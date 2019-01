Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0758b8b3-8582-4546-a3e7-e33d161182fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Glenn Close és Rami Malek kapták a legjobb drámai színészeknek járó díjakat.","shortLead":"Glenn Close és Rami Malek kapták a legjobb drámai színészeknek járó díjakat.","id":"20190107_A_Bohem_rapszodiat_valasztottak_a_legjobb_filmnek_a_Golden_Globe_dijatadon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0758b8b3-8582-4546-a3e7-e33d161182fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284d9090-19c8-4338-943d-c86460cd4477","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_A_Bohem_rapszodiat_valasztottak_a_legjobb_filmnek_a_Golden_Globe_dijatadon","timestamp":"2019. január. 07. 07:19","title":"A Bohém rapszódiát választották a legjobb filmnek a Golden Globe-díj-átadón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691944f6-d57e-4d7d-bcaf-2f6843d693fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Kármelitákkal a Kármelitában\" - hát így.","shortLead":"\"Kármelitákkal a Kármelitában\" - hát így.","id":"20190106_Orban_bejelentette_mar_fel_is_szenteltek_az_uj_irodajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=691944f6-d57e-4d7d-bcaf-2f6843d693fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55626dc3-a4cd-46ff-a50d-231efc3f24e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Orban_bejelentette_mar_fel_is_szenteltek_az_uj_irodajat","timestamp":"2019. január. 06. 17:31","title":"Orbán bejelentette: már meg is szentelték az új irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b8198f-f47e-4966-93f7-60e507477ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász, a TASZ és a Helsinki Bizottság, valamint Leilani Farha, az ENSZ különleges jelentéstevője után Kiss László és Lévay Miklós volt alkotmánybírák is hozzászóltak az Alkotmánybíróság előtti eljáráshoz.","shortLead":"Az Utcajogász, a TASZ és a Helsinki Bizottság, valamint Leilani Farha, az ENSZ különleges jelentéstevője után Kiss...","id":"20190105_Ozonlenek_a_beadvanyok_az_ABhez_a_hajlketalansagot_kriminalizalo_torveny_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b8198f-f47e-4966-93f7-60e507477ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd9aba2-b809-4dae-9672-75b0ec9792e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Ozonlenek_a_beadvanyok_az_ABhez_a_hajlketalansagot_kriminalizalo_torveny_ugyeben","timestamp":"2019. január. 05. 12:32","title":"Özönlenek a beadványok az AB-hez a hajlkétalanságot kriminalizáló törvény ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezer ember válaszolta azt, hogy soha az életben nem akar többet az ír fapados légitársasággal repülni.","shortLead":"Több ezer ember válaszolta azt, hogy soha az életben nem akar többet az ír fapados légitársasággal repülni.","id":"20190106_Megbukott_az_utasoknal_a_Ryanair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bcfa07-4d60-4b8b-aa06-94160544bc4b","keywords":null,"link":"/kkv/20190106_Megbukott_az_utasoknal_a_Ryanair","timestamp":"2019. január. 06. 15:29","title":"Megbukott az utasoknál a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202f5d07-096d-421f-9abe-b9ba62f0cee4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December végén ingyen lehetett megnézni száz magyar filmet. A nézők éltek a lehetőséggel: 420 ezren kattintottak az alkotásokra.



","shortLead":"December végén ingyen lehetett megnézni száz magyar filmet. A nézők éltek a lehetőséggel: 420 ezren kattintottak...","id":"20190107_A_Sose_halunk_meg_nyerte_az_ingyenmoziakciot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=202f5d07-096d-421f-9abe-b9ba62f0cee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941c6ee3-c669-40ce-96c0-8830d3075e29","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_A_Sose_halunk_meg_nyerte_az_ingyenmoziakciot","timestamp":"2019. január. 07. 10:19","title":"A Sose halunk meg nyerte az ingyenmozi-akciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Központi Bank módszerét veszi át az MNB, mostantól jelezhetik a banki dolgozók, ha jogsértést találnak a saját munkahelyükön.","shortLead":"Az Európai Központi Bank módszerét veszi át az MNB, mostantól jelezhetik a banki dolgozók, ha jogsértést találnak...","id":"20190107_Nevtelenul_feljelenthetik_a_banki_dolgozok_a_munkahelyuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bffcb1-0335-4139-9c45-a511acdf10ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Nevtelenul_feljelenthetik_a_banki_dolgozok_a_munkahelyuket","timestamp":"2019. január. 07. 10:21","title":"Névtelenül feljelenthetik a banki dolgozók a munkahelyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A valaha mért legforróbb év volt a tavalyi Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat előzetes értékelése szerint. ","shortLead":"A valaha mért legforróbb év volt a tavalyi Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat előzetes értékelése...","id":"20190107_Masfelszeresere_dragultak_a_zoldsegek_es_fel_evig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a9e6e5-f35f-46f2-89a4-7ed562149b52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Masfelszeresere_dragultak_a_zoldsegek_es_fel_evig","timestamp":"2019. január. 07. 11:48","title":"Másfélszeresére drágultak a zöldségek, májusig biztosan maradnak a horrorárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b52cb69-365b-47cf-a4bd-ee6d0b4617e8","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Megtalálják a módját az érdekképviseletek, hogy leálljon az ország, még akkor is, ha most nehezebb sztrájkot szervezni. Ezt mondta az RTL Híradónak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.","shortLead":"Megtalálják a módját az érdekképviseletek, hogy leálljon az ország, még akkor is, ha most nehezebb sztrájkot szervezni...","id":"20190106_A_nehezsegek_ellenere_is_megszervezik_a_sztrajkokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b52cb69-365b-47cf-a4bd-ee6d0b4617e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48350ec4-cc51-4e1a-839e-6464cc3c285b","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_A_nehezsegek_ellenere_is_megszervezik_a_sztrajkokat","timestamp":"2019. január. 06. 19:14","title":"A nehézségek ellenére is megszervezik a sztrájkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]