészen 20 kilométeres magasságba. A rendszert úgy tervezték, hogy a lehető legjobb minőségű fotók készülhessenek el vele, figyelembe véve a Föld alakját és a visszaverődő napsugarakat is, amelyek egy napelem segítségével energiával is ellátják a szerkezetet és az okostelefont. Eközben a felhasználóknak lehetőségük lesz saját fotóikat a Földdel a háttérben viszontlátni. Ehhez elég egy szelfit készíteni az okostelefonjukkal és feltölteni azt az irányítóközpont weboldalára. A Samsung Galaxy S10 5G-t erre az alkalomra külön tesztelték, hogy kibírja-e az akár -65 fokos hideget, illetve a légköri nyomás csökkenését is. Kibírta.