Petícióban tiltakoznak a Pilisi-medence településeinek lakói az M0 nyugati szakaszának mostani tervei miatt. A Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület Facebook-oldalára is kitett petícióban emlékeztetnek, a medencét átszelő 10-es út forgalma már most is kritikus mértékű, emiatt több ezren késnek el nap mint nap, a dugókban töltött idő pedig a környezetre is káros. Ráadásul „a szakemberek szerint az M0 autóút északi szakaszának megépülése - míg az M0 nyugat meg nem épül - az egész térségben drasztikus forgalomnövekedést fog okozni, ami számítások szerint a 10-es főút jelenlegi, már most is elviselhetetlen 23000 autó/nap terhelés 50-60%-os emelkedését is jelenti majd.”

Emiatt azt kérik a Mosóczi Lászlónak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárának címzett beadványban, hogy az M10 elkerülő út teljes, azaz Kesztölcig tartó szakasza egy időben, vagy azt megelőzve épüljön meg a tervezett M100-as úttal és az M0 északi szektorával, valamint vegyék ki a tervekből a Piliscsaba-Tinnye elkerülő utat.

Emlékeztetnek: több évtizedes, kardinális probléma vár megnyugtató rendezésre a térség mintegy 60 ezer lakója érdekében. Ehhez szerintük egy 2x1 sávos M10-es már elegendő lenne.