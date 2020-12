Az 1967-es alapítású GAISF egy olyan ernyőszervezet, melynek legfontosabb funkciója az, hogy összegyűjtse az összes olyan sportot a világon, amelyek vagy szerepelnek már az olimpián, vagy a jövőben szeretnék majd, ha hivatalos olimpiai szám lehetne belőlük.

“Ez az elismerés, elfogadás a Nemzetközi Sportszervezetek Globális Szövetsége (GAISF) részéről egy jelentős mérföldkő a Nemzetközi Teqball Szövetség (FITEQ) számára, hiszen bekerült másik 95 nemzetközi szervezet mellé, mint GAISF által elismert teljes tag. Ennek következtében azonnal a Független Elismert Sportok Szervezete (AIMS) tagja is lett a FITEQ, így elkezdődhet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) általi sportági elismerés folyamata is. A teqball a világon a leggyorsabban lett GAISF teljes tag, aminek a fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen ez adja meg a lehetőséget a NOB elismerésére, ami pedig megnyithatja a kapukat ahhoz, hogy a teqball bekerüljön az olimpiai játékok programjára” – mondja Marius Vizer Jr., a FITEQ főtitkára. Ahogy Vizer említi, a szövetségbe kerülés mérföldkő a teqball történetében, hiszen így már könnyebben hívhatja fel magára a NOB figyelmét. Ki tudja, akár pár év, és nem a futball lesz az egyetlen olimpiai sportág, amit lábbal és labdával játszanak.

Marius Vizer Jr. © Teqball

A teqball gyorsasága azért is óriási szó, mert egyáltalán nem könnyű bekerülni a GAISF-be. “Többlépcsős az elismerési folyamat a teljes tagság elnyeréséhez, amelyben egy részletes feltételrendszernek kell megfelelni, amit a GAISF alapszabálya határoz meg. A teljes tagsághoz a FITEQ-nek minimum 40 tagszövetséggel kellett rendelkeznie, akiket hivatalosan is elismer az adott ország Olimpiai Bizottsága vagy a legfelsőbb sporthatóság. Emellett feltétel volt a meglévő világszintű versenyrendszer, a WADA aláírói státusz, valamint a szövetség felépítésére, működésére vonatkozó előírásoknak való megfelelés. A teljes tagság első lépése a megfigyelő státusz, amit a FITEQ 2020 januárjában kapott meg. Ezek után, az elmúlt egy évben, még a koronavírus okozta helyzet ellenére is, a nemzeti szövetségek és a FITEQ apparátusának kemény munkájának köszönhetően sikerült megkapni a teljes tagságot. Természetesen mindehhez többéves előkészületre volt szükség” – magyarázza Vizer, aki külön is beszél a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségről (WADA).

A WADA az egyik legfontosabb sportszakmai világszervezet, és kizárólag úgy lehet bekerülni a GAISF-be, ha egy sportág szövetsége megfelel a nemzetközi doppingellenes követelményeknek. A WADA minden fontosabb sporteseményen ott van és ellenőriz, kulcsszerepük van abban, hogy például az olimpián minden tisztán történjen, a sportolók ne éljenek vissza illegális teljesítménynövelőkkel. A teqballnak pedig éppen az a célja, hogy olimpiai sportág legyen: “Tovább folytatjuk a megkezdett munkánkat, tudván, hogy hosszú az út ahhoz, hogy az olimpia programján szerepeljen a teqball. Ami a következő sportági elismerést illeti, a NOB követelményrendszerének kell megfelelnünk, ez fogja meghatározni a következő évek munkáját" – mondja Vizer. "Minden területen, amin csak lehet, 2014 óta keményen dolgozunk eredeti víziónk megvalósulásáért: rendeztünk három világbajnokságot, több mint 3 millió követőnk van a közösségi médiában, a sportág elért mára minden kontinensre, több mint 85 nemzeti szövetség a tagunk, és elmondható, hogy egy olyan sportról van szó, amely minden ember számára elérhető és játszható, ezzel a társadalmi jelentősége is nagy. Hiszünk benne, hogy a teqball, mint magyar sportinnováció továbbhalad a világsiker útján, és hamarosan az olimpián szurkolhatnak a nézők a magyar teqballjátékosokért” – teszi hozzá Borsányi Gábor, aki Huszár Viktor és Gattyán György mellett a Teqball egyik alapítója és ötletgazdája.

© Teqball

A teqball társadalmi felelősségvállalási osztálya a KKM-mel együttműködésben azon dolgozik, hogy mind külföldön, mind Magyarországon megismerjék a teqballt, ezért az elmúlt időszakban több helyen is új teqballasztalokat adtak át. Kapott egy ilyen asztalt az olasz első osztályban játszó AS Roma, a római Sapienza Egyetem és egy helyi jótékonysági szervezet is, illetve az ausztriai Innsbruck városa is két asztallal lett gazdagabb a helyi egyetem mellett. De nemcsak külföldön terjeszkedik a sportág, a szövetség asztalokat adományozott Nagydobronynak, Karácsfalvának és Muzslyának is. Továbbá 58 hátrányos helyzetű kistelepülés általános iskoláinak, és hat magyarországi megye hat egyetemének adtak át összecsukható, mobil teqballasztalokat. De ami az igazán különleges, hogy a felajánlott asztalok mellé többhelyszínes továbbképzést is tart a szövetség, hogy az 58 tanintézmény oktatói megtanulhassák, hogyan integrálják az oktatásba a teqballt.

A szövetség munkáját természetesen ugyanúgy nehezíti a világjárvány, de mindezek ellenére több magyar és nemzetközi rendezvényt is lebonyolított már, és Vizer szerint sikerült alkalmazkodniuk a helyzethez. “Mint minden sportágnál, nálunk is a versenyek, valamint a kurzusok szervezésében, lebonyolításában jelentkezik a járványhelyzet legnagyobb hatása. Mint sportinnováció, mi ezt a helyzetet probáljuk a lehető leghatékonyabban orvosolni online megoldásokkal, amelyekre jó példa az oktatási felületünk létrehozása, ahol már hivatalosan elismert oklevelet is lehet szerezni edzőknek, játékvezetőknek. Továbbá az antidopping és integritás területein tartunk webináriumokat a nemzeti szövetségeinknek. A kapcsolattartás a tagszervezetekkel is online formában történik, havi rendszerességel tartunk “Kérdezd a FITEQ főtitkárát” megbeszéléseket kontinensenként, ahol nemcsak beszámolunk a napi szintű hírekről, változásokról, de a szövetségeink interaktívan vehetnek részt, tudnak tőlünk kérdezni is. Az 2020-as évi közgyűlésünk is online formában lesz megtartva, így elmondható, hogy alkalmazkodtunk a kialakult helyzethez, ugyanakkor nagyon várjuk, hogy újra személyesen vigyük el a teqballt a világ minden tájára.”

A borítókép forrása: Teqball

A tartalom a FITEQ megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.