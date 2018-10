Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A hivatalos ceremónián több százan vettek részt, a városban több megemlékezést és virrasztást is tartottak. 58 fejfa: megemlékeztek az egy évvel ezelőtti Las Vegas-i tömegmészárlás áldozatairól áldozatairól Úgy tűnik, nem lesz sokáig egyedül a Samsung négykamerás telefonjával, a Lenovo is megvillantott valami hasonlót egy hamarosan érkező készülékéről. Nem várt fordulat: négykamerás telefont készít a Lenovo is? Egyelőre nem tudni, milyen kórokozó okozza a betegséget, de már azok is hánynak, akik nem is ettek az iskolai ebédből. Egyre rejtélyesebb a szombathelyi iskolások megbetegedése Érdekes háromszög alakult az Európai Néppárton belül, szereplői: Orbán Viktor, Manfred Weber és Alexander Stubb. Még ebben a hónapban dönthetnek Orbánék kizárásáról a Néppártból Néppártból Egy kutyasétáltató férfi vette észre, rászólt, így tudott a nő elmenekülni. Volt élettársát fojtogatta, majd ki is rabolta Összesen 13,5 milliós büntetést szabott a jegybank. Három bankot is megbírságolt az MNB Most kellene utat mutatni, felvillantva nemcsak az optimista, hanem a pesszimista verziót is. Hozzászólás Bojár Gábor informatikai forradalomról szóló vitaindító cikkéhez. Hozzászólás Bojár Gábor... A vég nélküli forradalom A Sorsok Háza koncepciója szó szerint félkész, vagyis 50-60 százalékban tekinthető csak véglegesnek – tudta meg a hvg.hu. A tervezett kiállítás mégis rengeteg bírálatot kapott az elmúlt hetekben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a történelemhamisítással vádolt eredeti terveket átdolgozzák-e, vagy csak kiegészítik azokat. Holokauszt-látványpark? A Sorsok Háza a tűzzel játszik, ha a gyors borzongásra épít