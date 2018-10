Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0c4e73-a7cb-4296-ad68-24a21e3c169d","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A hazai vállalkozói kultúra zöme akkor sem veszi komolyan a kockázatokat, ha már komoly vagyont halmozott fel. Pedig egy élet munkája is kárba veszhet, ha az örökös éretlen, rosszindulatú vagy alkalmatlan rá, hogy átvegyen egy cégbirodalmat. ","shortLead":"A hazai vállalkozói kultúra zöme akkor sem veszi komolyan a kockázatokat, ha már komoly vagyont halmozott fel. Pedig...","id":"crystalgroup_20181015_Stroman_rokon_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0c4e73-a7cb-4296-ad68-24a21e3c169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c52d1a-3871-4553-a9ca-2f97f2053e02","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20181015_Stroman_rokon_helyett","timestamp":"2018. október. 18. 07:23","title":"Stróman rokon helyett elegáns, angol módszerrel is megoldható a vagyonvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kergemarhakór jelenlétét állapították meg egy Skócia északkeleti részén, Aberdeenshire tartományban található farmon. A betegséget egy halott állaton fedezték fel.","shortLead":"Kergemarhakór jelenlétét állapították meg egy Skócia északkeleti részén, Aberdeenshire tartományban található farmon...","id":"20181018_Kergemarha_kor_tort_ki_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f922c-95ad-4b4d-baf2-5448cb627b7a","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Kergemarha_kor_tort_ki_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. október. 18. 12:53","title":"Újra felütötte a fejét a kergemarhakór Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig van olyan terület, amiben Orbán Viktor három legfontosabb gazdasági háttérembere ne lenne érdekelt. ","shortLead":"Alig van olyan terület, amiben Orbán Viktor három legfontosabb gazdasági háttérembere ne lenne érdekelt. ","id":"20181017_Csaknem_400_ceg_kotheto_Meszaroshoz_Vajnahoz_es_Garancsihoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cc7286-65c8-4771-bfa9-7a422cf72433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Csaknem_400_ceg_kotheto_Meszaroshoz_Vajnahoz_es_Garancsihoz","timestamp":"2018. október. 17. 14:39","title":"Csaknem 400 cég köthető Mészároshoz, Vajnához és Garancsihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, aki szerint boszorkányüldözés zajlik Magyarország ellen. Hajléktalankérdésben az a kormány célja, hogy rend és tisztaság legyen. A lakáskasszáról úgy véli, inkább volt kassza, mint lakás. A konstrukció már nem is létezik. De átalakul a csok, ami felújításra is jó lesz.","shortLead":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, aki szerint boszorkányüldözés zajlik Magyarország ellen...","id":"20181017_Kormanyinfo_Cel_hogy_rend_es_tisztasag_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddd55cc-353f-46d5-ab33-d6a2f489fd8a","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kormanyinfo_Cel_hogy_rend_es_tisztasag_legyen","timestamp":"2018. október. 17. 13:03","title":"Kormányinfó: Novemberben jönnek a kirúgások a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakról egyenes út vezetne az államszervezet legfelsőbb szintjeire.","shortLead":"A szakról egyenes út vezetne az államszervezet legfelsőbb szintjeire.","id":"20181017_Allami_vezetoket_is_kepezne_a_kozszolgalati_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb785c5-2971-4b0e-91b8-7dd0d59c6064","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Allami_vezetoket_is_kepezne_a_kozszolgalati_egyetem","timestamp":"2018. október. 17. 06:35","title":"Állami vezetőket is képezne a közszolgálati egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Befejeződött a lengyel versenytárs felvásárlása; bár az adásvételnél bírósági végzésre is szükség volt, a fuvarozó most új munkaerővel töltheti fel a külföldi piacokra távozó román és magyar sofőrök helyét.\r

","shortLead":"Befejeződött a lengyel versenytárs felvásárlása; bár az adásvételnél bírósági végzésre is szükség volt, a fuvarozó most...","id":"20181017_Joleso_falat_csuszott_le_a_Waberers_torkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4f0331-1ddb-4a25-9fff-1ea8957e4c5e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Joleso_falat_csuszott_le_a_Waberers_torkan","timestamp":"2018. október. 17. 09:58","title":"Jóleső falat csúszott le a Waberers torkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fejlesztők szerint a cél a hőmérséklet 2 Celsius-fokos csökkentése és a járművek okozta zajártalom megfelezése.","shortLead":"A fejlesztők szerint a cél a hőmérséklet 2 Celsius-fokos csökkentése és a járművek okozta zajártalom megfelezése.","id":"20181016_Zaj_es_hosegcsokkento_aszfalttal_kiserleteznek_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4171d2ad-4247-4175-b959-0c34d11b06d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_Zaj_es_hosegcsokkento_aszfalttal_kiserleteznek_Parizsban","timestamp":"2018. október. 16. 21:43","title":"Zaj- és hőségcsökkentő aszfalttal kísérleteznek Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d11f5f9-10ca-4d70-861c-9d2306c6be9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az áldozat nem volt elég tapasztalt, mégis megengedték neki, hogy egyedül felszálljon.","shortLead":"Az áldozat nem volt elég tapasztalt, mégis megengedték neki, hogy egyedül felszálljon.","id":"20181018_Felmentettek_a_nyiregyhazi_repulos_oktatot_akinek_tanitvanya_lezuhant_es_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d11f5f9-10ca-4d70-861c-9d2306c6be9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b2a733-4cb4-4f59-abe3-d2bf68cd4751","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Felmentettek_a_nyiregyhazi_repulos_oktatot_akinek_tanitvanya_lezuhant_es_meghalt","timestamp":"2018. október. 18. 13:53","title":"Felmentették a nyíregyházi repülős oktatót, akinek tanítványa lezuhant és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]