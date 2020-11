Ha a felfázásra jellemző tüneteket tapasztaljuk, érdemes azonnal közbeavatkoznunk. Ilyenkor egyes gyógynövények is hatásosak lehetnek, de vigyázat, ezeket is körültekintően kell alkalmazni!

A felfázás két formája

A sokat emlegetett „felfázásnak” két csoportja van. Az egyik a hirtelen kialakuló, gyakori vizelési ingerrel és fájdalmas, csípő pisiléssel járó egyszerű felfázás. Ezt a nők döntő többsége legalább egyszer megtapasztalja élete során. A másik pedig a visszatérő hólyaghurut, amely az erre hajlamos nőknél, sokszor genetikai okokból gyakran – évente legalább 2-3-szor is – kiújul. Leszámítva a gyakoriságot, mindkét csoport tünetei ugyanazok, és bár mindkettőt az E. coli nevű bélbaktérium rovására írhatjuk, a harc a betegség két típusa ellen mégis eltérő lehet.

Az E. coli baktérium normál esetben a végbél környékén mindig jelen van, a gondot az jelenti, ha a húgycsőbe, onnan pedig a húgyhólyagba kerül. A nők húgycsöve jóval rövidebb, mint a férfiaké, a hólyaghurut ezért érinti többségében a gyengébbik nemet. Fontos, hogy a fertőzést ne engedjük tovább vándorolni a vese irányában, mert akkor sokkal keményebb menet lesz megszabadulni tőle, ami sok esetben már csak erős gyógyszerekkel, antibiotikumokkal lehetséges. Ám ha az első tüneteket időben felismerjük és hamar közbeavatkozunk, jó esetben szövődmények nélkül és néhány nap alatt átvészelhetjük a felfázást. Mindehhez érdemes a természet patikájából segítségül hívnunk a gyógynövényeket.

Célszerű olyan a gyógynövényeket választani, melyek a népi gyógyászatból ismert erejük mellett rendelkeznek klinikai hatásvizsgálattal is. Azokat, amelyek gyógyszerként vagy gyógyászati segédeszközként a hatóságok által bevizsgált, engedélyezett formában, ellenőrzött és állandó minőségű gyári készítményként, patikában kaphatóak (szemben a patikán kívüli étrend- kiegészítőkkel). Ha nem szívesen fogyasztunk számunkra szokatlan, esetleg nem kimondottan kellemes ízű gyógyteát, akkor válasszunk olyan szájon át szedhető formát, amelyből a hatóanyag jól és biztosan felszívódik, az íze elfogadható és mellékhatástól sem kell tartanunk.

Vízhajtó gyógynövények enyhébb problémákra

A cél egyértelmű: megakadályozni a kórokozó szaporodását és feljutását a hólyagba, nehogy megtapadjon annak falán. Ehhez a legjobb választás a vízhajtó hatású gyógynövények alkalmazása, melyekből a természet igen gazdag kínálatot nyújt, és amelyeket – már csak az ilyenkor szükséges bőséges folyadékbevitel miatt – érdemes tea formájában fogyasztani.

A számításba vehető gyógynövények tárháza igen széles: nyírfalevél, réti legyezőfű, pitypanggyökér, mezei zsurló, aranyvesszőfű, lestyángyökér, csalán, jávai tea, petrezselyemgyökér, tövises iglice gyökér, tarackbúza gyöktörzs, kukoricabibe, apróbojtorján.

Teájukat általában azonosan kell elkészíteni: 1-2 kanál szárított gyógynövényt forrázzunk le egy bögre forrásban lévő vízzel, majd hagyjuk 10 percig állni, hogy a hatóanyagok kioldódjanak belőle. Utána ízesíthetjük mézzel, citrommal, ki mivel szeretné.

Gyulladáscsökkentő gyógynövények külsőleg, belsőleg

A kamilla, a körömvirág, a cickafarkfű (utóbbit a várandós és szoptatós anyukák ne használják!), a kígyószisz vagy a vizitorma gyulladáscsökkentő hatása jól ismert.

Az ezekből a gyógynövényekből készített teák előnyös hatásait tovább lehet fokozni forró ülőfürdővel, melyre a cickafarkfű különösen alkalmas. 100 gramm szárított cickafarkfüvet áztassunk 5 liter vízbe, ezután 12 órán át hagyjuk ázni, majd használat előtt forraljuk fel, szűrjük le és öntsük a kádba a fürdővízhez. Üljünk benne legalább 20 percig úgy, hogy a vesetájékunkat is ellepje a víz. Utána lehetőleg ne mosakodjunk le tusfürdővel, hogy ne semlegesítsük a hatását. A legjobb, ha a fürdőt követően rögtön bebújunk a meleg ágyba.

Kamillás ülőfürdőnél fontos, hogy ne filteres teát, hanem szárított kamillavirágot használjunk, és ne csak forrázzuk, hanem főzzük is fel pár percig, majd hagyjuk kicsit állni, és csak ezután adjuk hozzá a fürdővízhez.

Antibakteriális hatású társaik kifejezett panaszokra

Ha lázat vagy deréktáji fájdalmat is észlelünk, akkor irány az orvos! De az E. coli baktérium már akkor is jócskán túlszaporodhatott, ha alhasi fájdalmat és erősebben csípő, égő érzést, esetleg kissé zavaros vizeletet tapasztalunk. Ilyenkor érdemes a baktériumellenes hatású gyógynövények között keresgélni, hogy segítségükkel nagyobb eséllyel elkerülhessük az antibiotikumot.

- Tőzeg-, vörös- és fekete áfonya: ezek képesek gátolni a baktérium megtapadását, így állítva meg a fertőzést. Préselt lé, kivonat és kapszula formájában is kaphatók étrendkiegészítőként

- Diólevél: főzetét egy hétnél tovább ne alkalmazzuk

- Kisvirágú füzike: kapszula formában, de szárítva is kapható. Nőknek is hasznos, bár leginkább a férfiaknak hasznos prosztatagyulladás esetén. A büki füvesember szerint negyven éves kor felett minden férfinak ajánlott belőle hetente egy csészével elfogyasztania.

- Medveszőlőlevél: olyan gyógynövény, amelynek antibakteriális hatóanyaga a vesén át választódik ki, és mivel a húgyutakban is aktív marad, így a hólyaghurut belsőleges kezelésében sikerrel alkalmazható. A gyógynövény egyes standardizált kivonatait az Európai Gyógyszerügynökség hagyományos növényi gyógyszerként ismerte el. Az antibiotikumokkal ellentétben a medveszőlő terápiás hatásáért felelős növényi hatóanyagokkal szemben nem alakul ki rezisztencia. A medveszőlőlevélből készíthetünk teát is, amely fanyar, kesernyés ízű, ezért sokan nem szívesen fogyasztják, ráadásul az érzékenyebbeknél gyomorirritációt, émelygést, hányingert, hányást is okozhat. Az irritáló hatás csökkenthető a tea ízesítésével, forrázás helyett több órás hideg áztatásával, vagy szilárd gyógyszerforma alkalmazásával is.