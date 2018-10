Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26cec2e8-8495-488e-a146-9a336ad486a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció minden országgyűlési képviselője levelet ír az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amelyben folyamatos tüntetést jelent be az ország teljes területére, közölte a párt frakcióvezető-helyettese.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció minden országgyűlési képviselője levelet ír az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amelyben...","id":"20181001_Folyamatos_orszagos_tuntetesre_keszul_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26cec2e8-8495-488e-a146-9a336ad486a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824e87d4-11de-44eb-ab2d-f0ceb5fbbd0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Folyamatos_orszagos_tuntetesre_keszul_a_DK","timestamp":"2018. október. 01. 14:12","title":"Folyamatos, országos tüntetésre készül a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ed114d-5f9f-43ea-a8ac-82ec343d652b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elton Johnt a fantasztikus Taron Egerton alakítja. ","shortLead":"Elton Johnt a fantasztikus Taron Egerton alakítja. ","id":"20181001_Bohem_szemuvegek_elkepeszto_goncok_orult_70es_evek__kijott_Elton_John_eletrajzi_filmjenek_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ed114d-5f9f-43ea-a8ac-82ec343d652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204c323f-d4ce-4704-afcd-1bf057cde851","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Bohem_szemuvegek_elkepeszto_goncok_orult_70es_evek__kijott_Elton_John_eletrajzi_filmjenek_elozetese","timestamp":"2018. október. 01. 14:35","title":"Bohém szemüvegek, elképesztő göncök, őrült 70-es évek – kijött Elton John életrajzi filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbiaknál egyszerűbb, áttekinthetőbb felületre vált a Facebook üzenetküldője. A Messenger frissített külleme néhányaknál már aktiválódott. Mutatjuk az újdonságokat.","shortLead":"A korábbiaknál egyszerűbb, áttekinthetőbb felületre vált a Facebook üzenetküldője. A Messenger frissített külleme...","id":"20181001_facebook_messenger_kinezet_uj_felulet_frissites_uzenetkuldo_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ff5669-e8fa-465e-9f95-9a6f6d0f8dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_facebook_messenger_kinezet_uj_felulet_frissites_uzenetkuldo_alkalmazas","timestamp":"2018. október. 01. 08:03","title":"Megváltozik a Facebook Messenger, mutatjuk az új verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is, nagyon kemények voltunk, de azután minden megváltozott, és szerelembe estünk egymással – mondta egy szombati kampányrendezvényen Donald Trump amerikai elnök.



","shortLead":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a0bf0-3077-41fc-8c90-b65464d51d64","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","timestamp":"2018. szeptember. 30. 07:37","title":"Szerelembe estünk – mondta Kim Dzsong Unhoz fűződő viszonyáról Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4cd0a3f-8038-47f1-b2e3-bf9d935173ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás – amelynek nincsenek halálos áldozatai – elkövetését az al-Shabaab szomáliai terrorista csoport vállalta magára.","shortLead":"A támadás – amelynek nincsenek halálos áldozatai – elkövetését az al-Shabaab szomáliai terrorista csoport vállalta...","id":"20181001_Autoba_rejtett_bomba_robbant_egy_unios_konvoj_mellett_Szomaliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4cd0a3f-8038-47f1-b2e3-bf9d935173ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad4320-adfc-4381-82b7-5fa14a0181ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Autoba_rejtett_bomba_robbant_egy_unios_konvoj_mellett_Szomaliaban","timestamp":"2018. október. 01. 15:48","title":"Autóba rejtett bomba robbant egy uniós konvoj mellett Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80959ac6-a443-4c13-9b42-8805ff041de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vécéajtónak hitte a vészkijáratot.","shortLead":"Vécéajtónak hitte a vészkijáratot.","id":"20180930_Eleteben_eloszor_ult_repulore_es_rogton_panikot_okozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80959ac6-a443-4c13-9b42-8805ff041de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ba152-2c88-461a-a13e-55699f0c144d","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Eleteben_eloszor_ult_repulore_es_rogton_panikot_okozott","timestamp":"2018. szeptember. 30. 07:45","title":"Életében először ült repülőre, és rögtön pánikot okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6429b1-7465-4941-ad70-f0de0f3477f8","c_author":" Csunderlik Péter","category":"kultura","description":"1918. szeptember 30-án hunyt el a sokat betegeskedő Szabó Ervin (1877-1918), a merényletszervezéstől sem visszariadó könyvtáros, a Fővárosi Könyvtár igazgatója és mai névadója. Ravatalánál Jászi Oszkár búcsúzott tőle, és fogadkozott a baloldali radikálisok nevében, hogy folytatják a küzdelmet, amely egyik legszenvedélyesebb harcosát vesztette el Szabó Ervinnel: „Ez az ország tovább ragadozó ritterek országa nem marad. Ez az ország tovább kegyetlen pénzváltók országa nem marad. Ez az ország tovább ateista papok országa nem marad.” Persze tévedett.","shortLead":"1918. szeptember 30-án hunyt el a sokat betegeskedő Szabó Ervin (1877-1918), a merényletszervezéstől sem visszariadó...","id":"20180930_Aki_nem_disznek_hanem_fegyvernek_gondolta_a_konyvet__Szaz_eve_halt_meg_Szabo_Ervin_a_radikalis_konyvtaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db6429b1-7465-4941-ad70-f0de0f3477f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fade9c4b-ebd7-46ae-acb1-4d11553703b8","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Aki_nem_disznek_hanem_fegyvernek_gondolta_a_konyvet__Szaz_eve_halt_meg_Szabo_Ervin_a_radikalis_konyvtaros","timestamp":"2018. szeptember. 30. 16:45","title":"Aki nem dísznek, hanem fegyvernek gondolta a könyvet – Száz éve halt meg Szabó Ervin, a radikális könyvtáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","shortLead":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","id":"20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4448e79-628e-4021-aac6-de9d47ed6d13","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 09:30","title":"Több száz tő kendert nevelt a tetőtérben egy osztrák férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]