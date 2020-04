A koronavírus-járvány kitörése óta Magyarországon is emberek tízezrei kényszerültek otthon maradni. Ez változatos kihívások elé állít mindenkit, de szerencsére a digitális technológiának köszönhetően ma már sokkal több lehetőségünk van az otthoni munkavégzésre, tanulásra és a kikapcsolódásra is.

Ebben a soha korábban nem tapasztalt szituációban sokaknak van szüksége kreatív megoldásokra, hogy az otthonukat átalakítsák virtuális tanteremmé, irodává, tárgyalóvá vagy épp ügyfélszolgálati központtá, amiben komoly segítséget nyújtanak a különféle digitális és mobileszközök, mi pedig épp az ilyen megoldásokból kötöttünk össze egy párat. Lássuk, milyen okos szoftvereket, alkalmazásokat érdemes most kipróbálni, legyen szó munkáról, kikapcsolódásról, sportról vagy épp az otthoni tanulásról.

A munka nem állhat meg!

A járvány már most alaposan a feje tetejére állított mindent, és hol van még a vége! Óvatos becslések szerint is még hetek, de inkább hónapok állnak előttünk, mielőtt az élet elkezdhetne visszatérni a megszokott kerékvágásba. Addig viszont fizetni kell a számlákat, nem csak a családoknak, de a cégeknek is, magyarul, a munkavállalóknak – amennyiben munkakörük lehetővé teszi – most bizony otthon kell húzni az igát.

Ehhez óriási segítséget nyújtanak az olyan megoldások, mint például a Samsung DeX nevű fejlesztése, amely lehetővé teszi, hogy a mobil eszközeinket – okostelefonokat és táblagépeket – egy billentyűzet, egy egér és egy monitor csatlakoztatásával asztali számítógéppé változtassuk. Ráadásul, ezek közül nincs is feltétlenül szükség minden eszközre: csupán egy HDMI-kábel kérdése, hogy például az otthoni tévénkből hatalmas monitort varázsoljunk, ilyenkor a telefonunk vagy a táblagépünk veszi át az egér vagy a „tapipad” szerepét.

Ez jól jön a videokonferenciák során, de akkor is, ha például egy konferenciahívás során jegyzetelnénk, de közben egy másik dokumentumot vagy épp egy online prezentációt kell figyelnünk, de a gyerekek is hasznát vehetik tanulás közben.

Akár szükség van videokonferenciákra, akár nincs, mindenképpen jó szolgálatot tehet a mostani időszakban a Zoom nevű alkalmazás, amely segítségével virtuális „kávészünetet” tarthatunk a kollégáinkkal, igaz, érdemes vele óvatosan bánni, mert nem a legerősebb a titkosítása, viszont ezt használják most talán a legtöbben. De az online házibulit szervezésére használhatjuk helyette a Bluejeans és a Jitsi applikációkat is.

Az online munkaszervezéshez tapasztalatból is ajánljuk az újságírók, szerkesztőségek, de más típusú vállalkozások, cégek által is előszeretettel használt Slack chatszobáit is, amelyet akár a család igényeire is szabhatunk.

Az otthoni munkavégzés és tanulás sok türelmet és alkalmazkodóképességet kíván, hiszen sok családnál most amúgy is igen szűkös lett a lakás, hogy mindenki egyszerre tartózkodik otthon. Ilyenkor sokat ront a helyzeten, ha az amúgy is csúcsra járatott online kommunikáció miatt folyamatosan a telefonunkhoz kapkodunk, mert valamilyen új értesítés érkezett.

A koncentráció fenntartásában hasznos segítséget nyújthat a Thrive, amelyet a Samsung az amerikai liberális média nagyasszonyának tartott Ariana Huffingtonnal együttműködve fejlesztett ki. A Thrive-ban beállíthatjuk, hogy melyik applikációkat csendesítse el, amíg dolgozunk, miközben a fontos hívások és üzenetek továbbra is befuthatnak hozzánk. A „lenémított” applikációkhoz pedig automata válaszokat írhatunk, hogy aki a kevésbé fontos csatornákon keres, az is tudja, hogy miért nem reagálunk azonnal. A Thrive ráadásul abban is támogat, hogy ne vigyük túlzásba a kütyüink nyomkodását: megadhatjuk, hogy mennyi képernyőidőt engedélyezünk saját magunknak, az alkalmazás pedig finoman figyelmeztet, ha kezdjük kimeríteni a keretet.

Tartsuk magunkat is mozgásban!

A kényszerű otthonlét miatt beszűkülnek a lehetőségeink, ha testmozgásra, edzésre vágyunk. Persze, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett semmi gond nem lesz, ha valaki elmegy futni egyet, valami kevésbé frekventált helyre, vagy biciklizéssel tartja magát formában, de sajnos a konditermeket, jógaórákat, Pilates-edzéseket és hasonlókat most egy darabig nélkülöznünk kell. Legalábbis, ami a kollektív sportolást illeti, mivel a technológiának köszönhetően akár otthon is égethetünk némi kalóriát.

A Samsung Health applikációja tökéletes kiindulópont ehhez, mivel a segítségével folyamatosan nyomon követhetjük, hogy mennyit mozogtunk, miből mennyit ettünk, de figyelhetjük a stressz-szintünket és a pulzusunkat is, illetve az alvásfigyelő funkciónak köszönhetően gondoskodhatunk a kellő mennyiségű pihenésről is.

Pulzus, alvási ciklus, diéta - Mire használjuk az okos eszközöket? A Samsung Electronics innovatív ötleteivel és technológiáival inspirálja a világot és formálja a jövőt. Elköteleztük magunkat amellett, hogy olyan fejlesztéseket, folyamatokat és termékeket hozzunk létre, amelyek új, izgalmas távlatokat nyitnak, és egy még teljesebb életre teremtenek lehetőséget.

A Samsung Health automatikusan érzékeli, ha mozogni kezdünk, többféle mozgásformát is felismer és az így keletkező adatokat könnyen áttekinthető formában tárja elénk, hogy tudjuk, mit érdemes fejleszteni és melyek azok a területek, ahol már elértük a kitűzött fitnesz-céljainkat. Az alkalmazás emellett a meditációban, relaxálásban is segít, ami nagyon fontos ezekben a hetekben, hiszen a stressz, amellett, hogy káros hatással van az egészségünkre, beleszól a napi munkánkba és az emberi kapcsolataink alakulását is negatívan befolyásolhatja. Az alkalmazásban ráadásul rengeteg hasznos további tartalmat, edzésterveket, videókat és profi szakemberek által írt jótanácsokat is olvashatunk.

Hasznos kiegészítés ehhez a Yazio alkalmazás, amellyel számontarthatjuk a bevitt kalóriákat, emellett pedig virtuális dietetikusként is használhatjuk, napi étrendekkel, tippekkel és persze táplálkozási szakértők által ellenőrzött ínycsiklandó receptekkel. Külön előnye, hogy a fent említett Samsung Health applikációval összeköthető, így még pontosabb, még részletesebb adatokhoz juthatunk az edzéseink és az étrendünk hatékonyságáról.

Az otthonléthez olyan mozgásformákra van szükség, amelyeket kis helyen is végezhetünk és nem kellenek hozzá különleges gépek-eszközök – értelemszerűen nem most van itt a slacklining vagy a teremfocizás ideje. A jóga egy kiváló módszer erre, hiszen nagyjából csak a padlóra van hozzá szükségünk, persze egy jógamatrac nem árt, de vészhelyzetben egy polifoam is megteszi. A telefonunkra pedig olyan kiváló jóga-alkalmazásokat tölthetünk le, mint az ingyenes Daily Yoga, vagy a Simply Yoga alkalamzások, amelyekben több féle gyakorlatból, útmutatóból, de akár 20-40 perces teljes programokból is válogathatunk.

Nem az iskolának, hanem az otthonnak tanulunk!

A mostani helyzethez adaptált közmondás rávilágít a diákok jelenlegi helyzetére: a magyar oktatást szó szerint 1-2 nap alatt kellett – volna – teljesen digitális üzemmódra kapcsolni, a valóság azonban az, hogy sok helyen a tanárok és a szülők találékonyságára is szükség volt ahhoz, hogy úgy-ahogy, de folytatódhasson a tanév.

A kicsit idősebb iskolás korú gyerekek esetében nagyjából adott a helyzet, mivel megvan a tananyag, amin végig kell menni. Az ennél fiatalabbaknál azonban már nehezebb a helyzet, mivel ritkaság az olyan óvoda, ahol felkészültek volna a digitális üzemmódra. A Samsung Kids Home applikáció azonban nagy segítséget jelent a szülőknek, mivel a tanulást, a játékot és a biztonságos internetezést elegyíti.

A készségfejlesztő játékokkal, jópofa figurákkal és rengeteg tartalommal telepakolt alkalmazást nyugodtan a kicsik gondjaira lehet bízni, ugyanis a biztonsági beállításoknak köszönhetően nem kell attól tartani, hogy kilépnek az applikációból és más dolgokat állnak neki felfedezni a készüléken vagy a világhálón. Ráadásul a szülő mindent maga állíthat be, a napi használati időtől kezdve a megnézhető képeken-videókon át egészen azon emberek listájáig, akikkel a gyerek is nyugodtan kapcsolatba léphet, akár felügyelet nélkül is.