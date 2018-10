Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12dc7a85-542e-4cd0-a52e-537865eaf543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt gyerekek szülei szeretnének a buszsofőr szemébe nézni, ezért sokan kiutaznak az olaszországi tárgyalásra.","shortLead":"Az elhunyt gyerekek szülei szeretnének a buszsofőr szemébe nézni, ezért sokan kiutaznak az olaszországi tárgyalásra.","id":"20181019_Veronai_buszbaleset_idohuzasra_jatszhat_a_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12dc7a85-542e-4cd0-a52e-537865eaf543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5add849d-64e3-4db6-aa05-902536eb4755","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Veronai_buszbaleset_idohuzasra_jatszhat_a_sofor","timestamp":"2018. október. 19. 09:09","title":"Veronai buszbaleset: időhúzásra játszhat a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1ef384-1990-4ffd-a86d-f0e8dfb39840","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A muronyi óvodai menza beszállítójával már többször volt gond, de az önkormányzat egyelőre nem lépett. ","shortLead":"A muronyi óvodai menza beszállítójával már többször volt gond, de az önkormányzat egyelőre nem lépett. ","id":"20181018_Romlott_etelt_kuldtek_a_menzara_az_ovodasoknak_Muronyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1ef384-1990-4ffd-a86d-f0e8dfb39840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9018c372-3bd0-42f0-9327-e5d8c48510a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Romlott_etelt_kuldtek_a_menzara_az_ovodasoknak_Muronyban","timestamp":"2018. október. 18. 21:15","title":"Romlott ételt küldtek a menzára az óvodásoknak Muronyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Válaszolt a honvédelmi miniszter az LMP-s Demeter Mártának, aki a miniszterelnök lányának feltételezett \"nemkormánygépes\" repüléséről nyújtott be a héten írásbeli kérdéseket. Lényegében senki sem az, akinek véltük, és nem is volt ott, ahol a képviselő gondolta.","shortLead":"Válaszolt a honvédelmi miniszter az LMP-s Demeter Mártának, aki a miniszterelnök lányának feltételezett...","id":"20181019_Demeter_Marta_hivatalosan_is_megkapta_a_magaet_Orban_Flora_repuleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3394bf-b1dc-4e29-8838-2683d72039d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Demeter_Marta_hivatalosan_is_megkapta_a_magaet_Orban_Flora_repuleserol","timestamp":"2018. október. 19. 15:36","title":"Demeter Márta hivatalosan is megkapta a magáét Orbán Flóra repüléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap felhúzták, péntekre lebontották a színes buszmegállót.","shortLead":"Vasárnap felhúzták, péntekre lebontották a színes buszmegállót.","id":"20181019_Lebontottak_a_Ketfarkuak_pecsi_buszmegallojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f1aed7-59a5-4c90-80a4-587af82b35ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Lebontottak_a_Ketfarkuak_pecsi_buszmegallojat","timestamp":"2018. október. 19. 12:50","title":"Lebontották a Kétfarkúak pécsi buszmegállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b98d4-9f46-4ad1-a277-13c19f671434","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Simán ráment a több mint 20 tonnás busz a maximum 10 tonnás teherbírású hídra, jól be is horpadt alatta, amerre ment.","shortLead":"Simán ráment a több mint 20 tonnás busz a maximum 10 tonnás teherbírású hídra, jól be is horpadt alatta, amerre ment.","id":"20181019_Nem_tartotta_be_a_sulykorlatozast_a_busz_majdnem_leszakadt_alatta_a_hid__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b98d4-9f46-4ad1-a277-13c19f671434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df68c65b-82fc-4913-b654-b4772c11090f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Nem_tartotta_be_a_sulykorlatozast_a_busz_majdnem_leszakadt_alatta_a_hid__video","timestamp":"2018. október. 19. 15:34","title":"Nem tartotta be a súlykorlátozást a busz, majdnem leszakadt alatta a híd – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"41 millió dollárt kell fizetnie Barcelonának.","shortLead":"41 millió dollárt kell fizetnie Barcelonának.","id":"20181019_Engedely_nelkul_epult_a_Sagrada_Familia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf8f584-6175-4e7c-8e83-72b199005aba","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Engedely_nelkul_epult_a_Sagrada_Familia","timestamp":"2018. október. 19. 09:29","title":"Engedély nélkül épült a Sagrada Familia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4771ea7c-f4a7-4597-8efc-75a4ed2937e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szörfösök és az internet is imádja a lazaságukat.","shortLead":"A szörfösök és az internet is imádja a lazaságukat.","id":"20181019_Harry_es_Meghan_nem_sokat_teketoriazott_lerugtak_a_cipojuket_az_oceanparton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4771ea7c-f4a7-4597-8efc-75a4ed2937e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f607f248-eadf-42f5-a29e-4d604db3feeb","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Harry_es_Meghan_nem_sokat_teketoriazott_lerugtak_a_cipojuket_az_oceanparton","timestamp":"2018. október. 19. 12:09","title":"Harry és Meghan nem sokat teketóriázott, lerúgták a cipőjüket az óceánparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0bdc32-ce35-4abd-979f-1a125e057ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A katonák munkája sehol nem csak játék és mese, az viszont tény, hogy a videojátékok készítőinek van honnan ihletet nyerniük, amikor háborús körülmények közé helyezik a játékosokat.","shortLead":"A katonák munkája sehol nem csak játék és mese, az viszont tény, hogy a videojátékok készítőinek van honnan ihletet...","id":"20181020_amerikai_legiero_fotok_usaf_amerikai_katonak_munkaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f0bdc32-ce35-4abd-979f-1a125e057ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d015a9-7541-4281-b509-62e42ff6009a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_amerikai_legiero_fotok_usaf_amerikai_katonak_munkaja","timestamp":"2018. október. 20. 15:03","title":"Fotók: mint egy durva sci-fi játékban, úgy dolgoznak az amerikai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]