Íme a Budapesti Értéktőzsde és az MBH nagy dobása

Mióta létezik a BÉT&MBH Bank MentorHub együttműködés és ki az elsődleges célcsoportja?

Idén tavasszal kezdtünk el a projekten gondolkodni, júniusban pedig már alá is írtuk a stratégiai együttműködési megállapodást. Az első rendezvényünket ezzel egyidőben tartottuk és létrehoztuk magát a platformot is azzal a céllal, hogy azokat a vállalkozásokat támogassa anyagi és edukációs értelemben, akik a tőzsdei érettség elérésében érdekeltek. Jelen pillanatban a kiemelt vállalati ügyfeleink között népszerűsítjük a programot.

Beépítettünk a programba egy vissza nem térítendő támogatás részt is, ami egy publikus pályázati forrás, bárki számára elérhető, aki megfelel az alapkövetelményeknek, és tervezi, hogy egy éven belül tőzsdére lép. A közösen kiírt pályázat keretében 5 millió forinttal a BÉT, 5 millió forinttal pedig az MBH Bank, azaz vállalatonként összesen 10 millió forinttal támogatjuk a tőzsdére lépés költségeit.

Felmerülhet a kérdés, hogy ennek az egész tőzsdére lépési műveletnek milyen összköltségei lehetnek – általában tanácsadásra, jogi, pénzügyi, szervezeti átvilágításra érdemes számítani, valamint tanácsadói és tőzsdére lépési díjra. A felsorolt átvilágításokon kívül a befektetési szolgáltatásnak is van költsége. Mi az MBH Befektetési Bank révén mindenben tudjuk támogatni a tőzsdére igyekvő ügyfeleinket. De visszatérve az eredeti kérdésre, a támogatáshoz méret tekintetében kifejezetten feltörekvő kis- és középvállalatokra célzunk. Ha pedig az attitűdöt nézzük, természetesen olyanokat, akik szeretnének dinamikusan bővülni, nyitottak a tulajdonosi kör bővítésére, valamint akik forrásbevonásban érdekeltek céljaik eléréséhez.

A tőzsdei jelenlét milyen előnyökkel jár? Van egy bizonyos belépési küszöbérték az árbevételt vagy a szervezet méretét, összetételét tekintve?

A vállalkozásokat életciklusaik és azok kihívásai alapján is vizsgálhatjuk. A kihívásokra jellemző, hogy egy társaság életkorában pontosan mikor jelentkeznek. Természetesen az induló életciklus az első, amikor egy frissen alapított vállalkozás elkezd dinamikusan növekedni. Az induló vállalkozások kihívásai közé tartozik a kezdőtőke megszerzése; a termék, a céges struktúra és a működési modell kialakítása. Egyedül ilyenkor nem javasoljuk a tőzsdére lépést, hiszen a felsoroltak épp elég teendőt jelentenek a vállalkozás számára.

Ha mindezeken túl van, jön a növekedési szakasz, amikor egy „meredek pályára” ér a társaság, és ezt kell megugrani. Már van egy bevezetett termék, de meg kell növelni a termelést. Utóbbi esetében mire lesz majd szükség? Valószínűleg finanszírozásra, hiszen növekvő forgóeszközök, gyártósorok kellenek majd, amikhez forgóeszköz- vagy beruházási hitelek szükségesek. Idáig nagyrészt hitelből meg lehet oldani a működést, bár a növekedési szakasz teteje felé ezek a költségek – különösen a meredeken felívelő cégek esetén – olyan gyorsan nőnek, hogy a banki kockázatkezelő azt fogja mondani, hogy nem tökéletes a tőkeellátottság. Akár milliárdos nagyságrendekről is szó lehet. Ha a tulajdonosok nem tudják ezt az összeget saját erőből előteremteni, akkor jó megoldás lehet a tőzsde, akár kötvényt, akár részvényt bocsátana ki a társaság.

Az érett szakaszban már tetőzik a vállalkozás tevékenysége, elérte a kitűzött piacokon a meghatározó szerepet, megformálta a kívánt terméket, minden szempontból stabilizálódtak a működési feltételei. Itt viszont szintén lépnie kell, ha újra el akar kezdeni növekedni. Ezen a ponton lehet (új) exportpiacon, akvizíción, vagy egy komolyabb innováción elgondolkozni, amit a tőzsdei jelenlét képes finanszírozni.

A legutolsó periódus a hanyatlás, amikor megreked a vállalkozás, és már lefelé kanyarodik az életciklusgörbéje. Ezt a folyamatot is meg lehet még állítani, jobb esetben meg is lehet fordítani többféle módon. Átállhat a vállalkozás egy másik lábra, azaz diverzifikálhat, vagy végrehajthat további fejlesztést. Ebben a szakaszban egy családi vállalkozás esetén eljöhet az a pont, amikor az utódlással kapcsolatos kérdések is felmerülnek, vagy pont a külső befektetők hiánya a növekedés gátja.

Kollega-Tarsoly Dániel szerint fontos a nyitott szemlélet. Bielik István

Az elmúlt időszakban milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük a vállalkozásoknak?

Egyfelől látjuk a széles körben ismert tényezőket, mint például a geopolitikai feszültségek, a megnövekedett energiaárak, az infláció és a humán erőforrás növekedő költségei. Én most nem ebből a szemszögből közelíteném meg, hiszen ez mindenki számára ismert. Ami kifejezetten ezeket a vállalkozásokat érinti, az sokkal inkább a tőkepiaci finanszírozási lehetőségek, a szakértői háttér, vagy éppen a mentorálás, tanácsadás hozzáférhetőségének a korlátai, ezekre ad választ a program.

Mi a tapasztalat, ha volna lehetőség külső segítséget, tanácsadást vagy akár egy komplexebb programot igénybe venni, élnének vele?

Ahhoz, hogy egy vállalkozás külső tanácsadói segítséget vonjon be, alapvetően a menedzsmentnek és a tulajdonosnak kell rábólintani. A zártabb, jellemzően családi vállalkozások esetében azt látjuk, hogy inkább saját maguk intézik az ügyeiket, sokkal nehezebben fogadják el egy külső tanácsadó segítségét, szakértelmét. De persze vannak példák a nyitottabb szemléletre is.

Ennek ellenére azt gondoljuk, hogy a BÉT&MBH Bank MentorHub cégkultúrától függetlenül tud megszólítani vállalkozókat. Akár nyitottak, akár kevésbé, meghallgatják az előadásokat, kérdezhetnek, tudnak beszélgetni az előadókkal, kapcsolatokat építeni. Többnyire az előadók maguk is olyan vállalkozók, akik éppen most lépnek tőzsdére, vagy pedig már túl vannak rajta, és elmesélik a tapasztalataikat. Mivel maximum 40–50 vállalkozó ül a teremben, bensőségesebb a hangulat ezeken a rendezvényeken, így a zárkózottabbak is könnyebben megnyílnak. Bízom abban, hogy valamilyen módon mindenkinek tudunk segítséget nyújtani.

A networking és az első kézből érkező jótanácsok vitathatatlanul fontosak, viszont az ehhez hasonló konferenciákkal kapcsolatban él egyfajta előítélet, miszerint gyakorlati támogatást mérsékelten vagy egyáltalán nem nyújtanak.

Ez kulcskérdés, mert semmiféleképpen sem egy elméleti képzést szeretnénk kínálni, azt már valószínűleg elvégezték a látogatók réges-rég. Itt gyakorlati tudást adunk át a vállalatfejlesztéstől kezdve a stratégiaalkotáson át a finanszírozás bevonásáig. Még egy nagyon fontos dolog: ha tőzsdére készül az ember, fel kell értékelnie saját vállalatát, úgyhogy a vállalatértékelés témakörét is körbejárjuk.

Ez az első lépés vagy először pályázni kell? Egyáltalán mire vállalkozik az, aki a részvénypiacra indul?

Ahhoz, hogy a vállalkozás tőzsdére lépjen, egy mindenre kiterjedő átvilágításra van szükség. Egészen biztos, hogy ez az egyik, ha nem a legkomolyabb projekt a cég életében. Ennek keretében több hónapos, de akár egy éves folyamat is lehet a tőzsdei bevezetésre való felkészülés. Mit jelent ez a gyakorlatban? Külső és belső tanácsadókat kell bevonni, fel kell készíteni magát a szervezetet, fel kell skálázódni a HR és a riportálás területén is, mert azok a beszámolók, amiket eddig leadtak, nem lesz elegendő a tőzsdére lépéshez. Ez egy megnövekedett felelősségvállalás demonstrációja, az annak megfelelő mennyiségű dokumentációval, jellemzően negyedéves riportálási gyakorlattal. Ez mind-mind kihívás, de a jó hír az, hogy a BÉT&MBH Bank MentorHub erre igyekszik trenírozni a vállalkozókat.

A mentorprogram egyszerre segítség és naprakész tudásbázis. Bielik István

Hogyan választják ki a BÉT&MBH Bank MentorHub programba bekerülő vállalkozásokat?

Mi a saját ügyfeleink közül, kiemelt szegmensből választjuk ki azokat a feltörekvő kis- és középvállalkozásokat, akikben látjuk a potenciált. Viszont nagyon fontos, hogy szívesen látjuk azokat is, akik jelenleg máshol bankolnak, de mégis érdeklődnek a program iránt, ami egyébként teljes mértékben díjmentes. Ingyen elérhető az egész tudásbázis, sőt, ingyenes a tanácsadás is: bármikor fel lehet venni velünk vagy a Budapesti Értéktőzsde szakembereivel a kapcsolatot. Ami a projektet tekintve pénzbe kerül, az az MBH Befektetési Bank szolgáltatása a tőzsdére lépési eljárás alatt, illetve a tőzsdére lépéshez kapcsolódó tanácsadói költségek.

Mindamellett, hogy ez egy ingyenes platform, a folyamat elején kiválasztott cégeknek biztosítunk vissza nem térítendő 5 + 5 millió forintos támogatást is, amivel a BÉT-tel közösen hozzájárulunk a tőzsdére lépés költségeihez. A pontosság kedvéért ezt két részre bontanám: az egyik része, amit az MBH Bank biztosít, az a vállalkozók által igénybe vett tanácsadói költségek részleges utófinanszírozása. A BÉT pedig a tőzsdére lépést követően száll be a költségekbe, lényegében ehhez járul hozzá a saját 5 millió forintjával.

Az MBH Banknak milyen hosszútávú stratégiai céljai vannak a BÉT&MBH Bank MentorHubbal kapcsolatban?

A vállalati piacon nagyságrendileg 20%-os piaci részesedésünk van, ez vezető pozíció. Amikor egy bank a magyar piacon lévő vállalkozásoknak az egyötödét finanszírozza vagy a betéteit köti le, arra bátran azt lehet mondani, hogy nemzetgazdaságilag meghatározó szerepe van.

Ebből a szerepünkből fakadóan azt tűztük ki célul, hogy nem csupán banki termékeket szeretnénk biztosítani a vállalkozásoknak, hanem azt meghaladva a bankolással nem közvetlen összefüggésben lévő szolgáltatásokat is. Ezek közül egy volt a BÉT&MBH Bank MentorHub víziója. Amikor átgondoltuk a programokat, arra jutottunk, hogy erre egyedül bankként nem leszünk képesek – stratégiai együttműködési megállapodásokat kell kötni, amihez számos alkalmas partnerre leltünk a különböző témákban.

A BÉT&MBH Bank MentorHubbal való együttműködés után is van lehetősége a vállalkozónak konzultálni az MBH Bankkal?

Természetesen. Ahhoz, hogy egy vállalkozás maradéktalanul elégedett legyen a szolgáltatással, amit mi bankként vagy bankcsoportként nyújtunk, az utókövetésre is nyitva kell hagyni a lehetőséget. A korábbi résztvevőktől egyébként nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, a cégek azt szeretik a legjobban, hogy gyakorlati jellegű a képzés, alkalmazható tudást adunk át.

Mikor folytatódik a képzés?

A BÉT&MBH Bank MentorHub következő rendezvényét 2025 első negyedévében tervezzük. Fontos itt megjegyezni, hogy a vissza nem térítendő pályázat egyik feltétele, hogy 2025 decemberéig valamelyik piacra belépjen a vállalkozás. Hogyha a felkészülési, átvilágítási procedúra korábban említett időtartamára visszatekintünk, nagyon fontos, hogy most év végén, illetve a következő negyedév végéig küldjék el a vállalkozások a pályázatokat a vissza nem térítendő támogatásra. Természetesen ez nem befolyásolja a BÉT&MBH Bank MentorHub rendezvényeken való részvételt, bárki jöhet, aki szeretne tanulni és újat tanulni.

A tartalom az MBH Bank megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.