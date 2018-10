Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e15e0f67-cdd7-4ca1-a852-1b78d5a0b32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kerül az összes hazai egyetem alapítványi irányítás alá, ahogy az a Corvinusszal történik majd hamarosan, de a hvg.hu információi szerint az intézményeknek ettől függetlenül a saját kezükbe kell venniük a sorsukat, mert az állam fenntartói szerepe megszűnik. Az \"egyetem kft.-kben és egyetem zrt.-kben\" értelemszerűen közalkalmazott oktatók sem lesznek, és most, hogy lassan elült körülöttük a vihar, kancellárok sem. ","shortLead":"Nem kerül az összes hazai egyetem alapítványi irányítás alá, ahogy az a Corvinusszal történik majd hamarosan, de...","id":"20181009_egyetemek_allam_fenntarto_atalakulas_zrt_kft_alapitvany_pakovics_laszlo_corvinus_felsooktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15e0f67-cdd7-4ca1-a852-1b78d5a0b32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34888e2a-f51c-490a-b621-0ca26910e4d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_egyetemek_allam_fenntarto_atalakulas_zrt_kft_alapitvany_pakovics_laszlo_corvinus_felsooktatas","timestamp":"2018. október. 09. 06:30","title":"Jöhet az ELTE Zrt. és a Debreceni Egyetem Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc35c60-ae7f-4b85-ae60-9d4a63773fe2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban volt már erről népszavazás, elbukott.","shortLead":"Korábban volt már erről népszavazás, elbukott.","id":"20181007_Skot_miniszterelnok_Skocia_fuggetlen_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc35c60-ae7f-4b85-ae60-9d4a63773fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389eda5c-ccb6-451e-a28b-44a97d361117","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Skot_miniszterelnok_Skocia_fuggetlen_lesz","timestamp":"2018. október. 07. 15:18","title":"Skót miniszterelnök: Skócia független lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6230b3d1-4e10-4b3c-8726-41038cf8a3c8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Marabu_FekNyuz_Puha_vagy_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6230b3d1-4e10-4b3c-8726-41038cf8a3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9054e888-0179-4833-a583-61221c12920c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Marabu_FekNyuz_Puha_vagy_Viktor","timestamp":"2018. október. 08. 18:40","title":"Marabu FékNyúz: Puha vagy, Viktor!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa zárónapján 200 háton az idei legjobbját úszta. A háromszoros olimpiai bajnok egyéniben négy arany- és két bronzéremmel zárta a fordulót, és a 4x50-es vegyes gyorsváltóval is harmadik lett.","shortLead":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa...","id":"20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241e4dfb-7053-4116-8396-a62c444454c1","keywords":null,"link":"/sport/20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","timestamp":"2018. október. 07. 15:12","title":"Hosszú Katinka: Aláírtam volna előre a négy győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f707cab-6754-4fb7-ac5a-b3871b4cf4ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki bankszámlára kapja a nyugdíját, hamarabb hozzájut a legfeljebb 18 ezer forinthoz.","shortLead":"Aki bankszámlára kapja a nyugdíját, hamarabb hozzájut a legfeljebb 18 ezer forinthoz.","id":"20181008_nyugdijpremium_bankszamla_utalas_postazas_18_ezer_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f707cab-6754-4fb7-ac5a-b3871b4cf4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4899c58e-edbf-486a-bde2-8ad527b47f57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_nyugdijpremium_bankszamla_utalas_postazas_18_ezer_forint","timestamp":"2018. október. 08. 20:05","title":"Kiderült, mikor érkezik a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség arra hivatkozva hessegette el a DK-t, hogy a területen védett személy tartózkodik. Miközben pár méterrel arrébb meg gyűltek a törökök. ","shortLead":"A rendőrség arra hivatkozva hessegette el a DK-t, hogy a területen védett személy tartózkodik. Miközben pár méterrel...","id":"20181009_Gyurcsanyeknak_megtiltottak_hogy_Erdogan_ellen_tuntessenek_a_torok_szimpatizansok_viszont_nyugodtan_gyulekezhettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3c0e1e-f592-4a13-a289-3f0964c52f53","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Gyurcsanyeknak_megtiltottak_hogy_Erdogan_ellen_tuntessenek_a_torok_szimpatizansok_viszont_nyugodtan_gyulekezhettek","timestamp":"2018. október. 09. 08:58","title":"Gyurcsányéknak megtiltották, hogy Erdogan ellen tüntessenek, a török szimpatizánsok viszont nyugodtan gyülekezhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f230d293-2f09-49ff-b916-60a8511a78bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kifogásolják, hogy senki sem tárgyal velük a béremelésről. ","shortLead":"Kifogásolják, hogy senki sem tárgyal velük a béremelésről. ","id":"20181008_Gyulik_a_feszultseg_az_onkormanyzati_dolgozokban_a_belugyminiszternek_irtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f230d293-2f09-49ff-b916-60a8511a78bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7907c8e4-dc49-472b-b78e-77d8eeecbe9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Gyulik_a_feszultseg_az_onkormanyzati_dolgozokban_a_belugyminiszternek_irtak","timestamp":"2018. október. 08. 15:24","title":"Gyűlik a feszültség az önkormányzati dolgozókban, a belügyminiszternek írtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f908c-7867-4fb5-9575-c100d197f6e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Ahol_jo_bringazni_ott_jo_elni__film_keszult_a_bringas_felvonulasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6f908c-7867-4fb5-9575-c100d197f6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df78f2be-3930-4f18-b2ab-841f269e86fa","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Ahol_jo_bringazni_ott_jo_elni__film_keszult_a_bringas_felvonulasrol","timestamp":"2018. október. 08. 09:18","title":"Ahol jó bringázni, ott jó élni – film készült a bringás felvonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]