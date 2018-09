Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42b4b598-5e47-4df9-9365-01f4010aef64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kissé elhamarkodta a korábbi döntését.","shortLead":"Kissé elhamarkodta a korábbi döntését.","id":"20180921_Robert_Redford_maris_visszavonultot_fuj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42b4b598-5e47-4df9-9365-01f4010aef64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e492f7-cbc4-4038-bc90-80a14ee9f575","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Robert_Redford_maris_visszavonultot_fuj","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:14","title":"Robert Redford máris visszavonulót fúj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4930d24-9a5e-49c9-857d-f2bd823e347b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó szerzők és marketing kellene.","shortLead":"Jó szerzők és marketing kellene.","id":"20180920_Hiaba_allamositana_a_konyvpiacot_a_kormany_ha_hianyoznak_a_feltetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4930d24-9a5e-49c9-857d-f2bd823e347b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74b9d87-6e51-40aa-b175-38678c5a40cc","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Hiaba_allamositana_a_konyvpiacot_a_kormany_ha_hianyoznak_a_feltetelek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:20","title":"Hiába államosítaná a könyvpiacot a kormány, ha hiányoznak a feltételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f1baeb-c8fe-4f11-9d48-a8f9e97a06a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Pályázatot hirdettek, 105 millió forintot osztanak szét.","shortLead":"Pályázatot hirdettek, 105 millió forintot osztanak szét.","id":"20180920_Ha_a_mediatanacson_mulik_2020ban_sem_maradunk_tortenelmi_dokumentumfilmek_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75f1baeb-c8fe-4f11-9d48-a8f9e97a06a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126310cb-e643-42f7-860c-2b584ab7e8b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Ha_a_mediatanacson_mulik_2020ban_sem_maradunk_tortenelmi_dokumentumfilmek_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:40","title":"Ha a médiatanácson múlik, 2020-ban sem maradunk történelmi dokumentumfilmek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók is károsulhatnak emiatt.","shortLead":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók...","id":"20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fd2635-5d25-48b2-bb89-1bde39564b95","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:43","title":"A fiatalok több mint negyede inkább hamis árut vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába tették kötelezővé az idei évtől az e-napló használatát az állami intézményeknek, az érintettek szerint komoly gondok vannak a súlyos pénzekből készült rendszerrel.","shortLead":"Hiába tették kötelezővé az idei évtől az e-napló használatát az állami intézményeknek, az érintettek szerint komoly...","id":"20180921_e_naplo_kreta_rendszer_koznevelesi_regisztracios_es_tanulmanyi_alaprendszer_allami_iskolak_pedagogusok_szakszervezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a7d039-2651-4558-993d-9e6958154c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_e_naplo_kreta_rendszer_koznevelesi_regisztracios_es_tanulmanyi_alaprendszer_allami_iskolak_pedagogusok_szakszervezete","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:30","title":"Egymilliárd forintba került, mégis alig használható – jönnek a panaszok az e-naplóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt huszonöt évben több mint egymilliárd ember kapaszkodott ki a mélyszegénységből – hangsúlyozta a Világbank elnöke. Szerinte ez a globalizáció pozitív hatása. Az amerikai Jim Yong Kim elmondta, hogy a Világbank napi 1,9 dollárban (514 forint) állapította meg az abszolút szegénység mértékét, és e szerint mindenütt számottevő a javulás – kivéve a szubszaharai Afrikát.","shortLead":"Az elmúlt huszonöt évben több mint egymilliárd ember kapaszkodott ki a mélyszegénységből – hangsúlyozta a Világbank...","id":"20180920_On_meg_tudna_elni_napi_514_forintbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3d3dcf-2b2c-415f-a9c4-6dbb01d0abd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_On_meg_tudna_elni_napi_514_forintbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:18","title":"Ön meg tudna élni napi 514 forintból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terence Hill egész nap Budapesten promózza a Nevem: Thomas című filmjét, Budán is megfordult a Montevideo utcában. ","shortLead":"Terence Hill egész nap Budapesten promózza a Nevem: Thomas című filmjét, Budán is megfordult a Montevideo utcában. ","id":"20180920_Karnyujtasnyira_volt_tolunk_Terence_Hill","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8b8815-d0fa-4f89-b6eb-19f6f5278fb7","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Karnyujtasnyira_volt_tolunk_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:30","title":"Karnyújtásnyira volt tőlünk Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi testület egy magyar ügyben.","shortLead":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi...","id":"20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7307b-6087-4d73-8346-694d0ab02863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:30","title":"Fontos ítélet az Európai Bíróságon: perelhetnek a devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]