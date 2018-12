Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82415de0-a199-4ee1-9aa0-4d99c25aefd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az alkalmazottak éppen cseppfolyósított gázt töltöttek át egy teherautóból.","shortLead":"Az alkalmazottak éppen cseppfolyósított gázt töltöttek át egy teherautóból.","id":"20181205_Robbanas_tortent_egy_olasz_benzinkuton_ketten_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82415de0-a199-4ee1-9aa0-4d99c25aefd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52aaede9-b033-4e79-b4d1-661d9c26823c","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Robbanas_tortent_egy_olasz_benzinkuton_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. december. 05. 18:37","title":"Robbanás történt egy olasz benzinkúton, ketten meghaltak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium szolgáltatásban már fél éve létezik, a mindenki által használt alkalmazásba viszont csak most költözik bele a videók automatikus lejátszását biztosító funkció.","shortLead":"A YouTube Premium szolgáltatásban már fél éve létezik, a mindenki által használt alkalmazásba viszont csak most...","id":"20181204_youtube_mobilos_app_videok_lejatszasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e65c29-4d12-4041-8e35-8cae11c0178c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_youtube_mobilos_app_videok_lejatszasa","timestamp":"2018. december. 04. 13:08","title":"Megkapja a YouTube az idegesítő funkciót, amit már a Facebookon is mindenki utált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálnak más megoldást találni az életszínvonal javítására.","shortLead":"Megpróbálnak más megoldást találni az életszínvonal javítására.","id":"20181205_A_francia_kormany_kesz_vegleg_eltorolni_az_uzemanyagadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1360e372-e277-4db4-a526-cd7c0bde68dc","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_A_francia_kormany_kesz_vegleg_eltorolni_az_uzemanyagadot","timestamp":"2018. december. 05. 20:08","title":"A francia kormány kész végleg eltörölni az üzemanyagadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a325b41-1731-471f-b9fd-9e72c4fcd3d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181204_Meg_letezhetunk_HVG_adventi_kalendarium_Dobszay_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a325b41-1731-471f-b9fd-9e72c4fcd3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cb56c9-b0a1-4abe-a240-88b3ca7d9c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Meg_letezhetunk_HVG_adventi_kalendarium_Dobszay_Janos","timestamp":"2018. december. 04. 14:00","title":"\"Még létezhetünk, és megméretjük magunkat minden nap\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Dobszay János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai szenátorok szerint \"nem is kérdés\", hogy Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásának hátterében Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös állt. ","shortLead":"Amerikai szenátorok szerint \"nem is kérdés\", hogy Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásának hátterében Mohamed...","id":"20181204_Orultnek_nevezte_a_szaudi_tronorokost_egy_szenator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269beadf-321f-4bc1-8cbf-c645b8bc8f5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Orultnek_nevezte_a_szaudi_tronorokost_egy_szenator","timestamp":"2018. december. 04. 21:40","title":"Őrültnek nevezte a szaúdi trónörököst egy szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy kijelzőjű telefonok hátránya, hogy egy kézzel nehéz őket használni. Egy ingyenes androidos alkalmazás azonban ezt a problémát is orvosolja. ","shortLead":"A nagy kijelzőjű telefonok hátránya, hogy egy kézzel nehéz őket használni. Egy ingyenes androidos alkalmazás azonban...","id":"20181204_android_alkalmazas_mobil_reachability_cursor_kurzor_nagy_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cee6e16-97ee-4c9c-a94b-0cac423b6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_android_alkalmazas_mobil_reachability_cursor_kurzor_nagy_kijelzo","timestamp":"2018. december. 04. 18:03","title":"Túl nagynak találja a mobilját? Tegye fel rá ezt az alkalmazást, sokkal könnyebb lesz az élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db49f8-c068-4541-a6a8-94b9f8f07b0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi vonalvezetésű crossover harmadik generációjának elektromos változata egy 64 kWh kapacitású akkumulátort kapott.","shortLead":"Az egyedi vonalvezetésű crossover harmadik generációjának elektromos változata egy 64 kWh kapacitású akkumulátort...","id":"20181204_480_kilometer_egy_toltessel_itt_az_uj_kia_soul_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36db49f8-c068-4541-a6a8-94b9f8f07b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb44b7a-f194-4228-a13b-d85e61669bd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_480_kilometer_egy_toltessel_itt_az_uj_kia_soul_villanyauto","timestamp":"2018. december. 04. 08:21","title":"480 kilométer egy töltéssel: itt az új Kia Soul villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93308208-6374-4824-ac28-8a089976a7c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örülnek és szívesen látják az egyetemet.","shortLead":"Örülnek és szívesen látják az egyetemet.","id":"20181204_Becs_polgarmestere_buszke_a_CEUra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93308208-6374-4824-ac28-8a089976a7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983658a-2c17-40f2-9699-9f6aa482e0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Becs_polgarmestere_buszke_a_CEUra","timestamp":"2018. december. 04. 10:32","title":"Bécs polgármestere büszke a CEU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]