Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181226_Beremenyi_Geza_Mindenki_ott_lesz_az_unnepi_asztalnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e93a04-3a7f-42de-9875-a3b5b30cf3e9","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Beremenyi_Geza_Mindenki_ott_lesz_az_unnepi_asztalnal","timestamp":"2018. december. 26. 19:43","title":"Bereményi Géza: „Mindenki ott lesz az ünnepi asztalnál!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9200d0-21fc-4475-b941-98c1fa07524f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pokoli jelző vélhetően teljesen megérdemelt egy 806 lóerős autó esetében.","shortLead":"A pokoli jelző vélhetően teljesen megérdemelt egy 806 lóerős autó esetében.","id":"20181227_Talalo_az_infernalis_jelzo_erre_a_tuningolt_MercedesAMG_GLE_63_Sre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9200d0-21fc-4475-b941-98c1fa07524f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eab2102-c297-4bc8-a02c-a38b9d321817","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Talalo_az_infernalis_jelzo_erre_a_tuningolt_MercedesAMG_GLE_63_Sre","timestamp":"2018. december. 27. 13:50","title":"Találó az infernális jelző erre a tuningolt Mercedes-AMG GLE 63 S-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Idén is remek videojátékok készültek, az egyiknek ráadásul jövőre se nagyon látszik kihívója. A Rockstar Games újdonsága nemcsak milliók szórakozása lett, de a HVGame – Az év játéka-díjat is elnyerte. ","shortLead":"Idén is remek videojátékok készültek, az egyiknek ráadásul jövőre se nagyon látszik kihívója. A Rockstar Games...","id":"20181221_hvgame_2018_ev_jateka_red_dead_redemption_2_videojatek_jatekteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c53617-03fe-4848-9c55-b7abe05bc481","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_hvgame_2018_ev_jateka_red_dead_redemption_2_videojatek_jatekteszt","timestamp":"2018. december. 26. 17:30","title":"Ne keressen más játékot, ennél az egynél talán jövőre sem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eef21f-f01d-4068-b4f4-18a723d248ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni a sportklubok, mint egy idénnyel korábban – írja a G7.","shortLead":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni...","id":"20181227_Kevesebb_kozpenz_landolhat_a_sportkluboknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80eef21f-f01d-4068-b4f4-18a723d248ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a34f8b-41eb-4431-8475-83639bc5146b","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Kevesebb_kozpenz_landolhat_a_sportkluboknal","timestamp":"2018. december. 27. 11:56","title":"Kevesebb közpénz landolhat a sportkluboknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Colin O'brady az első ember, akinek segítség nélkül sikerült átgyalogolnia az Antarktikán. Útját Instagram-oldalán dokumentálta. ","shortLead":"Colin O'brady az első ember, akinek segítség nélkül sikerült átgyalogolnia az Antarktikán. Útját Instagram-oldalán...","id":"20181227_antarktisz_colin_obrady_antarktika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d77af6-1187-4c11-a00b-f3f3f433b02b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_antarktisz_colin_obrady_antarktika","timestamp":"2018. december. 27. 05:03","title":"Ez a férfi 53 nap alatt átszelte az Antarktiszt, és közben elképesztő fotókat készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91e42ac-5977-41fd-9e86-a2e6c94b8d9c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem ad pénzt az állam a menhelyeknek, pedig évente húszezer ebet fogadnak be. Ugyanennyit elaltatnak a gyepmesterek, s még így is több százezernyi kóborol az utcán.","shortLead":"Nem ad pénzt az állam a menhelyeknek, pedig évente húszezer ebet fogadnak be. Ugyanennyit elaltatnak a gyepmesterek, s...","id":"201851__allatmenhelyek__kutyaszaporitok__beka_abananban__biologiai_veszcsengo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f91e42ac-5977-41fd-9e86-a2e6c94b8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33986503-4951-43f7-a9e3-9a0c47ea3198","keywords":null,"link":"/kkv/201851__allatmenhelyek__kutyaszaporitok__beka_abananban__biologiai_veszcsengo","timestamp":"2018. december. 27. 16:00","title":"Külön üzletág lett a fajtatisztának hazudott, de genetikailag selejtes kutyák eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d350e0f-de10-4b41-bd86-c863d34f1bb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő is és a Főkukac is ünnepelt. ","shortLead":"Ő is és a Főkukac is ünnepelt. ","id":"20181227_Karacsonyi_diszites_Mekk_Elek_miniszobor_Kolodko_Mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d350e0f-de10-4b41-bd86-c863d34f1bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252c535f-fa81-4ac0-bfa1-8d9be44d024c","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Karacsonyi_diszites_Mekk_Elek_miniszobor_Kolodko_Mihaly","timestamp":"2018. december. 27. 16:20","title":"Karácsonyi díszítést kapott a Mekk Elek-miniszobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7219abfb-81e8-4187-a544-c7c9d09e6a60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező olyan celebritásokat körözött le, mint Kylie Jenner és Steven Spielberg.","shortLead":"A rendező olyan celebritásokat körözött le, mint Kylie Jenner és Steven Spielberg.","id":"20181227_George_Lucas_a_leggazdagabb_amerikai_hiresseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7219abfb-81e8-4187-a544-c7c9d09e6a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711cee4c-811b-43d2-9c64-450c86dc8a60","keywords":null,"link":"/elet/20181227_George_Lucas_a_leggazdagabb_amerikai_hiresseg","timestamp":"2018. december. 27. 18:03","title":"George Lucas a leggazdagabb amerikai híresség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]