[{"available":true,"c_guid":"ee28ec05-5202-4f6c-89c7-42bae83251a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Költenék inkább rájuk a pénzt.","shortLead":"Költenék inkább rájuk a pénzt.","id":"20181019_Helsinki_Botranyosan_draga_a_hajlektalanok_vegzalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28ec05-5202-4f6c-89c7-42bae83251a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bba8459-c5ea-40ea-80b3-8f57febd8e37","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Helsinki_Botranyosan_draga_a_hajlektalanok_vegzalasa","timestamp":"2018. október. 19. 10:20","title":"Helsinki: \"Botrányosan drága a hajléktalanok vegzálása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0ea788-b9fc-4abe-a50e-f520c6115dc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindössze néhány példányban gyártandó négykarikás szupersportkocsi közúton is használható, de egyértelműen inkább versenypályára termett.","shortLead":"A mindössze néhány példányban gyártandó négykarikás szupersportkocsi közúton is használható, de egyértelműen inkább...","id":"20181019_az_audi_bemutatta_eddigi_legkomolyabb_sportautojat_egy_kihegyezett_r8ast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e0ea788-b9fc-4abe-a50e-f520c6115dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a587699b-1f70-4c63-a6fb-a0374adc3cee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_az_audi_bemutatta_eddigi_legkomolyabb_sportautojat_egy_kihegyezett_r8ast","timestamp":"2018. október. 19. 16:21","title":"Az Audi bemutatta eddigi legkomolyabb sportautóját, egy kihegyezett R8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","shortLead":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","id":"20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4d80a1-6f6b-4019-a647-5b5b1b3e98d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Több mint félmillióan tüntettek Londonban a Brexit ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött az LMP tisztújítása, a párból és frakcióból távozó Szél Bernadett helyére keresnek női társelnököt. A posztra jelölt Demeter Márta bukásának drukkol a helyszínre kivonult kormánysajtó. De mit mondanak az LMP politikusai?","shortLead":"Elkezdődött az LMP tisztújítása, a párból és frakcióból távozó Szél Bernadett helyére keresnek női társelnököt...","id":"20181020_Demeter_Marta_felszall_vagy_lezuhan_Video_az_LMP_kongresszusarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fab9d15-ecd8-4213-ac74-d5bcb78383d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Demeter_Marta_felszall_vagy_lezuhan_Video_az_LMP_kongresszusarol","timestamp":"2018. október. 20. 11:35","title":"Demeter Márta felszáll vagy lezuhan? Videó az LMP kongresszusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt a napot is megélték és nem túlélték” – így képzeli az ideális iskolát Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, aki egyben a győri Révai Gimnázium igazgatója.","shortLead":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt...","id":"20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffff133-262b-4dd3-88e1-e7e69b508f34","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","timestamp":"2018. október. 20. 12:30","title":"„Nem jó, ha valaki a gyereke véleménye ellenében dönt az iskoláról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3164c2e5-5c70-4bea-ad96-7ee8b55f728e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Évszázados hányattatás után szólalt meg újra eredeti helyén a Zeneakadémia Nagytermében a felújított Voit-orgona. 1967 óta már egyáltalán nem lehetett rajta játszani.","shortLead":"Évszázados hányattatás után szólalt meg újra eredeti helyén a Zeneakadémia Nagytermében a felújított Voit-orgona. 1967...","id":"20181019_Voit_orgona_Zeneakademia_hangszer_rekonstrukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3164c2e5-5c70-4bea-ad96-7ee8b55f728e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1998b8d-1291-44f3-865c-80bda6a0316d","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Voit_orgona_Zeneakademia_hangszer_rekonstrukcio","timestamp":"2018. október. 19. 17:59","title":"800 millió forintba került, de újjászületett a Zeneakadémia orgonája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6a67e6-2698-4b19-a691-4840f230d471","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövő évi Super Bowl közönségének azért kell majd a Maroon 5-val beérnie, mert Rihanna visszamondta a fellépését Amerika legnagyobb sport- és televíziós eseményén. ","shortLead":"A jövő évi Super Bowl közönségének azért kell majd a Maroon 5-val beérnie, mert Rihanna visszamondta a fellépését...","id":"20181019_Rihanna_beintett_a_Super_Bowlnak_a_Kaepernickugy_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d6a67e6-2698-4b19-a691-4840f230d471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da217397-af69-4b1a-adda-442a456b475a","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Rihanna_beintett_a_Super_Bowlnak_a_Kaepernickugy_miatt","timestamp":"2018. október. 19. 10:10","title":"Rihanna beintett a Super Bowl-nak a Kaepernick-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tekinthető biztató jelnek, ha tömeges elbocsátásokra kerül sor egy cégnél. Lehet, hogy az Essential Products háza táján is nagy a baj?","shortLead":"Nem tekinthető biztató jelnek, ha tömeges elbocsátásokra kerül sor egy cégnél. Lehet, hogy az Essential Products háza...","id":"20181019_essential_products_elbocsatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746eb71f-4d1d-4a4c-8262-920021257038","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_essential_products_elbocsatasok","timestamp":"2018. október. 19. 16:03","title":"Nagy lehet a baj, dolgozói harmadát kirúgja az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]