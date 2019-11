A Samsung Electronics elődjét, a Samsung Electric Industriest 1969-ben, a dél-koreai Suwonban alapították. Ez azt jelenti, hogy idén ünnepli 50. születésnapját, miközben az anyacég már a kilencedik ikszet tapossa, ugyanis magát a Samsungot 1938-ban hozta létre Lee Byung-chul, igaz, akkor még főleg szárított hallal, zöldséggel és tésztával kereskedett. Nyolcvan év alatt nagyot változott a világ, ma már ugyanis a világ 13. legnagyobb cégeként tartja számon a Forbes magazin.

Eleinte különféle elektromos és elektronikus készülékeket gyártottak, a számológépektől a mosógépeken és hűtőszekrényeken át a légkondicionáló berendezésekig, a hetvenes évek közepétől azonban már terjeszkedni kezdtek, mint Dél-Korea első félvezetőgyártója. Ekkor már audiovizuális eszközök is készültek a gyárakban, sőt, 1981-re a Samsung Electric Industries már több mint tízmillió fekete-fehér tévékészüléket gyártott le, nyolc évvel később pedig már a színes készülékekből is több mint húszmillió darabot adtak el.

Dél-Koreából Jászfényszarura

A dél-koreai cég mindig igyekezett a világ élvonalában lenni a technológiai újítások, innovációk tekintetében, így nem meglepő, hogy a Samsung az elsők között szállt be a személyi számítógépek gyártásába. Az első Samsung PC-t például 1983-ban gyártották.

A Samsung abban a tekintetben is különleges, hogy egyike volt azoknak a globális multicégeknek, amelyek „áttörték a vasfüggönyt”, ugyanis 1989-ben már megjelentek Magyarországon, sőt, az akkori világ egyik legmodernebb gyárát építették fel Jászfényszarun.

A cég 1991-ben a mobiltelefonok piacára is betört, ami tény, hogy későn történt a konkurenciához képest, viszont az is tény, hogy az akkori versenytársak közül ma már egyik sem áll a saját lábán, arról nem beszélve, hogy messze nincsenek egyiknek sem olyan piaci pozíciói, mint a Samsungnak, amely piacvezető az androidos okostelefonok tekintetében.

A vállalat innovatív szellemiségét mutatja, hogy 1993-ban a Samsung mérnökei fejlesztették ki a világ első DVD-felvevőjét, hat évvel később, 1999-ben pedig további két világelsőséget zsebeltek be, ekkor dobták ugyanis piacra a világ első, mp3-fájlok lejátszására alkalmas mobiltelefonját, valamint egy olyan telefont, amely már képes volt tévéadások vételére is.

A minőség – mindenekelőtt

A cég számára elsődleges fontosságú a termékek minősége és a vásárlók elégedettsége. Ezzel kapcsolatban emlékezetes időpont 1995 márciusa, amikor a vállalat akkori vezetője, Lee Kun Hee nem volt megelégedve pár termék minőségével. Ezért 150 000 telefont és faxot halomba hordatott, majd a cég 2000 munkatársának szeme láttára porrá zúzatta azokat. Ezzel azt akarta demonstrálni, hogy a minőség mindennél fontosabb, a jövőben pedig arra kell törekedni, hogy ezen a téren a lehető legjobbat nyújtsák vásárlóiknak.

A Samsungot a legtöbben valószínűleg az elektronikai készülékekkel azonosítják, ezért sokak számára bizonyára meglepő lehet, hogy a vállalat a XX. század végéig repülőgépeket is gyártott. Ez a részleg a mai napig működik, igaz, ma már nem komplett repülőket, hanem gázturbinákat és hajtóműveket fejlesztenek.

A világ legnagyobb mobiltelefon-gyártója

A már említett jászfényszarui gyár egyébként azóta is vígan üzemel, olyannyira, hogy a Samsung Serif TV nevű modelljei kizárólag Magyarországon készülnek. A gyár kapacitása is lenyűgöző: évente nem kevesebb, mint 19 millió LED LCD tévékészüléket dobozolnak be Jászfényszarun, így nekünk magyaroknak is része van abban, hogy a dél-koreai cég több mint tíz éve vezető szerepet tölt be a globális és a hazai tévépiacokon. Szintén a Samsung érdeme a világ egyik első 8K-tévéjének kifejlesztése.

A Samsung az okostelefonok szegmensében is világelső, 2012-ben taszította le trónjáról a Nokiát, azóta is a világ legnagyobb mobiltelefon-gyártójának számít. Ugyanebben az évben, a cég történetének legnagyobb külföldi befektetését hajtotta végre, ugyanis több mint 13 milliárd dollárt költött austini félvezető-üzemének felépítésére. Ez egyébként az Egyesült Államok történetének legnagyobb, külföldről érkező befektetésének is számít.

Az innováció tekintetében is őrzi vezető pozícióját, ugyanis a Samsung idén dobta piacra az első, összehajtható érintőképernyős okostelefonját, a Galaxy Fold nevű készüléket.

A vállalat kiemelkedő szereplője a dél-koreai gazdaságnak: a Samsung termeli a Koreai GDP 17 százalékát, ez közel 184 milliárd dollárt jelent évente. Az ország teljes exportjának ötöde köthető a céghez, amely a helyi gazdaságot is alaposan fel tudja pörgetni: amikor Szöulban felépítették a három óriási toronyból álló, Samsung Town nevet viselő központjukat, a környéken harminc (!) százalékkal megugrottak az ingatlanárak.

A vállalatnak azonban a gazdasági élet mellett a politikára, a médiára és a kultúrára is komoly hatása van, mivel fontos szerepe volt a koreai háborút követő intenzív gazdasági fejlődésben, amelyet „Csoda a Han folyón” néven is emlegetnek.

5G, IoT, AI

Az okostelefonok piacvezetőjeként a Samsung rajta tartja az ujját a kor ütőerén, így nem meglepő, hogy idén tavasszal bemutatták a Galaxy S10 termékcsalád legújabb tagját, a Samsung Galaxy S10 5G-t, amelyet áprilistól már meg is vásárolhatnak a (koreai) felhasználók.

Az 5G mellett a közeli jövő két legfontosabb területe kétségkívül az intelligens, hálózatra kapcsolódó eszközök (Internet of Things – IoT) és a mesterséges intelligencia lesz. Előbbi téren a Samsung elképesztő, 14 milliárd dollárt költött kutatás-fejlesztésre, mivel ahogy Hyunsuk (HS) Kim, a Samsung Electronics Felhasználói elektronikai üzletágának elnöke és a Samsung Kutatóközpontjának vezetője fogalmazott: „a Samsung hiszi, hogy az IoT technológiának olyan egyszerűnek kell lennie, mint egy villanykapcsoló felkapcsolásának”.

A cég azonban emellett a mesterséges intelligenciában is hisz, olyannyira, hogy mesterségesintelligencia-szolgáltatásait már a fent említett 5G-chipekben is elérhetővé teszi. A Samsung világszerte hét mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatóközpontot is létesített: a dél-koreai Szöulban, a brit Cambridge-ben, a kanadai Torontóban és Montrealban, emellett Moszkvában, a Szilícium-völgyben és New Yorkban. A cég azt reméli ezektől a részlegektől, hogy az ott zajló munkának köszönhetően megszilárdíthatja helyét a mesterségesintelligencia-kutatás piacvezetőjeként.