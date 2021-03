A mesterséges intelligencia mára megkerülhetetlenné vált a nap mint nap használt online eszközökben is, és átgondolt AI-stratégia nélkül egyre nehezebb lesz előre jutni az üzleti életben. A Microsoft ezért állította össze a felső vezetők tapasztalataira és esettanulmányokra épített AI Business School tananyagát, amely 2021 februárjától a BGE és a Szegedi Tudományegyetem kurzusaiba is beépül.

A 2020 tavaszán tapasztalt digitalizációs roham nemcsak az olyan jól látható területeket érintette, mint az oktatás vagy az ügyintézés, hiszen gyakorlatilag minden vállalkozásnak biztosítania kellett valamilyen online működést. Azok a vállalatok, amelyek még arra is odafigyeltek, hogy versenyelőnyt kovácsoljanak a helyzetből, a mesterséges intelligenciát (AI) is beépítették a rendszerbe. 2020-ban minden eddiginél többen értették meg az üzleti életben, hogy a digitalizáció jelenti a legújabb forradalmat és hogy az olyan új technológiák használata, mint az AI, paradigmaváltást is jelent.

Az AI adta lehetőségeket egyre több cég próbálja kiaknázni, de az új technológiák alkalmazása mögött gyakran még nincs minden esetben gondosan kiépített stratégia. Ezen igyekszik segíteni a Microsoft, amely AI Business School néven indít ingyenes képzési programot 2021 tavaszi szemeszterétől kezdve. Hogy ezt hol lehet elérni, kiknek szól elsősorban, és pontosan milyen készségeket fejleszt, arról Csanak Gabriellát, a Microsoft Magyarország marketing- és operatív igazgatóját kérdeztük.

Mi az AI Business School küldetése, és miért van rá szükség?

Csanak Gabriella: A Microsoft AI Business School felső vezetők gyakorlati tapasztalatain és négy modulon keresztül mutatja be a szervezetek számára a mesterséges intelligencia stratégiai alkalmazásait. Rengeteg országgal tartjuk a kapcsolatot, és azt vettük észre, hogy az elmúlt két évben, de különösen az elmúlt tíz hónapban nagyon sok cég sokkal erősebben ráfeküdt a digitalizációra. Bár a cégek üzleti folyamatainak egyes részeit nagy erőkkel digitalizálják és automatizálják, akár AI-hoz kötődő technológiákra építve, kevésszer látjuk azt, hogy egy átgondolt, teljesen összehangolt AI-stratégia épülne, ami a cég egészét lefedi.

Miből áll a képzés, és hol lehet elérni?

Cs. G.: A Microsoft egy-másfél éve állította össze azt a négy részre tagolt, 40 órás tananyagot, amit angol nyelven lehet elérni a Microsoft Learn oktatási platformon – ebben videók segítségével, esettanulmányokon keresztül ismertetjük az AI üzleti felhasználásának alapjait.

Mi az a négy terület, amit az AI Business School moduljai lefednek?

Cs. G.: Az első modulban azt mutatjuk be, hogyan lehet felépíteni egy AI-stratégiát úgy, hogy az alapvető üzleti küldetésünk ne változzon, csak az oda vezető út legyen könnyebb. Erre számos esettanulmány rendelkezésre áll több szektorból, így az egészségügy, a pénzügy, a gyártás, az oktatás vagy a kiskereskedelem területéről is. A második modul az AI-ra kész vállalati kultúra kialakításáról szól, hiszen az új technológiák bevezetésén túl az is nagyon fontos, hogy az alkalmazottak és a vezetők ne úgy éljék meg a változásokat, hogy el kell hagyni valamit, ami eddig működött, hanem nyitottak maradjanak, készek legyenek a változásra és ők maguk is innovatívan gondolkodjanak.

Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország marketing- és operatív igazgatója

A harmadik részben olyan útmutató alapelveket azonosítunk, amelyek segítséget nyújtanak az AI felelősségteljes használatában. A mesterséges intelligenciát rengeteg jogi és etikai kérdés veszi körül, a szabályozás a világon kidolgozás alatt áll. A jogalkotók gyakran a tech cégekhez fordulnak tanácsért, milyen jogszabályokra lenne szükség ahhoz, hogy az AI technológiákat etikus módon tudják felhasználni a cégek. A negyedik modul magáról az AI technológiáról szól, ennek az a célja, hogy a vállalatokat irányító döntéshozóknak is legyen egy alapvető fogalma az olyan technológiákról, mint a deep learning vagy az AutoML (automatizált gépi tanulás), hogy amikor le kell ülniük a cég stratégiájához szükséges technológiákról beszélni az IT-vezetőikkel vagy a beszállítóikkal, otthonosan mozogjanak ebben a világban.

Milyen területeken, egyetemi szakokon válhat a hallgatók legnagyobb hasznára az AI?

Cs. G.: Az egyetemek jelentős részét segítjük abban, hogy az AI-hoz kötődő tudás elterjedjen Magyarországon, és hogy az üzleti tanulmányokat folytató hallgatók minél modernebb és folyamatosan frissülő tudást kapjanak. A Microsoftnak van egy MI Tudásközpont Programja is, amihez eddig tíz egyetem csatlakozott. Ennek első fázisában az AI technológiai ismereteit terjesztettük, ebben nyolc egyetem vett részt, és a magyar nyelvre lefordított, 14 hetes tananyag a GitHubon mindenki számára elérhető. Ezt az anyagot nem csak a technológiai képzést nyújtó egyetemeken terjesztjük, mert azt valljuk, hogy az AI és a modern technológiák már minden szakmának a részét képzik, és nem csak az IT-soknak kell velük foglalkozni. Elég, ha a mezőgazdaság drónos adatelemzéseire vagy az orvostudomány leletkiértékelő mesterséges intelligenciájára gondolunk.

Az AI Business School tananyaga viszont kifejezetten a jövő gazdasági szakemberei számára készült, és egyelőre a Budapesti Gazdasági Egyetemmel (BGE) és a Szegedi Tudományegyetemmel (SZTE) állapodtunk meg arról, hogy a februárban kezdődő szemesztertől az egyes szakokon tanító professzorok beépítik ezeket az ismereteket a tananyagba.

A Microsoft milyen háttérrel rendelkezik a digitális és AI-készségek fejlesztése terén?

Cs. G.: A Microsoft számára nagyon fontos az átképzés és a továbbképzés lehetősége, amelyekről a járvány alatt már nagyon sok szó esett. Többek között a gazdasági válság és a munkanélküliség enyhítésének céljából indította el 2020 júniusában azt a programot, amely világszerte 25 millió embernek igyekszik segíteni a távmunkához szükséges digitális készségek elsajátításában. 230 országban nagyjából tízmillió ember kezdte már el ezt a programot, de Magyarországon is 27 ezren jelentkeztek rá. Vannak még kisebb oktatási programjaink is, a DigiGirlz AI Challenge-et például a Logischool Digitális Tudásért Alapítványával közösen hoztuk létre, hogy a tizenéves lányokkal megkedveltessük az informatikai területeket. Az egész évre kiterjedő programhoz körülbelül 200-an csatlakoztak, és a HR Festen fődíjat is nyertünk érte a jövő generációinak tudását támogató programok kategóriájában.

A Microsoft milyen eszközei, szoftverei tanúsítják, hogy a mesterséges intelligencia 2021-ben megkerülhetetlen?

Cs. G.: Ma leginkább virtuális térben zajlik az élet, és ez a tér nálunk a Microsoft Teams, amit egyébként a magyarországi középiskolák egyharmada is használ. Bár az átlagfelhasználó ezt nem veszi észre, rengeteg AI vezérelt funkció került a Teamsbe is: ma már lehet valós idejű automatikus feliratozást kérni egy virtuális eseményen, vagy ha vissza akarunk nézni egy rögzített beszélgetést, egyszerű keresőszavakkal lehet megtalálni, a beszélgetés mely pontján volt szó egy adott témáról. De például a PowerPoint is hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt években: a slide-okra ma már csak a szöveget kell beírni, a szavak beazonosítása és a téma felismerése után a program kész terveket nyújt elénk a dizájnra, és az is egy kattintásba kerül, hogy egy komplett prezentációt lefordítsunk, mondjuk franciáról magyarra. Észre sem vesszük, hogy ezeket a funkciókat mind a mesterséges intelligencia teszi lehetővé, pedig nap mint nap élünk velük. Általában véve elmondható, hogy az AI pont azt tudja és teszi, amit az ember nem. Beláthatatlanul nagy (akár strukturálatlan) adathalmazokat "pásztáz át" pillanatok alatt, és von le következtetéseket, eredményeket ebből. Ez általában 3 területre koncentrálódik, lehet:

nyelvvel/szöveggel kapcsolatos

érzékekkel kapcsolatos: vizualitás, hang stb.

sémák felismerése (pattern recognition) és analitika

Az AI az egyik leggyorsabban fejlődő terület, a hozzá kapcsolódó etikai és jogi kérdésekben viszont csak nagyon lassan jutunk előre. Mit tanít az AI Business School ezekről a problémákról?

Cs. G.: Mivel sokaknak a mesterséges intelligencia működése is új, nem várhatjuk el, hogy annak etikai vonzataival kapcsolatban is képben legyenek. Ezért arra törekszünk, hogy az AI Business School tananyagában néhány olyan dologra hívjuk fel a figyelmet, amivel mindenképp foglalkozni kell jogi és etikai szinten, még mielőtt megvalósítanánk egy AI-stratégiát vagy egy folyamat digitalizálását. Sok szó esik például az AI szerepéről az arcfelismerésben, egy banki ügyfélazonosításban vagy adatkezelésben. A modul célja, hogy felhívja ezekre a figyelmet, és hogy megosszuk, mi ezekről a Microsoft álláspontja. Bár mélységében még nem alakult ki ezek szabályozása, véleményem szerint nagyon jó betekintést tudunk nyújtani abba, hogy például az Egyesült Államokban vagy Franciaországban hogyan gondolkodnak ezekről a kérdésekről – a terület szakértői még videóban is megszólalnak.

Milyenek az eddigi tapasztalatok a Microsoft AI oktatásában?

Cs. G.: Egyelőre az a cél, hogy a BGE és az SZTE a februártól induló szemeszterben beépítse a tananyagába az AI Business School tudásanyagát. Az USA-ban már működik ez a rendszer, Franciaországban pedig elérhető a már több éve működő Microsoft AI School, ahol szintén szerepet kap az üzleti képzés, illetve a technológiai oktatás. Magyarországon nincs szükség külön iskolát létrehozni erre, így inkább arra kerestük a lehetőséget, hogyan tudunk segíteni azáltal, hogy ezt a tudásanyagot elérhetővé tesszük az oktatási rendszerben.

Az oldalon elhelyezett tartalom a Microsoft Magyarország megbízásából a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.