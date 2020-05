Amióta kitört a koronavírus-világjárvány, emberek milliárdjai húzódtak vissza az otthonaikba, hogy biztonságos körülmények között várják ki a fertőzések számának csökkenését. Nemrég adtunk pár tanácsot az otthoni munkavégzéshez és tanuláshoz, most azonban a jól végzett munka után járó szabadidő eltöltéséhez szeretnénk egy kis segítséget nyújtani.

Home office, távoktatás: ezekkel az alkalmazásokkal könnyebb lesz a bezártság A koronavírus-járvány kitörése óta Magyarországon is emberek tízezrei kényszerültek otthon maradni. Ez változatos kihívások elé állít mindenkit, de szerencsére a digitális technológiának köszönhetően ma már sokkal több lehetőségünk van az otthoni munkavégzésre, tanulásra és a kikapcsolódásra is.

Három kategóriát, az otthoni kultúrafogyasztást, a kikapcsolódást és a társas programokat vesszük végig, hogy mindenki kedvére válogathasson.

1. Múzeumoktól koncerteken át, a mozi-élményekig

Ma már szerencsére kevés olyan élmény van, amit ne élhetnénk át akár a nappalinkban ülve is. Számtalan ingyenes koncertet élvezhetünk például, az amerikai PBS tévécsatornának köszönhetően. A PBS ugyanis a járványra való tekintettel publikussá tette online archívumát, ahol olyan előadók koncertjeit lehet megnézni többek között, mint például Janelle Monae, az Arctic Monkeys vagy épp a fiatalok jelenlegi elsőszámú kedvence, Billie Eilish. De akár Andrea Bocelli különleges húsvéti koncertjét is újra átélhetjük, egyenesen a milánói dómból.

A zenerajongók a hazai előadások között is tallózhatnak, többek között a Müpa digitális médiatárával, amelyben 80 koncert felvételét tették most ingyenesen elérhetővé, emellett azonban több mint 40 irodalmi estről készült videót is bárki megtekinthet most.

Szintén zenével kedveskedik az otthonülőknek a Budapesti Fesztiválzenekar, amely minden nap Karanténestek címmel közvetíti koncertjeit. A zenei élményt a BFZ weboldalán vagy Facebook-oldalán érhetjük el, minden este 19.45-től.

A színházak is online működésre álltak most át: a járványra reagálva jött létre a KaranténSzínház, amelynek társulata esténként ingyen közvetíti előadásait, amelynek köszönhetően nem ismétléseket, hanem friss darabokat láthatunk a Facebookon. A kisebbek szórakoztatásáról pedig bábszínházasok gondoskodnak: a Vaskakas Bábszínház például minden vasárnap ingyenesen elérhetővé teszi egy-egy korábbi előadása felvételét, míg a szombathelyi Mesebolt Bábszínház társulata esti mesékkel szórakoztatja a gyerekeket, de készültek otthoni „csináld magad” bábelőadások is, amelyek szintén elérhetőek a weboldalon.

Természetesen a filmek-sorozatok sem maradhatnak ki a kínálatból, hiszen az olyan streaming-szolgáltatásoknak köszönhetően, mint a Netflix vagy az HBO GO, a legnépszerűbb mozgóképes tartalmakat az okostelefonunktól a táblagépünkön vagy laptopunkon át egészen az okostévénk képernyőjéig bármelyik készüléken élvezhetjük. Sőt, az ilyen streaming-szolgáltatások nagy előnye, hogy a legkisebb csomagnál egy kategóriával magasabb előfizetés már lehetővé teszi, hogy egyszerre több képernyőn, más-más tartalmakat is nézzünk, így a család minden tagja megtalálhatja a neki való szórakozást.

Érdemes azonban a nagynevű szolgáltatókon túlra is elmerészkedni, mivel egyre több tematikus streaming-oldal is indult az elmúlt időszakban. A kisgyerekes szülők például bizonyára örömmel áldoznak havi 5 dollárt a Toon Goggles, amely kizárólag a kiskorúaknak szánt tartalmakban utazik, így nem kell folyamatosan fél szemmel figyelni, hogy a legutóbbi Bogyó és babóca után milyen tartalmat dob be a YouTube a kicsik képernyőjére. A horrorfilmek rajongói pedig a Shudderrel próbálkozhatnak, havi 6, vagy évi 57 dollárért. A békésebb műfajból pedig a Gaia nevű edukációs-életmód oldalt ajánlanánk, ahol felismerték a mostani idők szelét és nem egészen egy dollárért kéthetes előfizetést is kínálnak az érdeklődőknek.

2. Mozgás tornázni!

A karantén egyik legrosszabb része, hogy most nélkülöznünk kell a kedvenc mozgásformáinkat, a kollégákkal való focizást, kosarazást, a konditermet vagy épp a kedvenc jógacsoportunkat, de szerencsére az internetnek köszönhetően a négy fal között is formában tarthatjuk magunkat.

Az ország egyik legismertebb online fitness-kezdeményezése, a Gyerünk anyukám például ingyenes videótárat hozott létre azoknak, akik a karanténban is szeretnének rendszeresen mozogni. Külön előny, hogy kifejezetten olyan gyakorlatokat is elérhetővé tettek, amely az óvodás korú gyerekek átmozgatásában is segít, így főleg szülőknek kifejezetten ajánlott.

Ha a tornát nem annyira kedveljük, de szeretnénk mozogni, érdemes kipróbálni a Just Dance nevű online játékot. Az interaktív táncbajnokságot ráadásul tőlünk távol élő ismerőseinkkel, barátainkkal is játszhatjuk, csupán egy okostelefonra és internetre van hozzá szükség.

Azért nem árt egy szép nagy tévé sem, amelyen láthatjuk a saját és játékostársaink teljesítményét is, de szükség esetén egy laptop képernyője is megteszi. Ezen a téren előnyben vannak azok, akiknél akad otthon mozgásérzékelős kamerával felszerelt videojáték-konzol, hiszen ők sokkal többféle hasonló játék közül válogathatnak, a Just Dance-ben azonban éppen az a jó, hogy bárki bárkivel táncolhat a segítségével.

3.Induljon a buli!

Ha kimozogtuk magunkat és a kultúrélményekkel is megteltünk, itt az idő, hogy a barátainkkal is töltsünk egy kis időt. A járvány eleje óta persze már mindenki fújja az ilyenkor használatos szolgáltatások listáját a Microsoft Teamstől kezdve, a Discordon át egészen a Zoom videokonferencia-alkalmazásig vagy épp a Samsung Galaxy S20 telefonokba integrált Google Duóig. Ezeknél jól jön, ha a telefonunk vagy a laptopunk képernyőjét ki tudjuk vetíteni az okostévénkre, hiszen így jobban látjuk majd a beszélgetőpartnereinket és a hangjukat is jobban halljuk, ami különösen akkor fontos, ha nem egyedül veszünk részt a buliban, hanem a párunkkal, esetleg a gyerekekkel együtt.

Ha többen összekapcsolódtunk, indulhat a beszélgetés, vagy a nosztalgiázás, mivel a konferencia-alkalmazások többségében lehetőség van saját képernyőnk megosztására is, így elő lehet kapni a közös nyaralásról készült fotókat vagy visszamenni a régmúltba és jókat nevetni a 10-20-30 évvel ezelőtti önmagunkon. Ezzel a módszerrel egyébként akár karanténkoncertet is rögtönözhetünk, hiszen akár egy kottát is megoszthatunk a többiekkel, így indulhat a banzáj, bár, most a karanténra való tekintettel reméljük, hogy a ház azért nem fog szétesni.

A közös kikapcsolódást nem feltétlenül kell túlgondolni, elég egy videó-, és hangkapcsolat, és akár közösen vacsorázhatunk is barátainkkal, ismerőseinkkel, mintha csak egy futurisztikus étteremben ülnénk. Az olyan alkalmazásoknak köszönhetően pedig, mint például a Kahoot, akár játékos vetélkedőt is összeállíthatunk, amelybe az ismerősök az internet és egy okostelefon segítségével kapcsolódhatnak be.

Az online játékok is aranykorukat élik, különös tekintettel az olyan megoldásokra, amelyet több, egymástól távol lévő emberi s játszhat egyszerre és csupán egy okostelefonra van szükség hozzá Ebben a kategóriában az egyik jelenlegi legjobb cím a fantasy-kedvelők által jól ismert AdventureQuest3D, amely zavarbaejtő mélységével kiemelkedik a telefonos játékok világából.

A szimulátorok kedvelői inkább az Asphalt 9: Legends-zel próbálkozzanak, amelyet egyéni vagy több játékos módban is kipróbálhatnak, míg a jelenlegi helyzet két játék látogatottságát pörgette fel igazán: ez a Crossy Road, amely a klasszikus, nyolcvanas évek árkád-játékának modern feldolgozása, vagy épp az Animal Crossing, amely egy cuki lények által benépesített szigetre kalauzolja a játékosokat.

Mint látható, a digitális technológia segítségével már most is „elmenekülhetünk” a karanténból, ha csak virtuálisan is. Amíg pedig tart a kényszerű bezártság, a fenti ajánlatokon túl szinte naponta jelennek meg új, izgalmas és érdekes játékok, ismeretterjesztő és szórakoztató tartalmak, amelyeket okostelefonon, táblagépen vagy akár a tévénk képernyőjén is élvezhetünk.