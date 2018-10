Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84388e37-990a-44e4-9c88-e20b076d8c21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben két benzin- és három dízelmotorral érkezik a később plugin hibridként és sportváltozatban is támadó új kompakt szedán.","shortLead":"Első körben két benzin- és három dízelmotorral érkezik a később plugin hibridként és sportváltozatban is támadó új...","id":"20181002_itt_az_uj_3as_bmw_g20_benzin_dizel_plugin_hibrid_parizsi_autoszalon_mercedes_cosztaly_audi_a4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84388e37-990a-44e4-9c88-e20b076d8c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4186d5e2-4dd9-4d2d-9fbc-5770c20fefbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_itt_az_uj_3as_bmw_g20_benzin_dizel_plugin_hibrid_parizsi_autoszalon_mercedes_cosztaly_audi_a4","timestamp":"2018. október. 02. 10:21","title":"Itt a teljesen új 3-as BMW: nagyobb, könnyebb, okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd9ffee-c900-44a1-a683-22068af77040","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"50 millió forint körüli kártérítésen gondolkodnak a 13 éves kislány zaklatásával hírbe hozott sportolók. 