[{"available":true,"c_guid":"1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","shortLead":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","id":"20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10735f7d-4aa2-4d22-b284-142743f7b2e3","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","timestamp":"2018. december. 03. 20:39","title":"Az UEFA elkaszálta a spanyol-marokkói vébépályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50efd9e8-0523-4fdf-9469-408a3c467a54","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Zéró toleranciát hirdetett meg a \"külföldiekkel” szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból származik.","shortLead":"Zéró toleranciát hirdetett meg a \"külföldiekkel” szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból...","id":"20181203_Migrans_csaladbol_szarmazo_polgarmester_ment_neki_a_vendegmunkasoknak_a_Skoda_cseh_fellegvaraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50efd9e8-0523-4fdf-9469-408a3c467a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e08ab0-5125-48fc-8a58-d380d92946f3","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Migrans_csaladbol_szarmazo_polgarmester_ment_neki_a_vendegmunkasoknak_a_Skoda_cseh_fellegvaraban","timestamp":"2018. december. 03. 10:40","title":"Migráns családból származó polgármester ment neki a vendégmunkásoknak a Skoda cseh fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"József Attila szelleme egy A4-es lapról köszön vissza.","shortLead":"József Attila szelleme egy A4-es lapról köszön vissza.","id":"20181203_Ha_kell_embert_is_olok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93843361-7fdb-4dbf-a7b8-40b108f968f7","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Ha_kell_embert_is_olok","timestamp":"2018. december. 03. 08:28","title":"„Ha kell, embert is ölök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d3a499-d22a-4b3f-9dbc-da72a7b6f1ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állami szinten lépénének fel a pazarló esküvők ellen Kínában. Sok helyen kocsit, házat és több ezer dollárt kérnek a családok a menyasszonyért cserébe. ","shortLead":"Állami szinten lépénének fel a pazarló esküvők ellen Kínában. Sok helyen kocsit, házat és több ezer dollárt kérnek...","id":"20181203_Nincs_tobb_ajandekauto_es_ajandekhaz_betiltanak_a_meregdraga_eskuvoket_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3d3a499-d22a-4b3f-9dbc-da72a7b6f1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbda874-ce82-4224-8fba-e1b63f39cc24","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nincs_tobb_ajandekauto_es_ajandekhaz_betiltanak_a_meregdraga_eskuvoket_Kinaban","timestamp":"2018. december. 03. 10:33","title":"Nincs több ajándékautó és ajándékház: betiltanák a méregdrága esküvőket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","shortLead":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","id":"20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b679ee9-f40d-497e-9373-55d9c4bc53ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","timestamp":"2018. december. 04. 12:02","title":"Több mint 30 év után összeáll az eredeti Dinamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","shortLead":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","id":"20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3971cb52-2ace-4549-bfef-dcbe263471d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","timestamp":"2018. december. 03. 14:13","title":"Medve szaladgált Segesvár utcáin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24d2dba-59de-4931-9934-030832641bc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak a kocsit, a cég hírnevét is sikerült alaposan leamortizálni. ","shortLead":"Nem csak a kocsit, a cég hírnevét is sikerült alaposan leamortizálni. ","id":"20181204_automoso_debrencen_reszeg_karambol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24d2dba-59de-4931-9934-030832641bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018e934f-fac8-4e94-8e02-0c1756165ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_automoso_debrencen_reszeg_karambol","timestamp":"2018. december. 04. 16:54","title":"Autómosóba vitte kocsiját, részegen összetörték az alkalmazottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db49f8-c068-4541-a6a8-94b9f8f07b0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi vonalvezetésű crossover harmadik generációjának elektromos változata egy 64 kWh kapacitású akkumulátort kapott.","shortLead":"Az egyedi vonalvezetésű crossover harmadik generációjának elektromos változata egy 64 kWh kapacitású akkumulátort...","id":"20181204_480_kilometer_egy_toltessel_itt_az_uj_kia_soul_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36db49f8-c068-4541-a6a8-94b9f8f07b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb44b7a-f194-4228-a13b-d85e61669bd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_480_kilometer_egy_toltessel_itt_az_uj_kia_soul_villanyauto","timestamp":"2018. december. 04. 08:21","title":"480 kilométer egy töltéssel: itt az új Kia Soul villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]