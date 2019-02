Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe1bafbc-a004-4fed-a5e0-65724749dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak tavaly, vagyis a kormány által meghirdetett családok évében 3212 ingatlankiürítésre került sor. ","shortLead":"Csak tavaly, vagyis a kormány által meghirdetett családok évében 3212 ingatlankiürítésre került sor. ","id":"20190208_Harom_ev_alatt_10_ezer_kilakoltatas_tortent_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1bafbc-a004-4fed-a5e0-65724749dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aadc73-aae1-45f1-8ea8-0eb76745443d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Harom_ev_alatt_10_ezer_kilakoltatas_tortent_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 08. 09:03","title":"Három év alatt 10 ezer kilakoltatás történt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","shortLead":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","id":"20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795b4dca-e903-4d62-a9cb-09113e765db0","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","timestamp":"2019. február. 06. 17:13","title":"Pénzt tudott spórolni a Posta, ráadásul nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még jövőre is segíteni fogják az EU-pénzek a magyar növekedést, az Európai Bizottság pedig csak akkor nem fog fizetni, ha látványosan trükközik valaki a pályázaton – mondta el Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója a HVG-nek.","shortLead":"Még jövőre is segíteni fogják az EU-pénzek a magyar növekedést, az Európai Bizottság pedig csak akkor nem fog fizetni...","id":"20190207_Palocz_Eva_A_penz_felebol_epul_az_infrastruktura_a_masik_felet_a_haverok_elviszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b182e2d-70ea-4555-8531-9353f5d1bbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Palocz_Eva_A_penz_felebol_epul_az_infrastruktura_a_masik_felet_a_haverok_elviszik","timestamp":"2019. február. 07. 12:52","title":"Palócz Éva: \"A pénz feléből épül az infrastruktúra, a másik felét a haverok elviszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc114dd-b453-4d1c-900f-5e6b86dfb042","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Westeros legnagyobb hősei és gaztevői egy képgalériában.","shortLead":"Westeros legnagyobb hősei és gaztevői egy képgalériában.","id":"20190207_Tronok_harca_befejezo_evad_hivatalos_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fc114dd-b453-4d1c-900f-5e6b86dfb042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b051a6-ab72-41b4-aeba-500d12b878f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Tronok_harca_befejezo_evad_hivatalos_fotok","timestamp":"2019. február. 07. 11:29","title":"Nem múlik a tél, épp csak most érkezett meg: itt vannak a Trónok harca hivatalos fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen formája jelen ügyben nem a szólásszabadság része – közölte a testület.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen...","id":"20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f460230-409e-43cb-82b5-fa10c553fc89","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","timestamp":"2019. február. 07. 13:05","title":"Alkotmánybíróság: Nem a szólásszabadság része festékkel leönteni a szovjet emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f041f8-c3dc-4ae2-b074-8cf8dc7624f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikük lakásának hitték az irodát, aminek részegen betörték az ajtaját. ","shortLead":"Az egyikük lakásának hitték az irodát, aminek részegen betörték az ajtaját. ","id":"20190206_Betortek_egy_irodaba_es_elaludtak_mert_azt_hittek_ott_laknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59f041f8-c3dc-4ae2-b074-8cf8dc7624f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0019a9af-345b-4ff4-8a61-8a223d544c30","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Betortek_egy_irodaba_es_elaludtak_mert_azt_hittek_ott_laknak","timestamp":"2019. február. 06. 10:55","title":"Betörtek egy irodába és elaludtak, mert azt hitték, ott laknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37f531e-2e81-45f0-afed-a400b4c9e65d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jó évet zárt az osztrák olajcég, a korábbinál nagyobb osztalékot fizetnek.","shortLead":"Jó évet zárt az osztrák olajcég, a korábbinál nagyobb osztalékot fizetnek.","id":"20190206_Megduplazta_az_OMV_az_eves_nyereseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d37f531e-2e81-45f0-afed-a400b4c9e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f166117f-ed49-4dfd-8a4c-86e5cf0c5810","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Megduplazta_az_OMV_az_eves_nyereseget","timestamp":"2019. február. 06. 13:38","title":"Megduplázta az OMV az éves nyereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98baa87-08f1-47fe-8b49-0dca727a2fdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illetékes osztrák bíróság arra kötelezte az államot, hogy több mint egy millió euróval fizessen többet a Hitler-szülőház tulajdonosának. A döntés az után született, hogy a kormány – amely gyakorlatilag kisajátította az épületet – aránytalanul keveset fizetett a tulajdonosnak.","shortLead":"Az illetékes osztrák bíróság arra kötelezte az államot, hogy több mint egy millió euróval fizessen többet...","id":"20190207_Masfel_millio_euroert_kell_megvennie_az_osztrak_kormanynak_Hitler_szulohazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e98baa87-08f1-47fe-8b49-0dca727a2fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120bdbe8-8b42-4549-abe1-36e90c01c0d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Masfel_millio_euroert_kell_megvennie_az_osztrak_kormanynak_Hitler_szulohazat","timestamp":"2019. február. 07. 15:11","title":"Másfél millió euróért kell megvennie az osztrák kormánynak Hitler szülőházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]