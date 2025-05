Kezdjük a pozitívummal: ha időben felismerjük, és hajlandóak vagyunk tenni ellene, akkor ki lehet jönni a krónikus stresszből. Rengeteg formája és tünete létezik, sajnos bármelyik korosztályra lecsaphat, nem csupán a menedzserek betegsége.

Ahány (élet)helyzet, annyiféle stressz

„A vizsgaidőszak maga a pokol” – meséli a 22 éves egyetemista Anna, aki orvosira jár. „A rengeteg tanulnivaló, a határidők, a megfelelési kényszer, néha úgy érzem, összeroppanok.” Anna futással és jógával vezeti le a feszültségét, úgy érti, hogy mozgás közben tudja igazán kikapcsolni az agyát.

„Nemrég hagytam ott a nyolcórás munkahelyem, hogy vállalkozó legyek” – mondja a 32 éves Péter, aki reklámfilmek készítésével foglalkozik. „Nehezen bírom azt a nyomást, hogy más emberek megélhetésért is felelős lettem. Próbálok minél többet mozogni, és a hétvégéket a családommal vagy például kirándulásokkal tölteni, hogy eltereljem a figyelmem a munkáról”.

„Két kisgyerek mellett a nap 24 órája sem elég” – meséli a 35 éves Rita, aki két éve lett ikres anyuka. A folyamatos éjszakai ébredések, a hisztirohamok, a házimunka mellett néha úgy érzi, elveszíti a kontrollt, de a stresszoldásra a természetben menedéket talál: „Egy rövid séta a parkban csodát tesz. Ilyenkor legalább egy kicsit kiszellőztetem a fejem.”

„A felelősség nyomasztó” – mondja a 48 éves Katalin, aki egy nagyvállalat vezetőjeként dolgozik. „A folyamatos döntéshozatal, a határidők, a csapat motiválása. Néha úgy érzem, a vállamon nyugszik az egész világ.” Katalin a meditációban és a jógában találja meg a nyugalmat: ezek segítenek megőrizni a nyugalmát és segítségükkel jobban kezelni a felgyülemlett stresszt is.

A fentiek mellett ugyancsak a stressz kiváltó okai lehetnek a párkapcsolati problémák, de az anyagi gondok is komolyan stresszforrás lehetnek, ahogy az is, ha valaki otthon gondoskodik beteg hozzátartozójáról. Ha ilyen és ezekhez hasonló tüneteket tapasztalunk, nagyon fontos, hogy kérjünk segítséget, ne titkoljuk el, ha baj van, mert ez súlyos betegségekhez is vezethet. Manapság egy egyszerű laborvizsgálattal fényt deríthetünk arra, hogy mennyiben vagyunk érintettek a krónikus stressz alaptüneteiben: ezek felderítése abban is segítségünkre lesz, hogy milyen további, az életmódunkat érintő változásokat, stresszkezelési technikákat vezessünk be a mindennapjainkba.

A stressz csapdájában: mikor válik a mindennapi nyomás krónikussá?

„A stressz, bár a köznyelvben gyakran negatív felhanggal használjuk, valójában nem mindig káros. Sőt, bizonyos helyzetekben akár hasznos is lehet, hiszen megoldásokat kínálhat a kihívásokra. Azonban, amikor a stressz krónikussá válik, már komoly problémákat okozhat” – mondja Dr. Máthé Andrea, a WhiteLab labordiagnosztikai igazgatója. „A krónikus stressz akkor alakul ki, amikor a szervezetünk folyamatosan stresszhatásnak van kitéve, és nem képes regenerálódni. Ilyenkor a riadókészültségi állapot állandósul, ami számos fizikai és mentális tünetet okozhat” – teszi hozzá az igazgató.

Dr. Máthé Andrea labordiagnosztikai igazgató Whitelab

Hogyan ismerhetjük fel a krónikus stresszt? A krónikus stressz tünetei sokfélék lehetnek, és gyakran nehéz felismerni őket. Érdemes odafigyelni a következő jelekre:

● Koncentrációs zavarok

● Állandó fáradtság

● Alvászavarok

● Ingerlékenység

● Gyakori fejfájás, migrén

● Izomfeszültség, izomgörcsök

● Emésztési problémák, hasmenés

● Libidócsökkenés

● Nőknél menstruációs zavarok

A kezeletlen krónikus stressz komoly betegségek kialakulásához vezethet, mint például magas vérnyomás, cukorbetegség, meddőség, daganatos betegségek. Ezért is fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a tüneteket. A stressz mérésére számos laborvizsgálat áll rendelkezésre. Ezek a vizsgálatok segítenek felderíteni a szervezet stresszre adott válaszát, és kimutatni a stressz okozta elváltozásokat.

Mikor érdemes stressz vizsgálatra menni?

Ha a következő tüneteket tapasztaljuk, mindenképp forduljunk szakemberhez, illetve érdemes megfontolni a laborvizsgálat lehetőségét is: ha állandó stresszhatás alatt élünk, akár munkahelyi, akár családi. Ha rossz a közérzetünk, szorongunk, esetleg pánik rohamaink is vannak. Hirtelen fogyunk vagy hízunk, ha gyakran betegszünk meg, vagy ha például erőteljes hajhullást veszünk észre.

„A krónikus stresszből való kijutás nem egyszerű, de nem lehetetlen. Fontos az életmódváltás, a stresszkezelési technikák elsajátítása, és szükség esetén szakember segítsége” – teszi hozzá Máthé Andrea. Amit az igazgató külön kiemelt, hogy gyógyszerek, addiktív szerek nem oldják meg a problémát, csupán elnyomják a tüneteket. „A krónikus stresszből ki lehet jönni, ha időben felismerjük, és valóban teszünk a megoldásáért. Minél korábban kezdjük el a kezelést, annál nagyobb az esély a teljes gyógyulásra.” Ahogy nagyon sok esetben, a krónikus stressz esetében is az életmódváltás segíthet: sport, mozgás, meditáció, jóga, egy hobbi, támogató kapcsolatok, vagy lelki segítő szakember támogatása.

A tartalom a Whitelab megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu nem vett részt.