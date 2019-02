Elképesztően nagy központi kijelzővel támad az új Mercedes S-osztály

A Mercedes 1972-ben jelentette be a W116-os modellt, mely elsőként viselte magán az S-osztály típusjelzést. Az azóta eltelt évtizedekben öt újabb generáció látott napvilágot a sokak által a luxusautók etalonjának tartott szériából, melynek aktuális kiadása 2013-ban mutatkozott be. A W222-es hatodik generáció ráncait nemrégiben varrták fel, ezt az alábbi fotón is látható modellt mi is alaposan leteszteltük, mostanság pedig egyre többet hallani a vadonatúj hetedik generációs modellről.

A teljesen új fejlesztésű S-osztály utastere körülbelül úgy fog kinézni, mint azt a lentebbi kémfotó vázolja. A kormány mögötti méretes digitális műszeregységen már senki sem lepődik meg, ellenben a műszerfal közepére szerelt érintőkijelző hatalmas mérete sokakat meglephet.

Ennek a kijelzőnek a pontos méreteit egyelőre sűrű homály fedi. A Tesla Model S-ben is jókora érintőpanel található, mely konkrétan 17 colos képátlójú, és az S-osztályban lévő társától eltérően nem vízszintes, hanem függőleges orientációjú.

A legnagyobb kijelző azonban egyértelműen az egyik új kínai csodaautóban, a hamarosan Európában is kapható Byton M-Byte-ban van: az ebben lévő szuperszéles panel konkrétan 48 colos képátlójú.

