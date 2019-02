Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyet azonban felmentettek. ","shortLead":"Négyet azonban felmentettek. ","id":"20190131_Eliteltek_13_embert_a_tabornokperben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934db1b6-b479-4b35-bd2f-c294bf854fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Eliteltek_13_embert_a_tabornokperben","timestamp":"2019. január. 31. 11:25","title":"Elítéltek 13 embert a tábornokperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016614f6-d255-47a4-a6e7-2a26cf52f0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután 2018 októberében kiderült, több mint 3 éven át tátongott biztonsági rés a Google+ szolgáltatásban, és több mint 50 milliió felhasználó adatai szivárogtak ki, a Google úgy döntött, bezárja a közösségi hálózatát. Most az is kiderült, erre mikor fog sor kerülni.","shortLead":"Miután 2018 októberében kiderült, több mint 3 éven át tátongott biztonsági rés a Google+ szolgáltatásban, és több mint...","id":"20190131_google_google_plus_torlese_kozossegi_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=016614f6-d255-47a4-a6e7-2a26cf52f0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b353c6cc-e88f-46d9-b96e-39833bf100f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_google_google_plus_torlese_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. január. 31. 15:03","title":"Bemondta a Google, mikor törli végleg a Google+ szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki a mai nap végéig nem vásárolja meg az általa használt útszakaszokra érvényes új matricát, az holnaptól már pótdíjra számíthat.","shortLead":"Aki a mai nap végéig nem vásárolja meg az általa használt útszakaszokra érvényes új matricát, az holnaptól már pótdíjra...","id":"20190131_fontos_hataridonap_a_mai_az_autosoknak_lejarnak_a_tavalyi_ematricak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca31f8a-467d-465d-ba17-773e3bc94fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_fontos_hataridonap_a_mai_az_autosoknak_lejarnak_a_tavalyi_ematricak","timestamp":"2019. január. 31. 08:21","title":"Fontos határidőnap a mai az autósoknak, lejárnak a tavalyi e-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"E-mailben vagy felugró ablakban jelenhet meg a csalók felhívása. ","shortLead":"E-mailben vagy felugró ablakban jelenhet meg a csalók felhívása. ","id":"20190131_Figyelem_csalok_hirdetnek_nyeremenyjatekot_a_Posta_neveben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f5440f-a1f8-44cb-85c5-c97d2d6eb76d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_Figyelem_csalok_hirdetnek_nyeremenyjatekot_a_Posta_neveben","timestamp":"2019. január. 31. 15:27","title":"Figyelem, csalók hirdetnek nyereményjátékot a Posta nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi történik, ha két nagyformátumú alkotó útjai keresztezik egymást? Ascher Tamás megrendezte első bábdarabját a Budapest Bábszínházban, és mindjárt a fantasy kortárs mestere, Neil Gaiman regényéhez nyúlt.","shortLead":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi...","id":"20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13db9f7f-1594-498f-bd5f-b7c3ec5df435","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","timestamp":"2019. január. 30. 17:17","title":"Ascher Tamás a horrorral kacérkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b4e983-68df-4097-91c9-6a97cf4a5ebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Komócsy utca és Nagy Lajos király útja sarkánál ment egymásnak két autó. ","shortLead":"A Komócsy utca és Nagy Lajos király útja sarkánál ment egymásnak két autó. ","id":"20190131_Baleset_a_Komocsy_utcanal_nem_jar_a_3as_es_a_62A_villamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b4e983-68df-4097-91c9-6a97cf4a5ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20fbfe2-9a69-4d80-add9-01a25413601b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Baleset_a_Komocsy_utcanal_nem_jar_a_3as_es_a_62A_villamos","timestamp":"2019. január. 31. 14:08","title":"Baleset a Komócsy utcánál, nem jár a 3-as és a 62A villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca6d4d6-c369-48d4-9599-95b0458fe859","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Új showműsorok, saját gyártású krimisorozat, dokusorozat a külföldre költöző magyarokról – ezekkel várja a nézőket az RTL Klub 2019 tavaszán. Folytatódik A mi kis falunk, megújul a Barátok közt és új csatornán lesz látható az Éjjel-Nappal Budapest is.","shortLead":"Új showműsorok, saját gyártású krimisorozat, dokusorozat a külföldre költöző magyarokról – ezekkel várja a nézőket...","id":"20190130_Nagy_titokban_kovette_a_kivandorlo_magyarokat_az_RTL_Klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca6d4d6-c369-48d4-9599-95b0458fe859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5b64c2-9fd8-4d8a-a319-bac68a952296","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Nagy_titokban_kovette_a_kivandorlo_magyarokat_az_RTL_Klub","timestamp":"2019. január. 30. 14:28","title":"Nagy titokban követte a kivándorló magyarokat az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbda451-4eab-499e-8084-c0ef94b77699","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tábor külső létesítményeként használták korábban a területet, ami most egy magánbefektető tulajdonában van, de többen kiakadtak a terv miatt. ","shortLead":"A tábor külső létesítményeként használták korábban a területet, ami most egy magánbefektető tulajdonában van, de többen...","id":"20190131_A_buchenwaldi_koncentracios_tabor_teruletere_koltozne_a_sultkolbaszmuzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcbda451-4eab-499e-8084-c0ef94b77699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc235b7d-6791-4bee-a880-b5af49a15037","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_A_buchenwaldi_koncentracios_tabor_teruletere_koltozne_a_sultkolbaszmuzeum","timestamp":"2019. január. 31. 21:21","title":"A buchenwaldi koncentrációs tábor területére költözne a sültkolbász-múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]