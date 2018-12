Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53f924b8-47d1-4345-8beb-5ff2694a3e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"13 embert vettek őrizetbe. ","shortLead":"13 embert vettek őrizetbe. ","id":"20181211_Anarchista_csoport_tuntetett_az_atheni_magyar_nagykovetsegnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f924b8-47d1-4345-8beb-5ff2694a3e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f4a64-10a4-402b-afd0-6842b40b8025","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Anarchista_csoport_tuntetett_az_atheni_magyar_nagykovetsegnel","timestamp":"2018. december. 11. 09:57","title":"Anarchista csoport tüntetett az athéni magyar nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"NAV-ellenőrzés során bukott le a kereskedő, aki egy kisváros piacán a Viagra egy olcsóbb, indiai alternatíváját árulta.

","id":"20181210_Egy_baranyai_piacon_bukkant_fel_ujra_a_tiltott_potencianovelo_zsele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d3bc47-3382-4de4-a859-dc272d6f4dc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Egy_baranyai_piacon_bukkant_fel_ujra_a_tiltott_potencianovelo_zsele","timestamp":"2018. december. 10. 10:02","title":"Egy baranyai piacon bukkant fel újra a tiltott potencianövelő zselé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Spotify beállításai között megtalálhatjuk a lehetőséget, hogy privátra állítsuk a lejátszási listáink láthatóságát, van ennél sokkal egyszerűbb megoldás is.","shortLead":"Bár a Spotify beállításai között megtalálhatjuk a lehetőséget, hogy privátra állítsuk a lejátszási listáink...","id":"20181210_spotify_lejatszasi_lista_beallitasa_privat_uzemmod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a529535f-1546-4fb1-b7a6-edc829adcec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_spotify_lejatszasi_lista_beallitasa_privat_uzemmod","timestamp":"2018. december. 10. 11:33","title":"Szeretné elrejteni Spotify-on a lejátszási listáit? Így teheti meg egy gombnyomással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395f5754-4def-4048-b03d-9d830ac0801c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindkettő az Európai Unió támogatásából épült.","shortLead":"Mindkettő az Európai Unió támogatásából épült.","id":"20181210_Ilyet_meg_nem_latott_arkot_es_kazant_szenteltek_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395f5754-4def-4048-b03d-9d830ac0801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a899ea43-9c31-472a-8868-80feb280d2af","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Ilyet_meg_nem_latott_arkot_es_kazant_szenteltek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 10. 11:12","title":"Ilyet még nem látott: árkot és kazánt szenteltek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd9e5ab-96fc-40eb-b1ff-973e5e91f6d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181207_Adventi_irodalmi_naptar__december_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbd9e5ab-96fc-40eb-b1ff-973e5e91f6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ecd91d-65e5-4401-a801-4539d89d4a28","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Adventi_irodalmi_naptar__december_11","timestamp":"2018. december. 11. 08:03","title":"Adventi irodalmi naptár - december 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1f692f-26c3-46f9-bcc2-64b9b7996f69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ételt és mobiltelefont is lopnak, de van, hogy fontos dokumentumokat tépnek szét.","shortLead":"Ételt és mobiltelefont is lopnak, de van, hogy fontos dokumentumokat tépnek szét.","id":"20181211_Majmok_garazdalkodnak_az_indiai_kormany_hivatalaiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad1f692f-26c3-46f9-bcc2-64b9b7996f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27508472-1f2b-49d6-bbc3-ae6b82f41070","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Majmok_garazdalkodnak_az_indiai_kormany_hivatalaiban","timestamp":"2018. december. 11. 05:41","title":"Majmok garázdálkodnak az indiai kormány hivatalaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4c0895-39a2-4a4a-b192-d78d437332b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt Hillary Clinton és Arianna Huffington is. India leggazdagabb emberének a lánya férjhez megy.","id":"20181210_Olyan_bazi_nagy_ez_az_indiai_lagzi_hogy_meg_Beyonce_is_tiszteletet_teszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f4c0895-39a2-4a4a-b192-d78d437332b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdd88bb-565c-4a0c-897c-a0a921ce432d","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Olyan_bazi_nagy_ez_az_indiai_lagzi_hogy_meg_Beyonce_is_tiszteletet_teszi","timestamp":"2018. december. 10. 10:10","title":"Olyan bazi nagy ez az indiai lagzi, hogy még Beyoncé is tiszteletét teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy bírósági döntés eredményeként számos iPhone-modell értékesítését megtiltották Kínában. Az ügy másik szereplője, a Qualcomm azonban azt szeretné, ha a rendelkezés a most kapható készülékekre is vonatkozna.","shortLead":"Egy bírósági döntés eredményeként számos iPhone-modell értékesítését megtiltották Kínában. Az ügy másik szereplője...","id":"20181211_apple_iphone_qualcomm_szabadalomsertesi_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16450a83-e291-4508-9a6b-ec5a9f1b74e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_apple_iphone_qualcomm_szabadalomsertesi_per","timestamp":"2018. december. 11. 19:33","title":"Az összes iPhone-t betiltatnák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]