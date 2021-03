Hogyan határozná meg a cég pozícióját: hol helyezkednek el az építőipar széles palettáján?

Veit Tamás: Magyarországon és a környező országokban építőipari termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk. A hazai gyártók közül az egyik legszélesebb termékportfoliót kínáljuk a színező és alapvakolatoktól, aljzatképző anyagoktól a hidegburkolási termékekig, amelyek lehetőséget adnak a minőségi anyagok felhasználására mind az új építésű mind pedig a felújítandó épületeken végzett munkálatok során. Így elmondhatjuk, hogy a Cemix Hungary Kft. – korábban Lasselsberger-Knauf néven – öt gyárával a hazai piac egyik meghatározó gyártója.

Sok területen mi voltunk az elsők, akik újdonságot hoztak a magyarországi piacra, illetve azáltal, hogy az egyik legszélesebb termékkínálattal rendelkezünk elmondható, hogy a piac egyik meghatározó szereplői vagyunk.

Több mint három évtizede a piacon vannak: hogyan kezdődött a cég története?

V. T.: A jelenleg is az osztrák Lasselsberger és a német Knauf családok 50-50 százalékos tulajdonában álló céget 1989 novemberében alapította a Lasselsberger család 30 millió forint alaptőkével. A cég jegyzett tőkéje azóta 1,7 milliárd forintra emelkedett a tulajdonosi struktúra változatlansága mellett. A vállalat 1989-ben veszprémi központtal lett alapítva, ott épült az első gyárunk. A cég központja a mai napig Veszprémben van. Az új gyártóegységben 1990-ben kezdődött meg a termelés, ami 1995-re érte el kapacitásának felső határát, ekkor három műszakban évente több mint 100 ezer tonna építőanyagot állítottunk elő. Jelenleg a Horvátországban és Romániában működő leányvállalatokkal együtt több mint 250 munkavállalót foglalkoztat.

Melyek voltak a legjelentősebb mérföldkövek az eltelt évek alatt?

V. T.: Az alapítás óta több új telephely is létesült, 1995-ben a pest megyei Bugyi községben kezdődött meg a második üzemünk építése, ott 1996-ban indult meg a termelés, ez egy 240 ezer tonna kapacitású gyár. 2001-ben Vácon kezdte meg a működését cég harmadik hazai gyára, a negyedik termelőüzem pedig 2004-ben Debrecenben épült fel.

Fontos mérföldkő volt, amikor a hazai termelőkapacitások fejlesztésével párhuzamosan cégünk régiós fejlesztésbe is kezdett. A külföldi nyitás éve 1997-ben volt, amikor a Lasselsbereg-Knauf megalapította a horvátországi leányvállalatát Durgyevácon, nem messze a magyar-horvát határtól. A régiós térnyerés következő állomása 2003-ban volt, amikor a cég létrehozta a romániai leányvállalatát nagyszebeni központtal. Itt eddig még nem épült termelőüzem, a termékeket Magyarországon gyártjuk és szállítjuk Romániába.

További jelentős esemény a vállalat életében, amikor a Lasselsberger-Knauf 2013 tavaszán megvásárolta a Nikecell Balatonfűzfőn található termelő egységét és megkezdte a színezővakolatok itthoni gyártását is Lb-Knauf márkanév alatt. Azóta 2017-ben szintén Horvátországban Zadar mellett építettünk egy újabb gyárat. Az utolsó mérföldkő pedig 2020 ősze, amikor a cég 30 év után megváltoztatta a Lasselsberger-Knauf nevet és Cemix Hungary lett mind a vállalat mind pedig a brand új neve is.

Mi indokolta ennyi idő után a névváltást?

V. T.: Ez egy eléggé hosszú folyamat eredménye, évek óta napirenden volt a cégcsoporton belül, a döntés pedig a régiót is érintő, hosszútávú stratégiai megfontolások eredményeként született. Tulajdonképpen ezzel azt a stratégiai irányt követjük, ami arra épül, hogy a vállalatcsoport tagjai akkor tudnak hosszútávon is versenyképesek lenni, ha megosztják az erőforrásokat és a lehető legszélesebb területen össze tudják hangolni a munkájukat. Így a termékfejlesztés és a marketingtevékenység intenzívebb összhangja kapcsán ebben az új struktúrában gyorsabban tudunk új innovatív termékeket és megoldásokat piacra dobni. A környező országokban is bevezetett és használt Cemix márkanévnek köszönhetően ezek az innovatív új termékek, illetve folyamatok több országban vezethetők be egyszerre, ami a hatékonyság és a megtérülés tekintetében jóval kedvezőbb lehetőségeket biztosít nem csak a cég, hanem a cégcsoport számára is.

A folyamatosan létesülő, új gyártóhelyek és a terjeszkedés mellett maradt elég kapacitás a termékfejlesztésre?

V. T.: Azt gondolom, hogy az új termelőegységek létrehozása mellett nagyon fontos, hogy amióta a cég létrejött, intenzív kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat, és ennek köszönhetően számos technológiai újítást úttörőként vezettünk be Magyarországon. Nagyon fontosnak tartottuk és tartjuk most is, hogy a termékeket, amiket gyártottunk és gyártunk, ne külföldről kapjuk, hanem a magyar szakemberek szellemi termékei legyenek. Az általunk forgalmazott termékeket Magyarországon fejlesztettük magyar szakemberekkel.

Említette a regionális terjeszkedést: hogyan oszlik meg a belföldi és exportértékesítés?

V. T.: Az értékesítés mintegy 85 százaléka a belföldi piacon talál vevőre, az export részaránya 15 százalék. A legfontosabb exportpiacaink azok, ahol a leányvállalataink is működnek, azaz Horvátország és Románia. Ezeken kívül számottevő forgalmat bonyolítunk Szlovákiában is, valamint szállítunk Ausztriába, Csehországba, Bosznia-Hercegovinába és Szerbiába is.

A 21. században milyen fontos irányelveknek kell megfelelnie egy építőipari cégnek, hogy a következő évtizedekben is megőrizzék pozíciójukat a szektorban?

V. T.: Fontos az innováció, új termékek létrehozása továbbra is az egyik kulcstényező. Három fő irányra osztanám a jövőbeni tennivalóinkat. Az első a termékportfolió folyamatos bővítése és a piaci igényeknek való megfelelés. A második a szolgáltatás, az a fajta hozzáadott érték, amivel a meglévő termékeink piacra jutását, értékesítését tudjuk folyamatosan segíteni a partnereink révén. A szolgáltatás színvonalának folyamatos emelésében benne van a logisztika folyamatos javítása és egyre hatékonyabbá tétele. Jelen pillanatban is a logisztika fejlesztését, a vevőkiszolgálást támogatja az egyik most is zajló fő beruházásunk, aminek révén meg fogjuk oldani az idei év közepétől – a pandémiás időszakban ez egy kiemelten fontos terület –, hogy termékeink szállító járművekre rakodása, illetve a dokumentáció átadása, átvétele során nem kell személyes kontaktusba lépnie a sofőröknek a termelésben, kiszolgálásban dolgozó kollégákkal.

Nagyon fontos továbbá, hogy éves szinten több ezer szakembert, illetve a nagykereskedő partnereinknél a pult mögött ülő kolléga számára tudunk szakmai képzést nyújtani, aminek révén ők is sokkal magasabb szintű szolgáltatást tudnak nyújtani a saját vevőik felé, illetve a kivitelezők sokkal mélyebb tudással rendelkeznek és sokkal hatékonyabban tudják használni a termékeinket a kivitelezések során.

A harmadik fő irány, a további fejlődés kulcskérdése, hogy a cég közép- illetve hosszútávon milyen válaszokat tud adni a lokális és globális környezetvédelmi kihívásokra. A Cemix kiemelten foglalkozik a fenntarthatóság és a környezetvédelem kérdéskörével és azt gondoljuk, hogy a cégre hatalmas felelősség hárul, hiszen ez az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparág. A Cemix igyekszik még nagyobb szerepet játszani abban, hogy az építkezés és az otthonteremtés minél kevesebb terhet rójon a környezetünkre. A vállalat az elmúlt években komoly eredményeket ért el a hulladékgazdálkodás, a hatékony energiafelhasználás, a veszélyes anyagok kezelése és az irodai papírfelhasználás visszaszorítása terén, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos eddigi erőfeszítések egyértelmű visszaigazolásának tekinthető, hogy tavaly bevezettük az ISO 14001-es környezetközpontú irányítású rendszert, ami alapul szolgálhat a további környezettudatos fejlesztéseknek.

