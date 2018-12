Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0a4f047-12b4-434b-8641-a9f3909908bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veronai buszbalesetben meghalt gyerekek szüleit szólaltatták meg a Tv2-n, csak nem számítottak arra, hogy a kormányszócsőként funkcionáló csatorna élő adásában kimondják: azért az olasz eljárásban próbálják keresni az igazukat, mert gyaníthatóan az buszos cég „kormánypárti kapcsolatai\" miatt nem indult magyar eljárás. A Vajna-csatorna két műsorvezetője erre köpni-nyelni nem tudott, annyit tudtak mondani: \"köszönjük\".","shortLead":"A veronai buszbalesetben meghalt gyerekek szüleit szólaltatták meg a Tv2-n, csak nem számítottak arra...","id":"20181217_Lefagyott_a_Tv2_elo_adasban_varatlanul_beszoltak_az_Orbankormanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0a4f047-12b4-434b-8641-a9f3909908bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca12ca9b-a290-4a56-bfb4-886b80efa68c","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Lefagyott_a_Tv2_elo_adasban_varatlanul_beszoltak_az_Orbankormanynak","timestamp":"2018. december. 17. 13:51","title":"Lefagyott a Tv2: élő adásban váratlanul beszóltak az Orbán-kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8457c136-f02e-422f-8514-71bdc4017e2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kodály Zoltán születésnapján, december 16-án ünnepeljük 1991 óta a magyar kórusművészet napját. ","shortLead":"Kodály Zoltán születésnapján, december 16-án ünnepeljük 1991 óta a magyar kórusművészet napját. ","id":"20181216_Ma_van_a_magyar_korusok_napja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8457c136-f02e-422f-8514-71bdc4017e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460be6f5-258d-4318-8395-aafa1d2a55ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Ma_van_a_magyar_korusok_napja","timestamp":"2018. december. 16. 16:55","title":"Ma van a magyar kórusok napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár sokáig nem így gondoltuk, ma már tudjuk, hogy az érzelmek jelentős hatást gyakorolnak a gondolkodásra, a döntéshozatalra és a viselkedésre is. Ebből következik, hogy az a mód, ahogyan az érzelmeinket kezeljük, meghatározó lehet egészségi állapotunk szempontjából is. ","shortLead":"Bár sokáig nem így gondoltuk, ma már tudjuk, hogy az érzelmek jelentős hatást gyakorolnak a gondolkodásra...","id":"20181216_Egeszseges_akar_lenni_Kezelje_helyen_az_erzelmeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63c29aa-d51b-4ed8-af3b-6e302a86e2dc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181216_Egeszseges_akar_lenni_Kezelje_helyen_az_erzelmeit","timestamp":"2018. december. 16. 20:15","title":"Egészséges akar lenni? Kezelje helyén az érzelmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt nevezték úgy, ahogy először Simicska, a 2-es metró egyik szerelvényének tábláján.","shortLead":"A miniszterelnököt nevezték úgy, ahogy először Simicska, a 2-es metró egyik szerelvényének tábláján.","id":"20181217_Mit_gondol_kit_es_mihez_hasonlitva_irtak_at_a_Kossuth_ter_nevet_a_metron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fd11c5-1855-4d3e-8996-25f830cbe136","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Mit_gondol_kit_es_mihez_hasonlitva_irtak_at_a_Kossuth_ter_nevet_a_metron","timestamp":"2018. december. 17. 16:04","title":"Mit gondol, kit, és mihez hasonlítva írták át a Kossuth tér nevét a metrón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megosztott egy MTVA előtti tüntetésről szóló videót, majd feltette a nagy kérdést.","shortLead":"Megosztott egy MTVA előtti tüntetésről szóló videót, majd feltette a nagy kérdést.","id":"20181217_Torok_Gabor_a_tuntetesekrol_Ez_most_mi_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca111a7-7196-4948-8b87-407952b67472","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Torok_Gabor_a_tuntetesekrol_Ez_most_mi_volt","timestamp":"2018. december. 17. 10:38","title":"Török Gábor a tüntetésekről: Ez most mi volt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","shortLead":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","id":"20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e009c5-1ea2-45d4-83f7-0116afe7eb7b","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","timestamp":"2018. december. 16. 16:42","title":"Hosszú Katinka az év legjobbja a FINA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok helyen kisüt ma a nap.","shortLead":"Sok helyen kisüt ma a nap.","id":"20181218_Napos_de_hideg_napunk_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee96447-63b8-46a7-bf0e-25ca9e7ca053","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Napos_de_hideg_napunk_lesz","timestamp":"2018. december. 18. 05:14","title":"Napos, de hideg napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keddtől ideiglenesen megnyitják.","shortLead":"Keddtől ideiglenesen megnyitják.","id":"20181217_M0s_M6_lehajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abba37f9-10e5-4138-ae5d-573847c8a019","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_M0s_M6_lehajto","timestamp":"2018. december. 17. 12:15","title":"Végre kész az M0-s lehajtója az M6-os felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]