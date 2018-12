Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e32f939-517d-4566-85c7-6b915d61d6aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181206_A_hatalom_kivereztetesunkre_jatszik_HVG_adventi_kalendarium_Fokasz_Oresztesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e32f939-517d-4566-85c7-6b915d61d6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f509e0-d5d5-4f0b-ae31-d3fd8bb132cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_hatalom_kivereztetesunkre_jatszik_HVG_adventi_kalendarium_Fokasz_Oresztesz","timestamp":"2018. december. 06. 14:00","title":"\"A hatalom a kivéreztetésünkre játszik\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Fokasz Oresztész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyreigazításra kötelezték a Lokál c. napilapot és kiadóját, mert valótlan állítást tett közzé a Magyar Helsinki Bizottságról. A Fővárosi Törvényszék ítélete még nem jogerős. Amennyiben jogerőre emelkedik, akkor 15 napon belül le kell hoznia a helyreigazítást a napilapnak.","shortLead":"Helyreigazításra kötelezték a Lokál c. napilapot és kiadóját, mert valótlan állítást tett közzé a Magyar Helsinki...","id":"20181207_Sajtopert_veszitett_a_Lokal_a_Helsinki_Bizottsaggal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfa4065-5bfa-4dfa-8794-399b76f3451f","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Sajtopert_veszitett_a_Lokal_a_Helsinki_Bizottsaggal_szemben","timestamp":"2018. december. 07. 16:09","title":"Sajtópert veszített a Lokál a Helsinki Bizottsággal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau szerint nem politikai ügy húzódik meg Meng Van-csou csütörtöki letartóztatása mögött.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau szerint nem politikai ügy húzódik meg Meng Van-csou csütörtöki letartóztatása...","id":"20181207_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kanada_justin_trudeau_szankciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2df2d0-1c5d-4534-8496-68374d25dd8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kanada_justin_trudeau_szankciok","timestamp":"2018. december. 07. 08:33","title":"Kanada: nem politikai ügy miatt kapcsolták le a Huawei egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy értesült, Kocsis Istvánnal együtt távozik egyik kollégája is, így az osztályon nem marad neonatológus.","shortLead":"A 24.hu úgy értesült, Kocsis Istvánnal együtt távozik egyik kollégája is, így az osztályon nem marad neonatológus.","id":"20181206_Felmentettek_a_SOTE_egyik_koraszulottcentrumanak_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c248078c-e105-48bb-afae-ba25d5838be7","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Felmentettek_a_SOTE_egyik_koraszulottcentrumanak_vezetojet","timestamp":"2018. december. 06. 18:04","title":"Felmentették a SOTE egyik koraszülöttcentrumának vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b2b30-db56-4815-b328-7f973f068c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181207_Budapest_rendezze_az_atletikaivbt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b2b30-db56-4815-b328-7f973f068c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a84a8c7-27f4-4128-886e-48beb1e9848b","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Budapest_rendezze_az_atletikaivbt","timestamp":"2018. december. 07. 14:53","title":"Lenke néni bevitte a gyomrost: ezért kár százmilliárdos atlétikai vb-t rendeznünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3a7fd-09b9-406d-bd03-435a07dd3887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő átrakta oda a párttagságát.","shortLead":"A képviselő átrakta oda a párttagságát.","id":"20181207_Ungar_Peter_a_Vas_megyei_LMPben_folytatja_a_politizalast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c3a7fd-09b9-406d-bd03-435a07dd3887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768a079c-4fd5-4afb-811f-8c70c529f019","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Ungar_Peter_a_Vas_megyei_LMPben_folytatja_a_politizalast","timestamp":"2018. december. 07. 04:54","title":"Ungár Péter a Vas megyei LMP-ben folytatja a politizálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és veretlenül éllovas Juventus egygólos győzelmet aratott a vendég Internazionale felett az olasz labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának nyitómeccsén.","shortLead":"A címvédő és veretlenül éllovas Juventus egygólos győzelmet aratott a vendég Internazionale felett az olasz...","id":"20181207_fejesgol_juventus_milan_derbi_ditalia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e756db18-a735-471e-9248-5d0b6f333c50","keywords":null,"link":"/sport/20181207_fejesgol_juventus_milan_derbi_ditalia","timestamp":"2018. december. 07. 23:06","title":"Fejesgól döntött a Derby d'Italián - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázkályhával fűtöttek a lakók, ez okozta a bajt. ","shortLead":"Gázkályhával fűtöttek a lakók, ez okozta a bajt. ","id":"20181207_Szenmonoxidmergezes_miatt_harom_embert_korhazba_vittek_egy_XIII_keruleti_lakasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310c3fff-6b71-48cf-92c6-9011054f5d02","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Szenmonoxidmergezes_miatt_harom_embert_korhazba_vittek_egy_XIII_keruleti_lakasbol","timestamp":"2018. december. 07. 04:59","title":"Szén-monoxid-mérgezés miatt három embert kórházba vittek egy XIII. kerületi lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]