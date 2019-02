A rendőrségi vezető a 24.hu hétfői cikkére reagált ma rövid sajtótájékoztatón, mert a lap azt írta, hogy tavaly decemberben törölték a közlekedési jogsértések dokumentálásához használt technikai eszközökre vonatkozó, hosszú ideje érvényben lévő ORFK-utasításból azt a passzust, amely előírta a rendőrségnek, hogy a Police.hu-n minden hónapban tegye közzé, hol figyelik majd a gyorshajtókat. A lap szerint hiába módosult az utasítás, a rendőrségi törvény előírja, hogy a rendőrségi honlapon be kell jelenteni az ellenőrzési terveket. „A rendőrség a képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat a központi szerv honlapján közzéteszi” – áll a jogszabályban.

A ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője szerint viszont, ezt a hivatkozott paragrafust - amely ráadásul a közterületi megfigyelő kamerákra vonatkozik - megelőzi egy másik bekezdés, amely szerint a rendőri intézkedéssel összefüggésben kép- és hangfelvételt készíthető. Ennek keretében pedig a rendőrségnek ezt nem kötelessége előre bejelenteni, sem figyelem felhívó táblákat kihelyezve ezt előre jelezni. Hozzátette: ez így volt 1994-óta, mióta a rendőrségi törvény hatályba lépett.

Nem fogják tudni az autósok, hol és mikor lesz mozgó traffipax Módosította a sebességmérésre vonatkozó korábbi utasítást az az országos rendőrfőkapitány, nem kell közzétenni a rendőrség honlapján, hogy a közlekedésrendészet hol és mikor tervezi mozgó traffipaxok bevetését az országban.

Óbering József elmondta azt is, hogy továbbra is úgy látják, helyes volt elkezdeni civil autókból is sebességet mérni és más közlekedési jogsértést dokumentálni, mert úgy vélik, ennek nyomán nem csak akkor tartják be a közlekedők a szabályokat, amikor ellenőrzést látnak. Szerinte az első négy hónap tapasztalatai is ezt igazolják, ugyanis a tavalyi év első nyolc hónapjának rossz baleseti statisztikái és az ellenőrzési módszerek változtatása után, jelentősen javultak a baleseti mutatók. 2018 végéig egyébként 633 halálos közlekedési balesetet regisztráltak.

