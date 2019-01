Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f017c74-65ba-493c-9b2c-d9f4b0126d8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a napokban jelentette be, hogy egy újabb funkciót ad a Térkép szolgáltatásához, egész pontosan annak mobilos verziójához. Mindez nemcsak kényelmesebbé, de biztonságosabbá is teheti az autózást.","shortLead":"A Google a napokban jelentette be, hogy egy újabb funkciót ad a Térkép szolgáltatásához, egész pontosan annak mobilos...","id":"20190111_google_maps_google_terkep_digitalis_asszisztens_utasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f017c74-65ba-493c-9b2c-d9f4b0126d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7f098-9e46-42b1-a335-db5e21698a2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_google_maps_google_terkep_digitalis_asszisztens_utasitas","timestamp":"2019. január. 11. 20:03","title":"Nagyon fontos funkciót kapott a Google Térkép, vezetés közben is biztonságos lesz használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9be0fff-5689-47ae-9133-270a2442ca61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatókat is meglepte, mennyi uborkát, paradicsomot és karalábét sikerült termeszteni a Német Űrközpont (DLR) sarkvidéki \"birtokán\" tavaly. Az eperrel és a paprikával viszont nem bírtak a kutatók. ","shortLead":"A kutatókat is meglepte, mennyi uborkát, paradicsomot és karalábét sikerült termeszteni a Német Űrközpont (DLR...","id":"20190110_nemet_urkozpont_dlr_sarkvidek_zoldsegtermesztes_uborka_paradicsom_karalabe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9be0fff-5689-47ae-9133-270a2442ca61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74c7cf4-7bce-4d06-9ecd-df2aa402601e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_nemet_urkozpont_dlr_sarkvidek_zoldsegtermesztes_uborka_paradicsom_karalabe","timestamp":"2019. január. 10. 13:33","title":"Közel 300 kiló zöldséget sikerült termeszteni az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidvéghi Balázs két banki leányvállalatnál igazgatósági és felügyelőbizottsági tag.","shortLead":"Hidvéghi Balázs két banki leányvállalatnál igazgatósági és felügyelőbizottsági tag.","id":"20190111_Atlatszo_Havi_600_ezer_forintos_jovedelme_van_ket_allami_cegtol_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9c745-4c2e-4c81-91c0-b6cf36ed23c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Atlatszo_Havi_600_ezer_forintos_jovedelme_van_ket_allami_cegtol_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojanak","timestamp":"2019. január. 11. 11:24","title":"Átlátszó: Havi 600 ezer forintos jövedelme van két állami cégtől a Fidesz kommunikációs igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731 luxusvillát tervezett eladni. A Disneyland stílusában épült kis kastélyok 500-600 ezer dollárba kerültek. Csakhogy lement az olaj ára, és a dúsgazdag arabok az Öbölből közölték: nem tudnak fizetni, ezért aztán befuccsolt a 200 millió dolláros üzlet.","shortLead":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731...","id":"20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99772e56-fb9e-4e77-b737-ce4e4def4ab1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","timestamp":"2019. január. 10. 13:46","title":"Befuccsolt a Disneylandre hajazó giccses villapark, de a szájkosár miatt hallgat a török sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több nagyobb síparadicsomot is be kellett zárni.","shortLead":"Több nagyobb síparadicsomot is be kellett zárni.","id":"20190110_Tobb_halalos_aldozata_is_van_a_havazasnak_Ausztriaban_a_hadsereget_is_bevetettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc38a98-b566-491e-956f-f26c6376c03e","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Tobb_halalos_aldozata_is_van_a_havazasnak_Ausztriaban_a_hadsereget_is_bevetettek","timestamp":"2019. január. 10. 19:35","title":"Több halálos áldozata is van a havazásnak Ausztriában, a hadsereget is bevetették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal könnyebb lesz az életük a jövőben azoknak a felhasználóknak, akiknek több profiljuk is van Instagramon. A nekik segítő új funkció hasznos, de nem érdemes túl sokszor használni.","shortLead":"Sokkal könnyebb lesz az életük a jövőben azoknak a felhasználóknak, akiknek több profiljuk is van Instagramon. A nekik...","id":"20190111_instagram_poszt_bejegyzes_felhasznaloi_fiok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fe4f30-a022-47ee-b45c-9c43d58ff6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_instagram_poszt_bejegyzes_felhasznaloi_fiok","timestamp":"2019. január. 11. 11:03","title":"Jött egy új funkció az Instagramba, sokan örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e81e978-583c-4694-858c-31a6e727ceb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz kormányzó szerint Oroszországban sohasem sújtottak le a másként gondolkodókra. A történelemkönyvek másként emlékeznek.","shortLead":"Egy orosz kormányzó szerint Oroszországban sohasem sújtottak le a másként gondolkodókra. A történelemkönyvek másként...","id":"20190111_Oroszorszagban_magas_fokozatba_kapcsolt_a_tortenelemhamisitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e81e978-583c-4694-858c-31a6e727ceb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701d602b-3661-4586-b254-ad79499d6551","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Oroszorszagban_magas_fokozatba_kapcsolt_a_tortenelemhamisitas","timestamp":"2019. január. 11. 12:39","title":"Oroszországban magas fokozatba kapcsolt a történelemhamisítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért, hogy irányítsa a „Fontos közügyek megvitatására létrehozott nemzeti bizottságot”. Kissé leegyszerűsítve ezt afféle „francia nemzeti konzultációnak” is nevezhetnénk.","shortLead":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért...","id":"20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9d8591-a9c0-4655-990f-482a8017aec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","timestamp":"2019. január. 10. 10:20","title":"Átszámítva havi ötmilliós fizetést húzott a bérfelzárkóztatásért is felelős hivatalnok, botrány Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]